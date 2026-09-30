Tiếng Anh tích hợp mầm non là gì, TP.HCM đang triển khai ra sao?

Đối tượng học tiếng Anh tích hợp mầm non

Theo kế hoạch vừa ban hành của Sở GD-ĐT TP.HCM, phạm vi các trường thực hiện thí điểm tiếng Anh tích hợp mầm non là các trường mầm non công lập trực thuộc Sở GD-ĐT; trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế; trường mầm non công lập có đủ điều kiện triển khai từ năm học 2026 - 2027. Đối tượng là các trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi, tại cơ sở giáo dục mầm non tham gia thí điểm, trên cơ sở đăng ký tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ.

Nguyên tắc thực hiện thí điểm tiếng Anh tích hợp mầm non là tự nguyện, đồng thuận; công khai, minh bạch; không vì lợi nhuận; không sử dụng ngân sách nhà nước; bảo đảm chất lượng giáo dục và quyền lợi của trẻ.

Trẻ mầm non TP.HCM trong một trò chơi ẢNH: NHẬT THỊNH

Tích hợp thông qua các hoạt động làm quen với toán, ngôn ngữ...

Kế hoạch của Sở GD-ĐT TP.HCM quy định: "Nội dung dạy học bám sát Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo ban hành kèm Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT. Tài liệu, học liệu sử dụng: bộ tài liệu tích hợp "Tiếng Anh tích hợp mầm non" đã được Hội đồng thẩm định (thành lập theo Quyết định số 1601/QĐSGDĐT) đánh giá đạt yêu cầu về mục tiêu, tính khoa học, hệ thống, vừa sức và phù hợp phương pháp giáo dục hiện đại (học qua dự án, học qua chơi, lấy trẻ làm trung tâm)".

"Sở GD-ĐT tổ chức thẩm định, phê duyệt chương trình, tài liệu, học liệu đủ điều kiện sử dụng trong phạm vi thí điểm; tiếp tục tiếp nhận, thẩm định hồ sơ của các đơn vị khác đủ điều kiện, bảo đảm tính cạnh tranh, đa dạng và có nhiều lựa chọn cho cơ sở giáo dục mầm non. Hình thức tổ chức: tích hợp thông qua các hoạt động làm quen với toán, làm quen với ngôn ngữ và khám phá thế giới quanh em; thời lượng phù hợp đặc điểm tâm sinh lý theo độ tuổi (nhóm lớp 3 - 4 tuổi, 4 - 5 tuổi: 04 hoạt động/tuần; nhóm lớp 5 - 6 tuổi: 06 hoạt động/tuần)", văn bản của Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết.



Trẻ mầm non TP.HCM vừa học cách trồng đậu, vừa được phát triển ngôn ngữ tiếng Anh ẢNH: THÚY HẰNG

Bố trí thời khóa biểu không chồng lấn, không ảnh hưởng thời lượng Chương trình Giáo dục mầm non hiện hành

Việc thí điểm tiếng Anh tích hợp mầm non phải: "Bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, có sự đồng thuận của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ; không bắt buộc, không gây quá tải cho trẻ. Bảo đảm tính công khai, minh bạch về chương trình, tài liệu, học liệu, thời lượng, phương thức tổ chức, mức thu và các nội dung chi phí có liên quan. Không ảnh hưởng đến việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non hiện hành; bảo đảm đầy đủ quyền lợi của trẻ em không tham gia chương trình thí điểm".

Giáo viên người nước ngoài, nhân viên học vụ tham gia giảng dạy, hỗ trợ khi thực hiện tiếng Anh tích hợp mầm non do đơn vị có chương trình bố trí, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết định số2371/QĐ-TTg; Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT.

Các cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán của cơ sở giáo dục tham gia thí điểm cần đáp ứng các tiêu chí về năng lực tiếng Anh (tối thiểu trình độ B1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương) và kỹ năng giảng dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non.

Kinh phí thu - chi khi thí điểm tiếng Anh tích hợp mầm non tại TP.HCM ra sao? Theo văn bản của Sở GD-ĐT TP.HCM, kinh phí này thực hiện theo Công văn số 10004/SGDĐT-KHTC ngày 23.9.2026 của Sở GD-ĐT về triển khai, hướng dẫn tổ chức các khoản thu dịch vụ ngoài học phí năm học 2026 - 2027 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập.

Bảm đảm quyền lợi trẻ em không tham gia thí điểm tiếng Anh tích hợp mầm non

Theo kế hoạch, UBND phường, xã, đặc khu có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo, giám sát các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thực hiện thí điểm, bảo đảm đúng nguyên tắc, theo tinh thần chỉ đạo của UBND TP.HCM và hướng dẫn của Sở GD-ĐT; hỗ trợ công tác tuyên truyền, vận động cha mẹ trẻ.

Các cơ sở giáo dục mầm non tham gia thí điểm tiếng Anh tích hợp mầm non tổ chức theo đăng ký tự nguyện của cha mẹ trẻ; công khai đầy đủ thông tin về chương trình, thời lượng, mức thu trước khi cha mẹ trẻ đăng ký; bảo đảm quyền lợi của trẻ em không tham gia chương trình thí điểm; báo cáo kết quả thực hiện định kỳ học kỳ, năm học hoặc đột xuất theo yêu cầu về Sở GD-ĐT.

Trẻ mầm non TP.HCM trong một hoạt động ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Đơn vị có chương trình phối hợp triển khai thí điểm có trách nhiệm bảo đảm chất lượng chương trình, tài liệu, học liệu, đội ngũ giáo viên người nước ngoài và nhân viên theo đúng nội dung đã được thẩm định, phê duyệt; phối hợp cơ sở giáo dục mầm non thí điểm tổ chức hoạt động, tập huấn, đánh giá kết quả và cung cấp thông tin phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo của Sở GD-ĐT.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, việc triển khai thí điểm tiếng Anh tích hợp mầm non giai đoạn 2026 - 2029 nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 8230/UBND-VX về tổ chức triển khai thí điểm có lộ trình, đồng bộ, khả thi Chương trình giáo dục tích hợp tiếng Anh cấp học mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập đủ điều kiện trên địa bàn thành phố. Góp phần thực hiện mục tiêu của Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025 - 2035, tầm nhìn đến năm 2045" theo Quyết định số 2371/QĐ-TTg đối với cấp học mầm non; tạo tiền đề, nền tảng ban đầu về năng lực giao tiếp tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo, chuẩn bị tốt cho việc học tiếng Anh ở cấp học phổ thông.

Cũng theo đó, việc thí điểm nhằm xác lập cơ sở thực tiễn về chương trình, tài liệu, học liệu, mô hình tổ chức và cơ chế tài chính để tổng kết, đánh giá, làm căn cứ đề xuất UBND thành phố xem xét giai đoạn tiếp theo sau 3 năm thí điểm...