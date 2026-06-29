Hà Nội công bố Quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm

Nhanh chóng đưa quy hoạch đi vào cuộc sống

Sáng 29.6, UBND TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026.

Hội nghị có sự tham dự của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, lãnh đạo TP.Hà Nội và nhiều địa phương.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội phát biểu khai mạc hội nghị ẢNH: HỮU THẮNG

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, hội nghị đánh dấu bước khởi đầu của quá trình tổ chức thực hiện Quy hoạch thủ đô Hà Nội trong bối cảnh đã hội tụ đầy đủ những điều kiện để bước vào một chặng đường phát triển mới.

Theo Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm đã xác lập định hướng phát triển dài hạn và mở ra không gian phát triển mới. Quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng những công trình, những dự án và những kết quả phát triển cụ thể.

Vì vậy, điều cộng đồng doanh nghiệp quan tâm hôm nay không phải chỉ là tầm nhìn của quy hoạch, mà là những nền tảng Hà Nội đã chuẩn bị để biến tầm nhìn đó trở thành hiện thực.

Ông Thắng cho biết, ngay trong quá trình xây dựng quy hoạch, thành phố đã đồng thời chuẩn bị các điều kiện về thể chế, hạ tầng, nguồn lực và phương thức quản trị để khi quy hoạch được công bố có thể nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Cạnh đó, thành phố cũng nhận thức rõ rằng, đối với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, một bản quy hoạch dù có tầm nhìn đến đâu cũng chỉ thực sự có giá trị khi tạo dựng được niềm tin về khả năng tổ chức thực hiện.

Niềm tin đó không được tạo nên bằng những cam kết chung, mà bằng năng lực thực thi của chính quyền, bằng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo, bằng việc mọi khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đều được tiếp nhận, tháo gỡ kịp thời và bằng những dự án thành công trên thực tế.

Chính vì vậy, trong những năm qua, Hà Nội không chỉ tập trung duy trì tăng trưởng kinh tế, mà quan trọng hơn là chủ động tạo lập những nền tảng phát triển mới để chuẩn bị cho một giai đoạn phát triển có chất lượng cao hơn, bền vững hơn và có sức cạnh tranh cao hơn.

Lần đầu Hà Nội trưng bày sa bàn quy hoạch đã được cập nhật đầy đủ chỉ giới mới của đồ án 100 năm ẢNH: QUANG PHONG

Không đánh đổi chất lượng sống của người dân lấy tăng trưởng đơn thuần

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết, Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị đã xác lập những định hướng chiến lược để thủ đô phát huy đầy đủ vai trò của mình. Cạnh đó, luật Thủ đô năm 2026 tạo lập khuôn khổ pháp lý mới với nhiều cơ chế phân cấp, phân quyền và chính sách đặc thù vượt trội, trao cho thành phố quyền chủ động.

Đây là lợi thế cạnh tranh đặc biệt của Hà Nội trong giai đoạn hiện nay; đồng thời tạo điều kiện để thành phố nâng cao năng lực quản trị, nâng cao chất lượng điều hành, rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, giảm chi phí tuân thủ và tạo dựng môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, thuận lợi, có khả năng dự báo cao.

Ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, những nền tảng phát triển mới đang tạo cho Hà Nội lợi thế để bứt phá trong thời gian tới.

Thành phố mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư chuyển hóa những lợi thế đó thành những dự án có giá trị, những công trình có ý nghĩa lâu dài và động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện quy hoạch thủ đô và khát vọng phát triển đất nước.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khẳng định, thành phố kiên định quan điểm phát triển lấy chất lượng, hiệu quả, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững làm nền tảng. Hà Nội không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường, văn hóa và chất lượng sống của người dân để lấy tăng trưởng đơn thuần.

Thay vào đó, thành phố sẽ ưu tiên cho những dự án có giá trị gia tăng cao, có hàm lượng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lớn; sử dụng hiệu quả tài nguyên và phát triển theo hướng xanh, tuần hoàn, phát thải thấp; có khả năng hình thành các chuỗi giá trị, lan tỏa công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Hà Nội mong muốn đồng hành cùng các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn, có năng lực quản trị hiện đại và có trách nhiệm xã hội; cùng thành phố xây dựng những không gian phát triển mới, những ngành kinh tế mới và những động lực tăng trưởng mới.

Về phía mình, thành phố cam kết tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư theo hướng công khai, minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo cao. Những gì pháp luật và luật Thủ đô đã trao quyền cho thành phố thì thành phố sẽ chủ động quyết định, chủ động giải quyết và chủ động chịu trách nhiệm, không để doanh nghiệp phải chờ đợi vì sự chậm trễ trong tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, ông Vũ Đại Thắng mời gọi cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục đồng hành cùng thành phố; cùng xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, các khu công nghiệp công nghệ cao, các trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics; cùng phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, các đô thị xanh, thông minh và đáng sống…

"Mỗi quyết định đầu tư ngày hôm nay sẽ góp phần tạo dựng diện mạo của thủ đô trong nhiều thập kỷ tới. Mỗi dự án thành công sẽ đóng góp thiết thực vào mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm phát triển năng động của khu vực và thực hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam phát triển, hùng cường và thịnh vượng", ông Thắng nói.