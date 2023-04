Để thêm nhiều con em công nhân được trợ cấp

C HƯA ĐƯỢC HỖ TRỢ VÌ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN

Cuối tháng 3, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM đã có buổi làm việc với Sở GD-ĐT TP về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND (Nghị quyết 27) về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp (KCN) tại TP.HCM.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết hiện có 6.151 trẻ là con công nhân trong KCN, khu chế xuất (KCX) thực hiện hồ sơ hỗ trợ chính sách theo Nghị quyết 27. Trong đó, 5.088 trẻ được hưởng trợ cấp với số tiền hơn 3,8 tỉ đồng. Nhiều cơ sở giáo dục mầm non tại KCN chưa đạt các điều kiện để nhận hỗ trợ có đủ 30% số trẻ em là con công nhân trong KCN, KCX.

Hiện tại, chỉ có 84 cơ sở giáo dục mầm non độc lập tại KCN, KCX thực hiện hồ sơ chính sách theo Nghị quyết 27, trong đó 57 cơ sở giáo dục mầm non độc lập đã được hưởng trợ cấp hơn 1,3 tỉ đồng. 508 giáo viên (GV) thực hiện hồ sơ chính sách, nhưng trong đó chỉ 212 GV mới được hưởng trợ cấp (chiếm 41,7%) với số tiền hơn 870 triệu đồng.

Trẻ em Trường mầm non Hương Nắng Hồng, TP.Thủ Đức (TP.HCM). Đây là trường có 70 bé được hỗ trợ từ Nghị quyết 27 NHÀ TRƯỜNG CUNG CẤP

Còn lại, theo báo cáo của Sở GD-ĐT, 27 cơ sở giáo dục mầm non độc lập chưa được hỗ trợ vì đa số các cơ sở không đủ 30% số trẻ là con công nhân. 296 GV chưa được hỗ trợ vì nhóm lớp các GV phụ trách không đủ 30% số trẻ là con công nhân làm việc trong KCN, KCX.

N HIỀU PHỤ HUYNH NGẠI LÀM HỒ SƠ

Là người trực tiếp hỗ trợ làm hồ sơ đăng ký cho các GV, trẻ mầm non trong trường mầm non của mình được hưởng trợ cấp từ Nghị quyết 27, cô Nguyễn Thị Kim Hoa, Hiệu trưởng Trường mầm non Hương Nắng Hồng, P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, cho biết tới nay trường của cô có 70 trẻ, 4 GV đã nhận được tiền trợ cấp từ nghị quyết này.

Cô Hoa cho biết có một số khó khăn trong quá trình làm hồ sơ đăng ký cho các trẻ. Như trong quá trình cung cấp thông tin từ phía cha mẹ, người nuôi dưỡng trẻ chưa chính xác, khi cung cấp số CCCD, mã số định danh của trẻ, số tài khoản, tên ngân hàng của phụ huynh… chỉ cần sai một con số là sai hết hồ sơ và phải làm lại từ đầu.

"Điều kiện giờ giấc, thời gian làm việc của công nhân trong các KCN, KCX cũng ngặt nghèo nên có khi 22 giờ đêm tôi vẫn miệt mài với giấy tờ, gọi điện lại cho phụ huynh nhờ họ sửa chữa, bổ sung", cô Hoa kể.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM trong buổi làm việc với Sở GD-ĐT THÚY HẰNG

Một GV mầm non ở TP.Thủ Đức cũng thừa nhận có thực tế nhiều phụ huynh rõ ràng làm việc trong các KCN, KCX, nhưng sau khi thấy hồ sơ có nhiều giấy tờ phải làm, họ không biết viết đơn đúng quy định, xin giấy xác nhận từ nhà máy, công ty cũng nhiều bước… nên họ ngại làm và nói với cô giáo mầm non là "thôi, xin phép không tham gia làm hồ sơ đăng ký hỗ trợ".

Ngược lại, cũng có trường hợp phụ huynh làm việc tại một nhà máy nằm trên con đường dẫn vào KCN, KCX, nhưng lại không nằm trong KCN, KCX. Nhiều trẻ mầm non có cha mẹ làm công nhân khu công nghệ cao, cũng rất vất vả nhưng không được làm hồ sơ để nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 27.

