Hà Nội trưng bày sa bàn quy hoạch 100 năm, cập nhật đầy đủ chỉ giới mới

Thông tin nêu trên được Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu đưa ra tại họp báo thông tin về Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, diễn ra chiều 25.6.

Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu phát biểu tại cuộc họp báo chiều 25.6 ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Báo cáo tại họp báo, ông Hiếu cho biết, hội nghị công bố quy hoạch dự kiến được tổ chức ngày 29.6, tại Bảo tàng Hà Nội (đường Phạm Hùng, Từ Liêm). Hội nghị dự kiến có khoảng hơn 1.000 đại biểu tham gia, trong đó 580 - 780 đại biểu là các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Trong khuôn khổ hội nghị, thành phố bố trí khu vực giới thiệu Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trưng bày hệ thống sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping, các "video" giới thiệu và bản đồ quy hoạch sẽ trực quan hóa các định hướng phát triển lớn, qua đó khắc họa sinh động cấu trúc không gian mới của thủ đô.

Hoạt động công bố Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm cũng được diễn ra song song tại Bảo tàng Hà Nội.

Về phương án phân bổ không gian các tầng, ông Hiếu cho biết, tầng 1 (khu vực trung tâm) được bố trí sa bàn tròn quy hoạch tổng thể (có đường kính 7 m), cập nhật đầy đủ các nội dung chỉ giới mới của đồ án 100 năm.

Tầng 4 có diện tích khoảng 1.200 m² được thiết kế không gian triển lãm trang trọng, trưng bày sa bàn ứng dụng công nghệ trình chiếu mapping 3D hiển thị sinh động và trực quan định hướng Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Ngoài ra, tại bảo tàng còn trưng bày bản vẽ, mô hình của một số dự án tiêu biểu của thành phố; tổ chức khu vực trình chiếu phim tư liệu 3D quy hoạch và trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm của thành phố.

Phối cảnh không gian triển lãm quy hoạch tầm nhìn 100 năm ẢNH: UBND TP.HÀ NỘI

Chia sẻ thêm tại cuộc họp báo, Phó giám đốc Sở QH-KT Hà Nội Trần Quang Tuyên cho biết, việc công bố quy hoạch thể hiện sự công khai, minh bạch theo đúng quy định của pháp luật.

Hoạt động này đảm bảo việc minh bạch hóa thông tin định hướng để các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và tập thể người dân nắm bắt được các bản vẽ, chính sách nội dung định hướng cơ bản của đồ án tầm nhìn 100 năm.

"Khi toàn bộ thông tin được công khai thì sẽ là cơ sở vững chắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước, cũng như người dân chủ động lựa chọn định hướng đầu tư, kinh doanh phù hợp, đón đầu các định hướng phát triển của thủ đô", ông Tuyên cho hay.

Trước đó, ngày 13.5, UBND TP.Hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, là quy hoạch hợp nhất, tích hợp Quy hoạch thủ đô và Quy hoạch chung thủ đô.

Quy hoạch này xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính thủ đô, diện tích tự nhiên khoảng 3.359 km2, quy mô dân số dự báo từ 14 - 15 triệu người vào năm 2035 đến 17 - 19 triệu người vào năm 2065.

Quy hoạch lấy quan điểm xây dựng thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", con người làm trung tâm, với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm".

Quy hoạch gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực, trong đó lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo.

Về mục tiêu tăng trưởng, giai đoạn 2026 - 2035, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm, quy mô GRDP đạt khoảng 200 tỉ USD vào năm 2035 và khoảng 640 tỉ USD vào năm 2045; tầm nhìn 100 năm, Hà Nội hướng tới trở thành thành phố toàn cầu "Văn hiến - Thông minh - Sáng tạo - Sinh thái", thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới…