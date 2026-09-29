Trẻ mầm non nào ở TP.HCM được hỗ trợ 240.000 đồng/tháng?

Nhiều chính sách hỗ trợ trẻ mầm non là con em công nhân, trong đó có 240.000 đồng/tháng/trẻ

Cụ thể Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND được ban hành ngày 28.8.2025, có hiệu lực từ 1.9.2025.

Theo Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND, trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động được hỗ trợ 240.000 đồng/trẻ/tháng, không quá 9 tháng/năm học.

Giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp và giáo viên mầm non làm việc tại nhà trẻ, lớp mẫu giáo nơi có nhiều lao động được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng, không quá 9 tháng/năm học. Mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục với giáo viên và không dùng để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.

Trẻ mầm non, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non được hỗ trợ thế nào theo Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND ĐỒ HỌA: TN DÙNG AI

Cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp và nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động, dưới 30 trẻ được hỗ trợ 35 triệu đồng.

Cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp và nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động, từ 30 trẻ đến dưới 50 trẻ được hỗ trợ 55 triệu đồng.

Cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp và nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động, từ 50 trẻ đến 70 trẻ được hỗ trợ 70 triệu đồng. Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non ở nơi có nhiều lao động, trên 70 trẻ được hỗ trợ 70 triệu đồng.

TP.HCM cũng có văn bản cho biết toàn thành phố có 3 khu chế xuất, 1 khu công nghệ cao và 158 xã, phường, đặc khu của thành phố được công nhận là "nơi có nhiều lao động", đây là căn cứ để thực hiện chính sách cho trẻ em mầm non, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non theo Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND.

3 khu chế xuất, 1 khu công nghệ cao và 158 xã, phường, đặc khu của TP.HCM được công nhận là 'nơi có nhiều lao động', đây là căn cứ để thực hiện chính sách cho trẻ em mầm non, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non theo Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND ẢNH: THÚY HẰNG

Đề xuất mở rộng đối tượng trẻ mầm non được hỗ trợ 160.000 đồng/tháng Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non (hiệu lực từ 1.11.2020) có quy định chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp. Theo đó, trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định, được hỗ trợ tối thiểu 160.000 đồng/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học. Mức hỗ trợ do UBND cấp tỉnh xây dựng phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương, trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định. Hiện nay đang có dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 105/2020/NĐ-CP về chính sách phát triển giáo dục mầm non, do Bộ GD-ĐT gửi Bộ Tư pháp thẩm định. Dự thảo này bổ sung trẻ em là con người lao động làm việc tại "cụm công nghiệp" cũng được hưởng hỗ trợ 160.000 đồng/tháng.

Để công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất tại TP.HCM yên tâm làm việc

Hồi tháng 4.2026 vừa qua, tại TP.HCM diễn ra hội thảo Hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục mầm non do Viện Khoa học giáo dục Việt Nam phối hợp với Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD-ĐT và Ngân hàng Thế giới tổ chức. Tại đây, ngành giáo dục - đào tạo TP.HCM nhìn nhận là đô thị đặc biệt, đông công nhân, người lao động nhập cư, trong giai đoạn 2026-2030, TP.HCM tập trung 3 định hướng chính. Đầu tiên, mở rộng cơ hội đến trường, phấn đấu 100% trẻ em được chăm sóc, giáo dục an toàn, ưu tiên đối tượng con công nhân. Thứ hai, nâng cao chất lượng đội ngũ và chuyển đổi số, xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu trẻ, phát triển kho học liệu số dùng chung. Thứ ba, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non linh hoạt, đa dạng loại hình, phù hợp với đô thị và khu công nghiệp.

Đáp ứng nhu cầu của người lao động trong đô thị, đặc biệt phụ huynh là công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, thành phố đang có nhiều mô hình đổi mới đạt hiệu quả như chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ từ 6 - 18 tháng tuổi (hiện có 240 cơ sở thực hiện); trường mầm non công lập giữ trẻ ngoài giờ; cơ sở mầm non đặt tại các khu lưu trú công nhân…

Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, chuyên viên Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, nêu ví dụ Trường mầm non 30.4, phường Bình Tân (trường công lập), đón trả trẻ muộn thêm 1 giờ (đến 18 giờ) từ thứ hai đến thứ sáu, trông trẻ cả ngày thứ bảy. Mô hình trường tư thục do doanh nghiệp đầu tư, trợ giá, giảm học phí cho con em công nhân như ở Trường mầm non Mặt Trời Nhỏ, phường Tân Tạo trong khu công nghiệp của Công ty TNHH PouYuen Việt Nam; Trường mầm non Hài Mỹ, phường Thuận Giao; Trường mầm non Vinh Hỷ, phường Thuận An, trong cụm công nghiệp Hài Mỹ và An Thạnh…

Bên cạnh đó, có trường tư thục do doanh nghiệp bao cấp toàn diện cho con em công nhân, điển hình là Trường mầm non Vàng Anh (phường Bến Cát) do Công ty Yazaki EDS đầu tư, doanh nghiệp chủ động hỗ trợ toàn bộ kinh phí học tập cho trẻ.

Trẻ mầm non tại một trường công lập trên địa bàn phường Xuân Hòa, TP.HCM trước giờ ngủ trưa ẢNH: THÚY HẰNG

Trường mầm non tại khu lưu trú, như Trường mầm non Đồng Xanh, xã Hiệp Phước (công lập) nhận giữ trẻ từ 6 tháng đến 18 tháng được tổ chức tầng trệt khu lưu trú công nhân. Trường mầm non Thanh Bình, P.Tam Bình (ngoài công lập) đặt ngay tại tầng trệt khu lưu trú khu chế xuất Linh Trung 2, để cha mẹ yên tâm đưa đón con, ngoài học phí cơ bản, con em công nhân còn được hỗ trợ thêm 150.000 đồng/tháng vào tiền ăn.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho hay trong giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM phấn đấu 100% trẻ em được chăm sóc, giáo dục an toàn, ưu tiên đối tượng con công nhân; nâng cao chất lượng đội ngũ và chuyển đổi số, xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu trẻ, phát triển kho học liệu số dùng chung. Đồng thời, tiếp tục phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non linh hoạt, đa dạng loại hình, phù hợp với đô thị và khu công nghiệp.