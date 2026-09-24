Những khoản thu nào được phép trong trường mầm non TP.HCM năm học 2026-2027?

Sở GD-ĐT TP.HCM mới ban hành công văn số 10004 triển khai, hướng dẫn tổ chức các khoản thu dịch vụ ngoài học phí năm học 2026-2027 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập, trong đó có các trường mầm non.

Trước đó, ngày 15.9, UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 70/2026/QĐ-UBND nêu danh mục các khoản thu và mức thu đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động GD-ĐT trong trường công lập năm học 2026-2027 áp dụng cho 2 nhóm học sinh: nhóm 1 là học sinh học ở các trường lớp ở phường; và nhóm 2 là học ở các trường lớp ở xã, đặc khu.

Trẻ mầm non trong một trường công lập tại TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Căn cứ các văn bản hướng dẫn, Báo Thanh Niên thống kê các khoản thu được phép trong trường mầm non công lập ở TP.HCM, áp dụng trong năm học 2026-2027.

Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo trong trường mầm non công lập

Danh mục khoản thu và mức thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo được thực hiện theo quy định tại điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 70/2026/QĐ-UBND và phụ lục đính kèm quy định này.

Cụ thể, các khoản thu thuộc nhóm này gồm:

Suất ăn trưa, xế, tối đa 40.000 đồng/ngày/em, áp dụng trên địa phương ở toàn thành phố;

Suất ăn sáng, tối đa 20.000 đồng/ngày/em, áp dụng trên các địa phương, ở toàn thành phố;

Nước uống, tối đa 20.000 đồng/học sinh/tháng, áp dụng trên mọi địa phương ở toàn thành phố);

Dịch vụ tổ chức phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú, tối đa là 550.000 đồng/em/tháng, nhóm 2 là 500.000 đồng/em/tháng;

Thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú, tối đa là 450.000 đồng/em/tháng, nhóm 2 là 400.000 đồng/em/tháng;

Dịch vụ nhân viên nuôi dưỡng (tối đa 260.000 đồng/tháng;

Dịch vụ phục vụ ăn sáng với trẻ mầm non là 220.000 đồng/em/tháng với các trẻ học ở các phường, xã; và 200.000 đồng/em/tháng với các trẻ đi học ở xã, đặc khu;

Dịch vụ đưa đón người học;

Dịch vụ công nghệ, học tập số;

Dịch vụ tổ chức hoạt động ngoại khóa;

Dịch vụ tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống;

Dịch vụ tổ chức học bơi an toàn, phòng chống đuối nước;

Dịch vụ sử dụng máy lạnh của lớp học có máy lạnh (tiền điện, chi phí bảo trì máy lạnh, chi phí thuê máy lạnh nếu có);

Dịch vụ trông giữ, chăm sóc, trước và sau giờ học chính khóa;

Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trong các ngày nghỉ (bao gồm nghỉ hè, không bao gồm nghỉ tết);

Dịch vụ trông giữ xe học sinh, cha mẹ học sinh.

Hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP.HCM nêu rõ, các mức thu quy định tại Quyết định số 70/2026/QĐ-UBND là mức thu tối đa. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng dự toán chi tiết cho từng nội dung thu, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, nhu cầu của người học. Mức thu phải bảo đảm tương xứng với chất lượng dịch vụ cung cấp cho người học và không được vượt quá mức trần quy định.

Quy định về các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND TP.HCM tại Quyếtđịnh số 70/2026/QĐ-UBND được áp dụng từ năm học 2026 - 2027.

Khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn TP.HCM từ năm học 2026 - 2027 và các năm học tiếp theo thực hiện theo Quyết định số 5067/QĐ-UBND ngày 11.8.2026 của UBND thành phố.

Cô và trẻ trong một hoạt động giáo dục tại trường mầm non công lập tại TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Các khoản thu khác

Các khoản thu khác bao gồm khoản thu dịch vụ giáo dục tổ chức chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa (gọi tắt là Chương trình nhà trường) và khoản thu khác theo nhu cầu người học.

Mức thu được xác định theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí, bảo đảm tương xứng với chất lượng dịch vụ cung cấp cho người học.

Danh sách các khoản thu dịch vụ giáo dục tổ chức Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa, gồm:

Dịch vụ tổ chức lớp học năng khiếu, nghệ thuật, thể dục tự chọn, thể thao phối hợp, câu lạc bộ;

Dịch vụ tổ chức học ngoại ngữ;

Dịch vụ tổ chức học ngoại ngữ sử dụng phần mềm bổ trợ;

Dịch vụ tổ chức hoạt động khảo sát làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo;

Dịch vụ tổ chức hoạt động giáo dục tích hợp làm quen tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo;

Dịch vụ tổ chức giáo dục STEM;

Dịch vụ tổ chức nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế.

Theo Sở GD-ĐT TP.HCM, hướng dẫn các hoạt động giáo dục trong chương trình nhà trường nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục; đáp ứng nhu cầu, sở thích, năng khiếu của người học; tạo điều kiện phát triển năng lực, phát huy tiềm năng và sở trường của người học ngoài các nội dung giáo dục bắt buộc.

Các hoạt động này được thực hiện ngoài thời gian tổ chức hoạt động giáo dục chính khóa theo quy định của Chương trình giáo dục mầm non. Nguyên tắc hoạt động giáo dục thực hiện theo quy định tại điều 3 Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28.2.2014 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Tổ chức hoạt động giáo dục thực hiện theo quy định tại điều 6 Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23.3.2021 của Chính phủ quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non.

Các tổ chức, đơn vị phối hợp phải đảm bảo các điều kiện theo quy định, được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động hoặc có nội dung giảng dạy được Sở GD-ĐT đánh giá.

Danh sách các khoản thu dịch vụ khác theo nhu cầu người học, gồm:

Đồng phục học sinh

Học phẩm

Học cụ - Học liệu

Khoản thu khác theo nhu cầu người học là cơ sở giáo dục thu hộ, chi hộ thay cho người học theo nhu cầu thực tế nhằm mua sắm phục vụ nhu cầu trực tiếp cho từng học sinh trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường như: đồng phục, học phẩm, học cụ - học liệu. Các cơ sở giáo dục công lập thống nhất chủ trương với cha mẹ học sinh để lựa chọn đơn vị cung cấp theo quy định.

Mức thu phải có sự đồng thuận của cha mẹ học sinh hoặc có ý kiến bằng văn bản của cơ quan đề nghị thu hộ. Nhà trường tạo điều kiện và cơ chế để ban đại diện cha mẹ học sinh cùng tham gia phối hợp giám sát theo dõi.