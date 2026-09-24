Ông bà, cha mẹ vào trường làm bánh trung thu cùng con

Sáng nay (24.9), sân Trường mầm non Hoa Mai, phường Xuân Hòa, TP.HCM rộn ràng, đủ màu sắc từ các loại trái cây, nguyên liệu làm bánh trung thu, đồ trang trí để làm đèn ông sao. Trẻ nhỏ và ông bà, cha mẹ cùng háo hức tự tay làm ra những chiếc bánh trung thu đầu tiên của tết trông trăng.

Tết trung thu đến sớm hơn với các thầy cô giáo và các trẻ em của trường mầm non này từ mấy tuần trở lại đây. Các trẻ mầm non ở các lớp được trải nghiệm nhiều hoạt động giáo dục, từ vẽ tranh, tô màu, tạo hình, múa hát, kể chuyện... đều xoay quanh chủ đề về tết trung thu. Hôm nay, phụ huynh của trẻ cùng vào trường. Ông, bà, cha, mẹ của trẻ cùng với các con trải nghiệm hoạt động làm bánh dẻo, làm đèn ông sao, cắm hoa sen, trang trí cho mâm cỗ...

Niềm vui của mẹ và con khi cùng tự tay làm ra những chiếc bánh dẻo dịp tết trung thu ẢNH: THÚY HẰNG

Diễn viên Ngọc Trai của phim 'Kính Vạn Hoa' (áo trắng, hàng sau), là một phụ huynh của Trường mầm non Hoa Mai, hôm nay anh cùng đến trường, làm đèn ông sao với con gái ẢNH: THÚY HẰNG

Cùng làm bánh trung thu, hạnh phúc là sự kết nối

Cô Nguyễn Thị Mỹ Dung, Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Mai, cho biết những hoạt động giáo dục này không chỉ giúp trẻ được rèn vận động, phát triển năng lực thẩm mỹ, tư duy, sự sáng tạo, cảm xúc, mà còn là cách để ông bà, cha mẹ, kết nối nhiều hơn cùng các con.

Nhà trường thường mời phụ huynh của trẻ vào trường tham gia nhiều hoạt động giáo dục, vừa là cách để công khai các hoạt động vừa để tăng cường kết nối giữa nhà trường, gia đình, xã hội cùng đồng hành trong hành trình chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.

Anh Hải, ba của bé Hải Anh, lớp 5 tuổi (áo vàng bên phải) và bé Hải An, 3 tuổi, cho biết đây là lần đầu tiên cùng làm bánh trung thu với các con. ''Hoạt động này rất vui, các con có nhiều trải nghiệm, chúng tôi cũng có thêm nhiều kỷ niệm ở ngôi trường mầm non của con'', anh nói ẢNH: THÚY HẰNG

Bà Lê Thị Kiều Oanh, hạnh phúc bên 2 cháu nội sinh đôi là Minh Khuê và Phúc Minh, 5 tuổi. Sáng nào vợ chồng ông bà cũng đưa các cháu đi học, hôm nay bà cùng các cháu làm ra những chiếc bánh dẻo thật đặc biệt đón tết trung thu ẢNH: THÚY HẰNG

Hoạt động nặn bánh dẻo cũng là một cách để trẻ mầm non rèn vận động cho đôi tay, phát triển trí thẩm mỹ, sáng tạo ẢNH: THÚY HẰNG

Với nhiều gia đình, đây cũng là lần đầu tiên họ được tự tay làm bánh dẻo trung thu. Chiếc bánh có thể bán rất nhiều ngoài tiệm nhưng tự tay làm, cùng với con, sẽ mang đến những cảm xúc đặc biệt ẢNH: THÚY HẰNG

Bình hoa trong mâm cỗ trông trăng được các phụ huynh tự tay trang trí ẢNH: THÚY HẰNG

Các phụ huynh cho biết khi được vào trường cùng học, cùng chơi với con, càng thêm yên tâm về môi trường, chất lượng giáo dục của ngôi trường mà con theo học ẢNH: THÚY HẰNG

Bé Xoài làm duyên trước mâm cỗ trung thu ẢNH: THÚY HẰNG

Với mỗi em nhỏ, tết trung thu luôn là một dịp đáng nhớ ẢNH: THÚY HẰNG

Mầm non Hoa Mai là trường công lập, được thành lập theo Quyết định số 21/QĐ-UB, ngày 12.8.1994 của UBND quận 3 trước đây, trên cơ sở chuyển đổi từ Nhà trẻ Hoa Cúc. Trường có 2 cơ sở: Cơ sở 1 tại 121 đường Trương Định, cơ sở 2 đặt tại số 21Bis đường Tú Xương, phường Xuân Hòa ẢNH: THÚY HẰNG

Ông Diệp Tấn Vinh, ông ngoại của 3 cháu học tại Trường mầm non Hoa Mai. Ông Vinh có nghề làm bánh ở Gò Công (nay thuộc tỉnh Đồng Tháp), trong dịp trường có lễ hội trung thu như hôm nay, ông đã đi xe buýt từ 4 giờ sáng từ Gò Công, để có mặt ở trường lúc 6 giờ, giúp các phụ huynh nhồi bột làm bánh dẻo. Ông Vinh mong các cháu ngoại của mình luôn có những kỷ niệm tuổi thơ thật đẹp ẢNH: THÚY HẰNG

Trường mầm non Hoa Mai có tổng diện tích đất của 2 cơ sở trường là 3.235 m2. Tổng diện tích sàn sử dụng là 5.077,65 m2. Các điểm trường đều có sảnh chơi và sân chơi ngoài trời với đa dạng các loại đồ chơi, đảm bảo an toàn, phù hợp với trẻ mầm non. Phòng nhóm sạch sẽ, có nhà vệ sinh liền kề, đảm bảo thông thoáng, đủ ánh sáng, có đủ trang thiết bị, học liệu, đồ dùng phục vụ chăm sóc, giáo dục theo quy định ẢNH: THÚY HẰNG

Ngoài các phòng học, bếp bán trú, phòng y tế đạt chuẩn quy định của Điều lệ trường mầm non, Trường mầm non Hoa Mai còn có các phòng chức năng, sân bãi tập luyện thể thao phục vụ học tập và rèn luyện cho trẻ: Phòng thể dục, phòng bóng bàn, sân bóng đá, phòng âm nhạc, phòng công nghệ, khoa học, tập làm nội trợ, khu kỹ thuật STEAM, phòng học toán tư duy, phòng học đàn... ẢNH: THÚY HẰNG

Đặc biệt là trường có khu vực vườn trường xanh mát, đủ các loại cây, rau, củ quả để thầy cô giáo và bé cùng chăm sóc ẢNH: HOA MAI

Trường mầm non Hoa Mai phát triển Chương trình giáo dục mầm non của Bộ GD-ĐT trên cơ sở tham khảo, áp dụng hiệu quả mô hình, phương pháp giáo dục tiên tiến (STEAM) của các nước trong khu vực và thế giới, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của trẻ, phù hợp với độ tuổi và điều kiện của nhà trường, văn hóa địa phương ẢNH: THÚY HẰNG

Trường mầm non Hoa Mai, phường Xuân Hòa là một trong những trường mầm non công lập ở TP.HCM nhận trẻ từ 6 tháng tuổi, 100% trẻ đều học bán trú ẢNH: THÚY HẰNG



