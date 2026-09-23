Tuyệt đối không hợp thức hóa số liệu phổ cập mầm non 3-5 tuổi

Sáng nay (23.9), Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức tập huấn nghiệp vụ thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi năm 2026.

Buổi tập huấn diễn ra trực tiếp ở Trường mầm non Hoa Mai, phường Xuân Hòa, TP.HCM, được phát sóng trực tuyến tới 168 phường, xã, đặc khu.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, phát biểu tại buổi tập huấn ẢNH: THÚY HẰNG

4 yêu cầu xuyên suốt phải đảm bảo trong công tác phổ cập mầm non 3-5 tuổi

Theo Nghị định số 277/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch của thành phố, mục tiêu là đến năm 2030, 100% phường, xã, đặc khu đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi.

Buổi tập huấn lắng nghe những chuyên đề của các báo cáo viên về nghiệp vụ khi thực hiện phổ cập mầm non 3-5 tuổi của năm 2026, địa phương và đại diện các cơ sở mầm non trao đổi những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn.

Bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, nhấn mạnh công tác phổ cập giáo dục mầm non 3-5 tuổi không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành giáo dục, mà là của cả hệ thống chính trị, trong đó địa phương là nơi trực tiếp tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả trên địa bàn.

Buổi tập huấn không chỉ để thống nhất biểu mẫu hay cách nhập dữ liệu, mà quan trọng nhất là thống nhất cách làm, trách nhiệm và yêu cầu thực hiện trên toàn thành phố.

Tham gia buổi tập huấn trực tiếp và trực tuyến hôm nay gồm đại diện Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục - xóa mù chữ các phường, xã, đặc khu; các cán bộ chuyên trách, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố... ẢNH: THÚY HẰNG

Bà Châu đề nghị các địa phương, các cơ sở giáo dục tập trung vào 4 việc, cũng là 4 yêu cầu xuyên suốt khi thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi.

Thứ nhất, phải nắm chắc trẻ. Mỗi phường, xã, đặc khu phải nắm được chính xác số liệu trẻ từ 3 đến 5 tuổi trên địa bàn, số liệu trẻ đang học, số liệu trẻ chưa ra lớp, trẻ đang ở đâu và lý do, nguyên nhân trẻ chưa ra lớp.

"Phải rà soát được cả những khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất; những trường hợp chuyển đến, chuyển đi, thay đổi nơi cư trú và các trường hợp đặc thù. Không nắm chắc trẻ thì không thể làm phổ cập thực chất. Đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu chỉ đạo các bộ phận liên quan phối hợp với ngành giáo dục rà soát đầy đủ, cập nhật kịp thời và xử lý ngay những trường hợp còn thiếu thông tin", bà Lê Thụy Mỵ Châu nói.

Thứ hai, là làm sạch dữ liệu. Dữ liệu phổ cập phải đúng người, đúng thông tin, đúng mã định danh, đúng nơi cư trú và đúng thực tế.

Bà Châu phát biểu: "Đề nghị tuyệt đối không chạy theo tỷ lệ, không hợp thức hóa số liệu, không để số liệu giữa địa phương, cơ sở giáo dục và hệ thống dữ liệu ngành không thống nhất. Dữ liệu thiếu, trùng, sai hoặc chưa xác định được phải được kiểm tra, đối chiếu và xử lý theo đúng quy trình. Chúng ta ghi nhớ nguyên tắc: "Đúng đối tượng - đúng thông tin - đúng dữ liệu - đúng hồ sơ - đúng thực tế".

Bà Lý Thị Sương, Phó trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, trao đổi về nghiệp vụ trong thực hiện phổ cập giáo dục mầm non 3-5 tuổi ẢNH: THÚY HẰNG

Yêu cầu thứ ba, bà Châu nhấn mạnh là rõ trách nhiệm. Phổ cập muốn làm tốt thì phải rõ người, rõ việc, rõ thời gian và rõ trách nhiệm. UBND phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện trên địa bàn; ngành giáo dục chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, kiểm tra, tổng hợp và tham mưu; các cơ sở giáo dục mầm non chịu trách nhiệm cập nhật dữ liệu, rà soát trẻ và bảo đảm các điều kiện thực hiện theo quy định.

Đề nghị mỗi địa phương phân công cụ thể cán bộ phụ trách; xác định rõ người cập nhật, người kiểm tra, người xác nhận và thời gian hoàn thành. Khi có sai lệch phải xác định được ngay sai ở đâu, khâu nào và trách nhiệm của ai.

Và yêu cầu thứ tư, là bảo đảm điều kiện thực chất.

Mục tiêu cuối cùng là mọi trẻ em 3-5 tuổi được cơ hội tiếp cận giáo dục mầm non

Bà Lê Thụy Mỵ Châu nêu rõ, phổ cập không phải chỉ là đạt một tỷ lệ trên báo cáo. Mục tiêu cuối cùng là mọi trẻ em từ 3 đến 5 tuổi có cơ hội tiếp cận giáo dục mầm non và được bảo đảm các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo quy định.

Vì vậy, cùng với rà soát trẻ và dữ liệu, địa phương phải rà soát trường, lớp, phòng học, giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị và khả năng tiếp nhận trẻ. Những nơi đông dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc còn thiếu trường, thiếu lớp phải được xác định là địa bàn cần ưu tiên và phải có giải pháp cụ thể. Đồng thời, các chính sách đối với trẻ em, đội ngũ và cơ sở giáo dục mầm non phải được thực hiện đúng đối tượng, đúng quy định, đầy đủ, kịp thời, công khai và minh bạch.

Các báo cáo viên trình bày chuyên đề tại tập huấn ẢNH: THÚY HẰNG

Những thông tin về nghiệp vụ phổ cập giáo dục mầm non từ 3-5 tuổi được trao đổi ẢNH: THÚY HẰNG

Theo số liệu từ cơ sở dữ liệu ngành giáo dục đào tạo TP.HCM, tại thời điểm tháng 9.2026, số trẻ 3-4 tuổi đến trường là 92.730 trẻ; số trẻ 4-5 tuổi đến trường là 137.551 trẻ.

Sau buổi tập huấn hôm nay, 168 phường, xã, đặc khu tại TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh quá trình rà soát, cập nhật dữ liệu trẻ, rà soát trường, lớp, phòng học, giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị và khả năng tiếp nhận trẻ...

Sở GD-ĐT đề nghị các phường, xã, đặc khu làm ngay, không chờ tới kiểm tra mới làm. Sở GD-ĐT sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra, song trước tiên địa phương phải chủ động, cơ sở giáo dục mầm non phải thực hiện, dữ liệu phải chính xác và trách nhiệm phải rõ ràng.