Trường học TP.HCM mời phụ huynh vào trường ăn sáng

Hôm nay (1.10), trước khi tham gia đại hội đại biểu cha mẹ học sinh năm học 2026 - 2027, các phụ huynh Trường mầm non Họa Mi 2, phường Chợ Lớn, TP.HCM, được mời tham gia nhiều hoạt động để từ đó yên tâm hơn về thực phẩm, bữa ăn sáng, ăn trưa, ăn xế mỗi ngày của các con.

Mời phụ huynh vào trường ăn sáng cùng con để cảm nhận về nền nếp sinh hoạt, không khí bữa ăn

Trường mầm non Họa Mi 2, phường Chợ Lớn, TP.HCM mời phụ huynh vào trường ăn sáng ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Rất đông ông bà, cha mẹ của trẻ cùng vào trường, cùng ăn sáng với con em của mình ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Các phụ huynh được tham quan khu vực tiếp phẩm, tìm hiểu quy trình tiếp nhận, kiểm tra thực phẩm và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường.

Nhà trường mời phụ huynh ăn sáng trong hoạt động "Buổi sáng cùng con". Tại đây, mỗi phụ huynh được trực tiếp trải nghiệm, dùng bữa sáng cùng các con, qua đó cảm nhận rõ hơn về nền nếp sinh hoạt và không khí bữa ăn của trẻ tại trường.

Sau giờ ăn sáng, các phụ huynh được tham quan phòng công nghệ, nơi trẻ được học tập, trải nghiệm, ứng dụng công nghệ phù hợp với lứa tuổi mầm non; xem khu vực tắm nắng, tìm hiểu thêm về không gian chăm sóc sức khỏe và các hoạt động sinh hoạt của trẻ.

Trong bữa trưa, các phụ huynh được thăm giờ ăn của trẻ ở các khối nhà trẻ, mầm, chồi, lá, từ đó hiểu hơn về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và tổ chức bữa ăn cho trẻ...

Cha mẹ trẻ được giới thiệu công khai về quá trình tiếp phẩm, nguồn gốc thực phẩm dùng nấu trong nhà trường ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Đây là cách nhà trường công khai, minh bạch về chất lượng thực phẩm, bữa ăn, đảm bảo an toàn cho trẻ em trong suốt quá trình tại trường ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Phụ huynh chứng kiến các nhân viên trường học và nhân viên nhà bếp thực hiện quá trình tiếp phẩm ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Gia đình, nhà trường cùng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ hiệu quả

Sau quá trình sắp xếp trường học trên địa bàn TP.HCM, hiện nay Trường mầm non Họa Mi 2 có trụ sở chính tại 11 Lý Thường Kiệt, phường Chợ Lớn; phân hiệu tại 69 Thuận Kiều, phường Chợ Lớn và điểm trường tại số 7 Tăng Bạt Hổ, phường Chợ Lớn, TP.HCM.

Cô Nguyễn Thị Hồng Quế, Hiệu trưởng, cho biết các hoạt động trong ngày hôm nay, như mời cha mẹ vào trường ăn sáng cùng con, thăm nhà bếp, xem bữa ăn trưa, hiểu về quy trình tiếp phẩm... nhằm kết nối gia đình và nhà trường lại gần nhau hơn, để cùng đồng hành trong hành trình chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ hiệu quả.

Nhà trường cũng được công khai, minh bạch quá trình tổ chức bữa ăn bán trú, về các nhà cung cấp các loại thực phẩm và cả trong tổ chức các hoạt động giáo dục để cha mẹ thêm yên tâm gửi con em mình cả ngày.

Phụ huynh xem giờ ăn trưa của con ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Trong văn bản mới đây gửi tới các phường, xã, đặc khu và các cơ sở giáo dục, Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị người đứng đầu các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, cơ sở giáo dục trên địa bàn TP.HCM chịu trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại đơn vị.

Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị các trường học thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14.8.2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục; trường học phải tổ chức tiếp nhận và xử lý phản ánh của phụ huynh học sinh trong vòng 24 giờ.

Các cơ sở giáo dục phải thực hiện minh bạch, công khai thông tin hằng ngày với phụ huynh học sinh về đơn vị cung cấp suất ăn, nguyên liệu, hình ảnh thực phẩm, hóa đơn nhập hàng, thực đơn và hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh để phụ huynh có cơ sở theo dõi, giám sát.

Trường học phải tạo điều kiện và cơ chế để ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát nguồn thực phẩm, quá trình chia suất ăn, tham gia kiểm chứng và đánh giá chất lượng bữa ăn cùng giáo viên, học sinh...

Phụ huynh cũng được xem các con tự ăn ra sao tại trường học ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Đây cũng là dịp để cha mẹ trẻ được tìm hiểu kỹ hơn về không gian trường học của con ẢNH: PHƯƠNG HÀ



