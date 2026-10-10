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    Đỉnh triều cường trên sông Sài Gòn tiệm cận mốc lịch sử

    Chí Nhân
    Chí Nhân
    Đỉnh triều cường trên sông Sài Gòn hiện gần chạm mốc lịch sử, trong chiều tối nay (10.10), TP.HCM sẽ đối mặt với nguy cơ ngập trên diện rộng, khả năng kéo dài thêm 2 - 3 ngày tới. Cảnh báo nhiều nơi ngập sâu do mưa lớn kết hợp triều cường cao.

    Đỉnh triều cường đầu tháng 9 âm lịch tiếp tục tăng trong một vài ngày tới và sáng nay mực nước cao nhất đã tiệm cận mốc lịch sử. Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch trên sông Sài Gòn đang lên nhanh. Vào sáng sớm nay (10.10), đỉnh triều tại trạm Nhà Bè là 1,71m, vượt mức báo động 3 đến 11cm; còn tại trạm Phú An 1,65m, cao hơn báo động 3 là 5cm; tại trạm Thủ Dầu Một là 1,86m, vượt báo động 3 đến 26cm. 

    Đỉnh triều cường trên sông Sài Gòn tiệm cận mốc lịch sử- Ảnh 1.

    Đợt triều cường tháng 10.2026 tiệm cận mức đỉnh triều lịch sử xuất hiện đầu tháng 11.2025

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Dự báo, mực nước triều tiếp tục lên nhanh trong một 2 - 3 ngày tới, đỉnh của đợt triều cường này có khả năng xuất hiện vào ngày 11 - 12.10 (nhằm ngày 2 - 3.9 âm lịch). Khả năng tại trạm Phú An và Nhà Bè mực nước đỉnh triều từ 1,7 - 1,75m, vượt báo động 3 từ 10 - 15cm. Đặc biệt, tại trạm Thủ Dầu Một, mực nước đỉnh triều có thể từ 1,9 - 1,95m, vượt báo động 3 từ 30 - 35cm.

    Đỉnh triều thường xuất hiện trong 2 khung giờ là từ 6 - 8 giờ và 18 - 20 giờ. Cần lưu ý, mực nước triều buổi tối thường cao hơn buổi sáng. Đây là kỳ triều cường cao trong năm, mức độ rủi ro thiên tai do triều cường ở cấp độ 2.

    TP.HCM đón đợt mưa lớn đến 150 mm, triều cường vượt báo động 3

    Mực nước triều cường hiện tại sắp chạm đỉnh triều lịch sử trên sông Sài Gòn. Đỉnh triều lịch sử trên sông Sài Gòn ghi nhận vào ngày 6.11.2025, tại trạm Phú An là 1,78m, cao hơn kỷ lục 1,77m vào năm 2022. Trạm Thủ Dầu Một 1,88m, vượt lịch sử 2024 là 8cm.

    Đáng chú ý, TP.HCM và Nam bộ đang trong đợt mưa lớn do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục vắt qua khu vực. Do vậy, nhiều khả năng chiều tối nay xuất hiện mưa trên diện rộng, có nơi mưa lớn đến rất lớn. Sự xuất hiện đồng thời của mưa lớn kết hợp triều cường cao gây ngập nặng nhiều nơi, nhất là vùng trũng thấp ven sông.

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