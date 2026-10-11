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    159 điểm ngập ở TP.HCM: Bản đồ 24 tuyến ngập nặng thường xuyên cần lưu ý

    159 điểm ngập ở TP.HCM: Bản đồ 24 tuyến ngập nặng thường xuyên cần lưu ý

    Thanh Nguyên - Tường Duy
    TP.HCM hiện có 159 điểm ngập thường xuyên, trong đó khu vực trung tâm có 24 tuyến được xếp vào nhóm ngập nặng. Đáng chú ý, 10 tuyến tập trung tại khu vực thành phố Thủ Đức (cũ), thường xảy ra ngập khi mưa lớn kết hợp triều cường. Sau đây là những khu vực ngập người dân cần biết trước khi ra đường.

    Theo báo cáo của Sở Xây dựng TP.HCM, sau hợp nhất, thành phố ghi nhận 159 vị trí ngập. Trong đó, 24 tuyến đường thuộc nhóm ngập nặng, thường xuyên tại khu vực TP.HCM cũ, bao gồm cả địa bàn TP.Thủ Đức cũ, là những nơi người dân cần lưu ý khi mưa lớn.

    159 điểm ngập ở TP.HCM: Bản đồ 24 tuyến ngập nặng thường xuyên cần lưu ý

    24 tuyến đường ngập nặng thường xuyên ở TP.HCM

    Theo báo cáo, ngập nặng, thường xuyên được xác định là tình trạng nước ngập sâu hơn 30 cm và không tiêu thoát hết trong hơn 120 phút sau khi mưa kết thúc.

    Trong khu vực TP.HCM (cũ), không bao gồm TP.Thủ Đức (cũ), báo cáo ghi nhận 14 vị trí ngập thường xuyên.

    Các tuyến đường này gồm: Nguyễn Văn Quá, Phan Văn Hớn, Song hành Quốc lộ 22, Bạch Đằng, Ung Văn Khiêm, Đinh Bộ Lĩnh, Hồ Học Lãm, An Dương Vương, Lê Văn Thọ, Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Khối, Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu và Phan Anh.

    Tại khu vực TP.Thủ Đức (cũ), báo cáo ghi nhận 10 vị trí ngập thường xuyên do mưa và triều. Danh sách gồm: Nguyễn Văn Hưởng, Quốc Hương, Thảo Điền, Lê Thị Hoa, Tỉnh lộ 43, Dương Văn Cam, Kha Vạn Cân, Tâm Tâm Xã, Tô Ngọc Vân và Đặng Thị Rành.

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    Như vậy, danh sách có tổng cộng 24 tuyến đường khác nhau thuộc nhóm ngập nặng, thường xuyên tại khu vực TP.HCM (cũ), trong đó 14 tuyến thuộc khu vực không bao gồm TP.Thủ Đức (cũ) và 10 tuyến thuộc TP.Thủ Đức (cũ).

    Người dân cần lưu ý gì khi mưa lớn tại TP.HCM?

    Danh sách 24 tuyến đường trên không đồng nghĩa với toàn bộ các vị trí có thể xảy ra ngập tại TP.HCM. Theo báo cáo, thành phố sau hợp nhất ghi nhận tổng cộng 159 vị trí ngập, với nhiều mức độ và nguyên nhân khác nhau.

    Khi mưa lớn kéo dài, tình trạng ngập và thời gian nước rút có thể ảnh hưởng đến việc đi lại. Người dân nên chủ động theo dõi tình hình giao thông, cập nhật thông tin ngập thực tế và cân nhắc lựa chọn tuyến đường phù hợp trước khi di chuyển.

    Việc nắm rõ những tuyến đường thường xuyên ngập nặng sẽ giúp người dân chủ động hơn trong hành trình, nhất là vào những thời điểm mưa lớn kết hợp triều cường.

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