Trường ở TP.HCM không bắt buộc mặc áo dài, mang giày bata ngày mưa, ngập

Những trận mưa như trút nước ở TP.HCM vẫn diễn ra những ngày qua. Nhiều con hẻm, đường tại nhiều phường, xã bị ngập sâu trong nước. Như phản ánh của phóng viên Báo Thanh Niên, trong sáng qua (5.10), nhiều học sinh ở khu vực ở hẻm 39, đường Công Nghệ Mới, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM bì bõm lội nước đến trường.

Học sinh lội nước đến trường trong con hẻm 39, đường Công Nghệ Mới, xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM, sáng 5.10 ẢNH: VŨ ĐOAN

Ngày mưa gió, nước ngập, không bắt buộc mặc áo dài, mang giày bata

Hôm nay (6.10), trao đổi với PV Báo Thanh Niên, cô Nguyễn Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Tân, phường Bình Tân, TP.HCM, cho biết việc thực hiện quy định về đồng phục, giày dép tại trường luôn được nhà trường xem xét trên tinh thần phù hợp với điều kiện thực tế.

Cô Huệ cho biết từ trước đến nay, trường học này đã quy định cụ thể đồng phục đối với học sinh. Nam sinh là áo sơ mi trắng ngắn tay, quần tây dài; nữ sinh là áo sơ mi trắng ngắn tay, váy. Riêng buổi sáng thứ hai và các ngày dự lễ trong năm, nữ sinh mặc áo dài trắng. Các tiết giáo dục thể chất, học sinh mặc quần áo thể dục.

Cảnh khổ ở hẻm TP.HCM: Gần 1 tuần ngập nước, học sinh lội nước đi học

Tất cả học sinh mang giày bata. Riêng đối với nữ sinh khi mặc áo dài, được phép mang giày phù hợp với trang phục nhưng không mang giày gót nhọn hoặc giày cao quá 5 cm.

Song, khi trời mưa, đường sá ngập nước hoặc việc di chuyển của học sinh gặp khó khăn, Trường THPT Bình Tân, TP.HCM có sự linh hoạt về quy định đồng phục, nhất là áo dài vào các ngày lễ hoặc thứ hai đầu tuần đối với nữ sinh.

"Cụ thể, trong những ngày mưa lớn, ngập, nhà trường cho phép học sinh mặc quần tây, áo sơ mi hoặc đồ thể dục thay áo dài (tùy theo điều kiện thời tiết giáo viên chủ nhiệm sẽ thông báo cụ thể cho phụ huynh và học sinh vào buổi tối hoặc sáng sớm nếu có thay đổi). Trong những ngày mưa, nhà trường cũng khuyến khích học sinh mang dép có quai hậu hoặc giày chống trơn thay vì mang giày bata", cô Nguyễn Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Tân, nói.

Một nữ sinh mang áo dài trắng, lội nước đến trường ẢNH: VŨ ĐOAN

Đồng phục là nền nếp, nhưng điều quan trọng hơn là sự an toàn đến trường của học sinh

Cô Nguyễn Thị Kim Huệ cho biết, sở dĩ có sự linh hoạt trong việc yêu cầu mặc đồng phục của học sinh, đặc biệt trong những ngày TP.HCM mưa lớn, vì: "Nhà trường xác định đồng phục là một trong những yếu tố góp phần xây dựng nền nếp, tác phong học sinh, nhưng không vì thế mà áp dụng một cách cứng nhắc, điều quan trọng là học sinh đến trường đầy đủ, an toàn và sẵn sàng cho việc học".

Đồng thời, cô Huệ cho hay nhà trường cũng trang bị nhiều cây dù lớn trước cổng trường để tạo điểm trú ẩn, giảm chen lấn, trơn trượt khi trời mưa. Để an toàn, chăm lo sức khỏe cho phụ huynh và học sinh, nhà trường mở sảnh lớn để phụ huynh có chỗ trú mưa khi chờ con trong giờ ra về và phân công các bảo vệ trực cổng chuẩn bị dù cầm tay hỗ trợ học sinh di chuyển từ sảnh trường ra vị trí phụ huynh chờ đón con...

Trước đó, ngày 22.9.2026, khi TP.HCM xuất hiện nhiều cơn mưa lớn vào chiều tối, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, phường Xóm Chiếu, gửi thư cho các em học sinh, nhắn nhủ học sinh khi di chuyển trong mưa lớn cần cẩn trọng, tránh những đoạn đường ngập sâu, chú ý cây xanh, bảng hiệu hay mái che có nguy cơ rơi đổ, học sinh hãy tìm nơi trú ẩn an toàn nhất, thông báo cho gia đình.

Học sinh, phụ huynh vất vả đến trường ngày mưa, ngập nước ẢNH: VŨ ĐOAN

Ông Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng trường này, cũng nhắn học sinh vào hôm sau (23.9), hoàn toàn có thể mang dép hoặc một đôi giày khác đến trường nếu đôi giày thường ngày bị ướt, miễn sao sạch sẽ, phù hợp và an toàn.

Còn chiều ngày 23.9, các giáo viên chủ nhiệm tại Trường THCS Đào Duy Anh, phường Phú Nhuận, cũng gửi thông báo đến phụ huynh ở các lớp rằng do mưa lớn kéo dài, nếu học sinh không có giày bata trắng do bị ướt, học sinh được mang giày xăng đan hoặc dép có quai hậu đi học.

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