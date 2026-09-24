Ông bà, cha mẹ vào trường làm bánh trung thu cùng con

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Vui đón tết trông trăng, một trường mầm non mời ông bà, cha mẹ vào trường cùng con làm bánh trung thu, làm đèn ông sao, để cùng các con có thật nhiều kỷ niệm mùa đoàn viên.
Sáng nay (24.9), sân Trường mầm non Hoa Mai, phường Xuân Hòa, TP.HCM rộn ràng, đủ màu sắc từ các loại trái cây, nguyên liệu làm bánh trung thu, đồ trang trí để làm đèn ông sao. Trẻ nhỏ và ông bà, cha mẹ cùng háo hức tự tay làm ra những chiếc bánh trung thu đầu tiên của tết trông trăng.
Tết trung thu đến sớm hơn với các thầy cô giáo và các trẻ em của trường mầm non này từ mấy tuần trở lại đây. Các trẻ mầm non ở các lớp được trải nghiệm nhiều hoạt động giáo dục, từ vẽ tranh, tô màu, tạo hình, múa hát, kể chuyện... đều xoay quanh chủ đề về tết trung thu. Hôm nay, phụ huynh của trẻ cùng vào trường. Ông, bà, cha, mẹ của trẻ cùng với các con trải nghiệm hoạt động làm bánh dẻo, làm đèn ông sao, cắm hoa sen, trang trí cho mâm cỗ...
Cùng làm bánh trung thu, hạnh phúc là sự kết nối
Cô Nguyễn Thị Mỹ Dung, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Mai, cho biết những hoạt động giáo dục này không chỉ giúp trẻ được rèn vận động, phát triển năng lực thẩm mỹ, tư duy, sự sáng tạo, cảm xúc, mà còn là cách để ông bà, cha mẹ, kết nối nhiều hơn cùng các con.
Nhà trường thường mời phụ huynh của trẻ vào trường tham gia nhiều hoạt động giáo dục, vừa là cách để công khai các hoạt động vừa để tăng cường kết nối giữa nhà trường, gia đình, xã hội cùng đồng hành trong hành trình chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.
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