C ẦN TUYÊN TRUYỀN HIỆU QUẢ HƠN

Cô Nguyễn Thị Cẩm Đan, Hiệu trưởng Trường mầm non Tây Thạnh 2, Q.Bình Tân - khu vực có nhiều KCN, KCX, cho biết Nghị quyết 27 rất nhân văn, chia sẻ rất nhiều gánh nặng cho công nhân làm việc tại TP.HCM. Tuy nhiên, công tác tuyên truyền về Nghị quyết 27 cần sâu sát hơn, hiệu quả hơn, vì theo cô Đan, hiện nhiều phụ huynh làm việc trong các KCN, KCX chưa biết đến nghị quyết, cũng như chưa biết làm thế nào để được hưởng trợ cấp.

"Bộ phận phụ trách công đoàn, nhân sự trong các nhà máy, công ty trong KCN, KCX cũng cần phải phổ biến nghị quyết này tới toàn thể công nhân. Đồng thời, theo tôi nên bổ sung con em công nhân làm việc trong các cụm công nghiệp, khu công nghệ cao cũng được thụ hưởng chính sách", cô Cẩm Đan nói.

Theo cô Nguyễn Thị Kim Hoa, để tăng số lượng trẻ em mầm non được thụ hưởng chính sách, hưởng lợi ích từ Nghị quyết 27 thì các KCN, KCX cũng cần phải được tuyên truyền về nghị quyết và sẵn sàng hỗ trợ phụ huynh.

"Công ty nào cũng có phòng ban nắm hồ sơ công nhân. Các bộ phận này làm danh sách xác nhận con của phụ huynh làm việc tại nhà máy đang trong độ tuổi mầm non. Sau đó, danh sách này sẽ gửi về các phòng GD-ĐT các quận, huyện, TP.Thủ Đức, rồi từ đó các cơ sở giáo dục mầm non chỉ cần xác nhận trẻ em đang học tại trường đó, hoàn thiện các bước còn lại của hồ sơ. Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn cho các cô giáo mầm non cũng như phụ huynh là công nhân, để thêm nhiều trẻ được tiếp cận chính sách hơn", cô Kim Hoa đề xuất.

Phải nâng số lượng đối tượng được thụ hưởng Trong buổi làm việc hôm 29.3, ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, chỉ đạo Sở GD-ĐT cần tiếp tục rà soát Nghị quyết 27, xem xét những vướng mắc khi thực hiện để có kiến nghị phù hợp; tăng cường tuyên truyền để đông đảo phụ huynh, GV mầm non… tiếp cận được với chính sách. Đáng chú ý, theo ông Bình, cần xem xét thêm về chỉ tiêu phải 30% trẻ mầm non có cha mẹ làm việc trong KCN, KCX thì cơ sở giáo dục mầm non mới được hưởng hỗ trợ. Ông Bình đặt vấn đề có cần thiết phải điều chỉnh chỉ tiêu này và đề xuất có thể chỉ cần 20% để có thêm nhiều người được hỗ trợ hơn. Ông Bình cũng nêu thực tế ở TP.HCM ngoài KCN, KCX còn có khu công nghệ cao. Cha mẹ làm việc ở đó con cái có được hỗ trợ? Đồng thời, ông Bình lưu ý việc quản lý thu chi nguồn hỗ trợ cần phải minh bạch, tốt nhất là chuyển trực tiếp vào số tài khoản ngân hàng đối tượng thụ hưởng, tránh trục lợi chính sách… Bà Nguyễn Thị Nga, Ủy viên chuyên môn Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, đề xuất Sở GD-ĐT tăng cường phối hợp với Liên đoàn Lao động TP để rà soát, nâng số lượng đối tượng được thụ hưởng chính sách. Bà Nga cho hay, theo Nghị quyết 27, trẻ được hưởng chính sách hỗ trợ mỗi năm là 9 tháng, nhưng trẻ mầm non là con công nhân thì đi học cả 12 tháng/năm nên đề xuất mở rộng hơn thời gian trẻ được nhận hỗ trợ. Ở TP.HCM, ngoài KCN còn có cụm công nghiệp, doanh nghiệp có lượng lao động lớn. Bà Nga đề xuất có thể nghiên cứu mở rộng thêm đối tượng được hỗ trợ từ Nghị quyết 27, ví dụ con em công nhân lao động trong doanh nghiệp có trên 500 lao động cũng sẽ được hưởng lợi ích từ chính sách…