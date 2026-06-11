'Nữ quái' 4 tiền án, trốn truy nã bằng chiêu trò liên tiếp sinh con

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu vừa phối hợp bắt giữ thành công đối tượng Sùng Thị So (50 tuổi, trú tại bản Noong Thăng, xã Mường Than, H.Than Uyên, tỉnh Lai Châu cũ).

Đây là đối tượng bị truy nã đặc biệt về tội “mua bán trái phép chất ma túy” với thủ đoạn trốn thi hành án rất tinh vi.

Lực lượng chức năng bắt giữ Sùng Thị So ẢNH: CÔNG AN TỈNH LAI CHÂU

Theo Công an tỉnh Lai Châu, Sùng Thị So có lý lịch tư pháp rất bất hảo với 4 tiền án về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy từ năm 2015 - 2017, tổng hình phạt gần 20 năm tù giam.

Tuy nhiên, lợi dụng chính sách nhân đạo của pháp luật đối với phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, Sùng Thị So đã liên tiếp sinh con (đối tượng có tổng cộng 7 người con) để hợp pháp hóa việc hoãn thi hành án hết lần này đến lần khác.

Đến ngày 17.6.2018, trong thời gian được tại ngoại vì nuôi con út dưới 36 tháng tuổi, Sùng Thị So tiếp tục mua hộ heroin cho 2 đối tượng khác để lấy 20.000 đồng tiền công và bị Công an H.Than Uyên (cũ) bắt giữ, khởi tố về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 2 điều 251 bộ luật Hình sự và bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nhận thức được bản thân sẽ phải đối mặt với án tù dài hạn, So chọn cách ôm con nhỏ bỏ trốn sang Trung Quốc. Ngày 4.9.2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Than Uyên (cũ) đã ra quyết định truy nã đối với Sùng Thị So.

Trong suốt gần 8 năm lẩn trốn, So chọn sinh sống tại khu vực biên giới gần cửa khẩu Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang.

Đến ngày 10.6.2026, đối tượng bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Công an xã Xín Mần và Đồn Biên phòng cửa khẩu Xín Mần (tỉnh Tuyên Quang) bắt giữ.