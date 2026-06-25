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Thời sự

Tạm giữ khẩn cấp người chém kính hàng loạt xe ô tô ở Hà Nội

Trần Cường
Trần Cường
Tìm đối phương để giải quyết mâu thuẫn bất thành, Trần Văn Long đã dùng dao chém vào kính hàng loạt xe ô tô đỗ ven đường. Long bị công an tạm giữ để xử lý hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Sáng 25.6, Công an Hà Nội cho biết, Công an P.Tây Hồ (Hà Nội) vừa ra quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Long (38 tuổi, trú xã Phúc Thịnh, Hà Nội) để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, quy định tại khoản 1 điều 178 bộ luật Hình sự.

Tạm giữ khẩn cấp người chém kính hàng loạt xe ô tô ở Hà Nội- Ảnh 1.

Trần Văn Long tại cơ quan điều tra

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 22.6, nhận tin báo một nam giới cầm dao chém vào kính một số ô tô đỗ tại ngã tư Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn (P.Tây Hồ), Công an Hà Nội đã điều động lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh và Công an P.Tây Hồ đến hiện trường, khống chế đối tượng cùng tang vật là 2 con dao về trụ sở Công an P.Tây Hồ để đấu tranh, làm rõ. 

Tại trụ sở, cảnh sát xác định Long là người thực hiện hành vi chém vào kính hàng loạt ô tô.

Long khai nhận trước đó có mâu thuẫn, xích mích với một nhóm người (không quen biết) trong lúc hát karaoke nên đã cầm 2 con dao đi tìm để giải quyết mâu thuẫn nhưng không tìm thấy.

Sau đó, Long đi bộ trên vỉa hè dọc tuyến Nguyễn Hoàng Tôn, hướng đi Võ Chí Công, vừa đi vừa cầm dao chém vào kính của nhiều ô tô đỗ ven đường. 

Công an P.Tây Hồ xác định, Long có nhân thân xấu, có tiền án về tội giết người và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an P.Tây Hồ đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của Long và xác minh người bị hại, cũng như xác định giá trị tài sản bị thiệt hại để xử lý theo quy định.

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