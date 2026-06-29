Chủ tịch Quốc hội: Quy hoạch chỉ có giá trị khi được thực hiện hiệu quả

Sáng 29.6, UBND TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sáng 29.6 ẢNH: HỮU THẮNG

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sự kiện này không chỉ công bố một bản quy hoạch mà còn phát đi thông điệp về quyết tâm hành động, thể hiện rõ quyết tâm chính trị của thành phố trong việc đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Điều này đúng với chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng".

Theo Chủ tịch Quốc hội, Hà Nội có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng về kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đặc biệt, thủ đô không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, mà còn là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; là cực tăng trưởng quan trọng của vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Với luật Thủ đô có hiệu lực từ ngày 1.7.2026, Hà Nội được giao nhiều cơ chế đặc thù về phân cấp quản lý, huy động nguồn lực, đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, khoa học công nghệ, thu hút đầu tư.

"Đây là cơ hội lịch sử để thủ đô bứt phá mạnh mẽ, thực hiện thành công quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của Thành ủy, HĐND, UBND TP.Hà Nội.

Bản quy hoạch tổng thể được xây dựng trên cơ sở luật Thủ đô và quy hoạch quốc gia, đảm bảo tính liên kết vùng, tính kế thừa và giá trị pháp lý cao, trở thành một cấu phần quan trọng chiến lược phát triển quốc gia.

Cạnh đó, thủ đô phát triển theo quy hoạch hiện đại, đồng bộ, bền vững sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho cả Vùng thủ đô và đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu tham quan mô hình quy hoạch thủ đô Hà Nội ẢNH: HỮU THẮNG

Quốc hội sẽ đồng hành, lắng nghe thực tiễn từ Hà Nội

Để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô Hà Nội cần nhận thức sâu sắc rằng, quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả.

Do đó, Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, vị thế của thủ đô, trung tâm chính trị, hành chính quốc gia để chuyển hóa nhanh các định hướng của quy hoạch thành những chương trình, dự án và công trình cụ thể. Lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo của năng lực quản trị.

Ngoài ra, thành phố cần tập trung ưu tiên các dự án chiến lược, kết cấu hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; khai thác hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù mà Quốc hội đã ban hành.

Đồng thời, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan hữu quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hà Nội trong quá trình triển khai các cơ chế chính sách đặc thù; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức thực hiện pháp luật.

Mọi cơ chế, chính sách đã được Quốc hội ban hành phải được triển khai thông suốt, hiệu quả, đi vào cuộc sống. Mỗi nguồn lực được giao phải được sử dụng đúng mục tiêu, đúng pháp luật, vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đặt niềm tin vào Việt Nam và Hà Nội với tinh thần hợp tác lâu dài, đầu tư có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật; gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của quốc gia, dân tộc và sự phát triển bền vững của thủ đô.

Quốc hội sẽ đồng hành, lắng nghe thực tiễn từ Hà Nội để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng ổn định, minh bạch, dễ thực hiện, tạo nền tảng pháp lý vững chắc để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển lâu dài tại Việt Nam. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

"Để thủ đô phát triển mạnh mẽ, vững chắc, Quốc hội sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết Quốc hội, nhất là những nghị quyết về phân cấp, phân quyền, phát triển kết cấu hạ tầng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân", Chủ tịch Quốc hội khẳng định.