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    Triều cường dâng cao: Phụ huynh, học sinh TP.HCM chật vật đến trường

    Vũ Đoan - Minh Luân
    Sáng sớm nay (12.10), triều cường dâng cao khiến nhiều khu vực bị ngập sâu. Ghi nhận vào lúc 6 giờ 30 đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè, TP.HCM chìm trong nước gần nửa mét, học sinh chật vật đến trường.

    Triều cường dâng cao, học sinh xắn quần, bì bõm lội nước để kịp giờ đến lớp

    Trong sáng đầu tuần, khi triều cường dâng cao, nhiều phụ huynh, học sinh chật vật di chuyển, có em phải đến trường trễ vì đường ngập sâu. Trong dòng xe cộ di chuyển chậm chạp, nhiều học sinh phải xắn quần, bì bõm lội nước để kịp giờ vào lớp.

    Xe chạy qua vùng ngập bị chết máy, phụ huynh phải xuống xe đẩy bộ, tìm cách đưa con qua những đoạn nước sâu. Có người cõng con vượt qua đoạn ngập, trong khi những em nhỏ khác loay hoay tìm cách di chuyển giữa dòng nước.

    Nước ngập cao, nhiều phụ huynh và học sinh đành tắt máy, tấp xe lên vỉa hè chờ nước rút bớt mới tiếp tục hành trình. Đáng chú ý, có học sinh đứng chờ xe buýt đến đón giữa khu vực ngập nước, xung quanh là dòng phương tiện nối nhau đi qua. 

    Triều cường dâng cao: Phụ huynh, học sinh TP.HCM chật vật đến trường - Ảnh 1.

    Chật vật đến trường vì triều cường

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Triều cường dâng cao: Phụ huynh, học sinh TP.HCM chật vật đến trường - Ảnh 2.

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Triều cường dâng cao: Phụ huynh, học sinh TP.HCM chật vật đến trường - Ảnh 3.

    Triều cường dâng cao, học sinh đi học càng nguy hiểm, vất vả hơn

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Triều cường dâng cao: Phụ huynh, học sinh TP.HCM chật vật đến trường - Ảnh 4.

    Xung quanh đều ngập nước

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Triều cường dâng cao: Phụ huynh, học sinh TP.HCM chật vật đến trường - Ảnh 5.

    Học sinh đành xắn cao quần, lội nước đến trường

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Ngày học đầu tuần bị đảo lộn do triều cường 

    Việc di chuyển khó khăn khiến ngày học đầu tuần của nhiều gia đình bị đảo lộn. Có học sinh không thể đến trường đúng giờ, phụ huynh cũng thêm vất vả khi vừa tìm cách vượt qua vùng ngập, vừa lo con trễ học.

    Em Trần Tường Vinh, lớp 12, Trường THPT Phước Kiển, xã Nhà Bè, TP.HCM nói: "Mỗi lần triều cường dâng cao học sinh khổ lắm. Xe đi không được, em lội nước, nhiều khi ướt đồ vô lớp quần áo hôi rình luôn".

    Em Lê Huỳnh Gia Khang, lớp 10, Trường THPT Lê Thánh Tôn, phường Tân Hưng, TP.HCM chia sẻ: "Mỗi lần lội nước xe tải chạy qua là em bị tạt ướt hết người. Em lên tới lớp thì phải gọi người nhà lên đưa đồ để thay. Em mong con đường này sẽ được nâng lên để em thuận tiện di chuyển".

    Triều cường dâng cao: Phụ huynh, học sinh TP.HCM chật vật đến trường - Ảnh 7.

    Xe máy như đang đi giữa sông

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Triều cường dâng cao: Phụ huynh, học sinh TP.HCM chật vật đến trường - Ảnh 8.

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Triều cường dâng cao: Phụ huynh, học sinh TP.HCM chật vật đến trường - Ảnh 9.

    Phụ huynh, học sinh vất vả trong buổi sáng thứ hai đầu tuần

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Triều cường dâng cao: Phụ huynh, học sinh TP.HCM chật vật đến trường - Ảnh 10.

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Triều cường dâng cao: Phụ huynh, học sinh TP.HCM chật vật đến trường - Ảnh 11.

    Các em học sinh đi nhờ xe ba gác chở đá

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Triều cường dâng cao: Phụ huynh, học sinh TP.HCM chật vật đến trường - Ảnh 12.

    Nhiều người đành đứng trên vỉa hè chờ nước rút

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Bà Nguyễn Thị Trúc Lan, 65 tuổi, ngụ xã Nhà Bè, TP.HCM đưa cháu ngoại đi học đến đoạn đường ngập thì xe chết máy, hai bà cháu loay hoay không biết làm gì, đành tấp xe lên vỉa hè chờ người nhà đến giải cứu.

    "Tôi chạy từ cầu Phước Lộc xuống thấy nước ngập nhưng vẫn chạy được nên ráng nhưng khi xuống tới đây thì nước ngập sâu quá, xe tắt máy đứng giữa đường, phải nhờ người dân họ đẩy giúp lên vỉa hè. Bây giờ 7 giờ rồi mà chưa đi được, xe bị chết máy nữa nên cháu bị trễ học rồi. Tôi mong Nhà nước làm cho đường này cao lên để người dân, học sinh đi lại cho thuận thiện, chứ như này hoài khổ quá", bà Lan nói.

    Triều cường dâng cao: Phụ huynh, học sinh TP.HCM chật vật đến trường - Ảnh 13.

    Phụ huynh cõng con lội nước

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Triều cường dâng cao: Phụ huynh, học sinh TP.HCM chật vật đến trường - Ảnh 14.

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Triều cường dâng cao: Phụ huynh, học sinh TP.HCM chật vật đến trường - Ảnh 15.

    Triều cường dâng cao trong những ngày qua khiến cuộc sống người dân vất vả

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Triều cường dâng cao: Phụ huynh, học sinh TP.HCM chật vật đến trường - Ảnh 16.

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Triều cường dâng cao: Phụ huynh, học sinh TP.HCM chật vật đến trường - Ảnh 17.

    Nhiều người đành chấp nhận con đến trường muộn trong sáng nay

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Triều cường dâng cao: Phụ huynh, học sinh TP.HCM chật vật đến trường - Ảnh 18.

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Triều cường dâng cao: Phụ huynh, học sinh TP.HCM chật vật đến trường - Ảnh 19.

    Vất vả cho cả người lớn và các em nhỏ

    ẢNH: VŨ ĐOAN

    Bà Lâm Thị Mãi, 70 tuổi, ngụ xã Nhà Bè, TP.HCM, xắn quần lội nước đưa cháu nội đi học, than thở: "Tôi lội nước nãy giờ khoảng 30 phút rồi, xe buýt 3-4 chiếc ngừng ở dưới kia không chạy lên được thành ra tôi với cháu phải lội bộ đến trường. Tôi báo với cô phải qua nước ròng mới đi được tiếp. Đi như này quần áo ướt hết trơn, lội nước sâu nguy hiểm lắm".

    Tới 7 giờ 30 sáng nay, nước ngập ở khu vực này rút. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ngày 12.10, TP.HCM và các tỉnh, thành Nam bộ có mưa rào, dông vài nơi. Triều cường tiếp tục duy trì ở mức cao, mực nước tại nhiều trạm vượt báo động 3. Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân đề phòng ngập úng do triều cường kết hợp mưa lớn, đặc biệt tại các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt.

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