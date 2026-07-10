Bên trong ngôi trường đầu tiên ở TP.HCM dạy tiếng Anh tăng cường từ năm 1998

Ngày 9.7, theo sự phân công của Sở GD-ĐT TP.HCM, Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM đón tiếp đoàn cán bộ quản lý giáo dục thành phố Đà Nẵng đến tham quan, trao đổi và học tập kinh nghiệm về các mô hình đổi mới, sáng tạo.

Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Phó trưởng phòng Giáo dục phổ thông và bà Nguyễn Thị Kim Tuyết, Phó trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD-ĐT TP.HCM, chào đón hơn 100 thầy cô là cán bộ quản lý giáo dục Đà Nẵng tới TP.HCM, học hỏi những cách làm đổi mới, sáng tạo của Trường tiểu học Trần Hưng Đạo. Đặc biệt là về thực hiện công tác chuyển đổi số, các mô hình trường học thông minh, số hóa quản lý và giảng dạy và nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường tiểu học.

Năm 1998, trong bối cảnh cả nước dạy và học tiếng Anh từ lớp 6, TP.HCM là địa phương đầu tiên trên cả nước thí điểm chương trình dạy tiếng Anh tăng cường từ lớp 1, bắt đầu từ năm học 1998-1999 tại Trường tiểu học Trần Hưng Đạo.

Đoàn cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Đà Nẵng cùng các thầy cô giáo Trường tiểu học Trần Hưng Đạo ẢNH: THÚY HẰNG

5 hình thức sử dụng tiếng Anh tại ngôi trường đầu tiên dạy tiếng Anh tăng cường của TP.HCM

Bà Lê Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, cho biết trên cơ sở các chủ trương, quy định và văn bản chỉ đạo của T.Ư, Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT TP.HCM, nhà trường rà soát điều kiện thực tiễn của nhà trường, xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Trong thực tế, trường tiểu học này đã triển khai 5 hình thức sử dụng tiếng Anh. Thứ nhất, tiếng Anh là môn học. Trường tổ chức dạy học tiếng Anh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bên cạnh chương trình chính khóa, còn là các chương trình tiếng Anh phù hợp với nhu cầu học tập của học sinh, trong đó có chương trình tiếng Anh tăng cường được tổ chức từ năm 1998 - đầu tiên tại TP.HCM, theo chủ trương của Sở GD-ĐT; các chương trình học với giáo viên nước ngoài và các học liệu số phù hợp với từng khối lớp.

Các thầy cô giáo tổ tiếng Anh, Trường tiểu học Trần Hưng Đạo chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy tiếng Anh với các thầy cô đến từ Đà Nẵng ẢNH: T.H.Đ

Đoàn cán bộ quản lý giáo dục Đà Nẵng tham quan thư viện số của trường ẢNH: T.H.Đ

Thứ hai, tiếng Anh là ngôn ngôn ngữ dạy học các môn học khác. Thứ ba, tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp trong nhà trường. Nhà trường xây dựng môi trường để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh sử dụng tiếng Anh trong các tình huống gần gũi với học tập và sinh hoạt hằng ngày.

Thứ tư, nhà trường từng bước sử dụng tiếng Anh trong một số hoạt động quản trị, truyền thông và giới thiệu hình ảnh nhà trường. Một số nội dung truyền thông của nhà trường, trong đó có website, được thực hiện theo hướng song ngữ Việt - Anh nhằm tăng khả năng tiếp cận thông tin và quảng bá hình ảnh.

Và thứ năm, tiếng Anh được áp dụng đa dạng trong các hoạt động giáo dục để học sinh được tiếp xúc, thực hành và sử dụng ngoài giờ học chính khóa. Hằng năm, nhà trường tổ chức nhiều sân chơi và ngày hội tiếng Anh như English Day, English Festival, Explore English Festival; tổ chức các CLB như THD Talk, Hùng biện tiếng Anh, Sáng tác nhạc tiếng Anh và Sáng tạo tiếng Anh cùng AI...

Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên (bìa trái), bà Lê Thanh Hương (thứ 2 từ phải qua) cùng các thầy cô giáo ẢNH: T.H.Đ

Bà Lê Thanh Hương cho hay từ thực tế triển khai, có thể thấy để việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học cần triển khai theo lộ trình phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ sở giáo dục, không nóng vội, không chạy theo hình thức hoặc thành tích. Trong đó, cần chú ý xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh là yếu tố nền tảng và phát triển đội ngũ giữ vai trò quyết định. Bên cạnh giáo viên tiếng Anh, cần từng bước nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho cán bộ quản lý, giáo viên các môn học và nhân viên phù hợp với vị trí việc làm.

Đồng thời, bà Hương cho rằng việc đưa tiếng Anh vào nhà trường cần gắn với đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng chuyển đổi số, học liệu số và trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức các hoạt động giáo dục; chú trọng sự đồng hành của cha mẹ học sinh, các tổ chức giáo dục. Đồng thời, mọi hoạt động triển khai cần được kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh thường xuyên; lấy hiệu quả thực chất của người học làm thước đo.

Trường tiểu học Trần Hưng Đạo có 3 phòng thực hành tin học với 80 máy tính được kết nối internet, bảo đảm phục vụ giảng dạy tin học, giáo dục STEM, giáo dục công dân số và các hoạt động trải nghiệm công nghệ ẢNH: THÚY HẰNG

Các em học sinh Trường tiểu học Trần Hưng Đạo cùng các nhà giáo từ Đà Nẵng ẢNH: THÚY HẰNG

Cách làm hay về chuyển đổi số

Tại chương trình, đoàn công tác từ Đà Nẵng tham quan hệ thống phòng chức năng và các không gian giáo dục tiêu biểu của trường học này như phòng STEM, studio, thư viện, phòng tin học, phòng ngoại ngữ, không gian đổi mới sáng tạo...

"Thực tiễn triển khai cho thấy, chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được thực hiện một cách đồng bộ, có lộ trình, lấy người học làm trung tâm, giáo viên làm chủ thể, quản trị làm nền tảng và công nghệ là công cụ hỗ trợ. Giá trị cốt lõi của chuyển đổi số không nằm ở số lượng thiết bị hay phần mềm được đầu tư mà ở khả năng tạo ra những thay đổi thực chất trong công tác quản trị, trong hoạt động dạy học và trong chất lượng giáo dục của nhà trường", bà Lê Thanh Hương chia sẻ.

Ông Võ Văn Khánh, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học, Sở GD-ĐT Đà Nẵng, cho biết những kinh nghiệm từ trường tiểu học của TP.HCM giúp đoàn có thêm kinh nghiệm, học hỏi trong áp dụng thực tế dạy, học tại địa phương.

Phòng học số theo mô hình lớp học hiện đại, tích hợp các thiết bị hỗ trợ dạy học số ẢNH: T.H.Đ

Trường có 1 phòng Studio diện tích 48 m² được đầu tư đồng bộ, tạo không gian hỗ trợ giáo viên thiết kế, ghi hình, biên tập và chuẩn hóa học liệu số, bài giảng điện tử và các sản phẩm truyền thông giáo dục ẢNH: THÚY HẰNG

Các nhà giáo đến từ Đà Nẵng được tìm hiểu mô hình tổ chức môi trường học tập hiện đại, ứng dụng công nghệ trong dạy học, xây dựng trường học số, chuyển đổi số trong công tác quản trị, điều hành, quản lý dữ liệu... ẢNH: T.H.Đ

Trường có phòng STEM diện tích 102 m² được đầu tư đồng bộ nhằm tạo môi trường để học sinh nghiên cứu khoa học, thiết kế kỹ thuật, lập trình và trải nghiệm sáng tạo... ẢNH: THÚY HẰNG

Trường học hạnh phúc, lấy học sinh là trung tâm ẢNH: THÚY HẰNG

100% phòng học tại trường được trang bị thiết bị trình chiếu và kết nối Internet tốc độ cao, tạo điều kiện để giáo viên khai thác hiệu quả học liệu số, video, mô phỏng, các nền tảng tương tác và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình tổ chức dạy học ẢNH: THÚY HẰNG



