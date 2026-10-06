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    Giáo dục

    Bộ GD-ĐT: Thí điểm không được làm phát sinh hồ sơ, sổ sách, áp lực đội ngũ

    Thúy Hằng
    Thúy Hằng
    Bà Hoàng Thị Dinh, Phó vụ trưởng Vụ giáo dục mầm non, Bộ GD-ĐT, nhấn mạnh các cơ sở không được làm phát sinh hồ sơ, sổ sách, áp lực cho đội ngũ trong quá trình thí điểm mô hình đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

    Hôm nay (6.10), tại TP.HCM, Bộ GD-ĐT tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai thí điểm mô hình đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2026 - 2030. Cán bộ quản lý, giáo viên mầm non ở TP.HCM và từ 16 tỉnh thành khu vực phía nam tham gia.

    Bộ tiêu chí mô hình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2026 - 2030 (gọi tắt là bộ tiêu chí) cũng được giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng cụ thể.

    Bộ GD-ĐT: Thí điểm không được làm phát sinh hồ sơ, sổ sách, áp lực đội ngũ - Ảnh 1.

    Bà Hoàng Thị Dinh, Phó vụ trưởng Vụ giáo dục mầm non, Bộ GD-ĐT, phát biểu

    ẢNH: THÚY HẰNG

    2 trường mầm non tại TP.HCM tham gia thí điểm

    Bộ GD-ĐT cho biết việc thí điểm mô hình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2026 - 2030 nhằm định hướng công cụ hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non triển khai đổi mới theo hướng linh hoạt, thiết thực, hiệu quả. Từ đây thúc đẩy cải tiến chất lượng liên tục; nâng cao chất lượng quản trị, các điều kiện bảo đảm chất lượng dạy và nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục mầm non trong giai đoạn mới.

    Các cơ sở mầm non được hướng dẫn sử dụng bộ tiêu chí để tự đánh giá thực trạng, xác định nội dung ưu tiên và xây dựng lộ trình đổi mới, nâng cao chất lượng giai đoạn 2026 - 2030; cụ thể hóa thành mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp trong từng năm học.

    Ngay trong năm học 2026 - 2027, căn cứ điều kiện thực tế, khuyến khích mỗi tỉnh thành lựa chọn một số cơ sở giáo dục mầm non để thí điểm xây dựng mô hình; trên cơ sở kết quả thí điểm, tổ chức triển khai nhân rộng việc xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện của địa phương.

    Bộ GD-ĐT yêu cầu việc xây dựng mô hình phải xuất phát từ thực trạng, nhu cầu và điều kiện cụ thể của từng cơ sở; bảo đảm tính chủ động, linh hoạt, khả thi, không áp dụng đồng loạt một mô hình hoặc một nội dung đổi mới cho tất cả các cơ sở.

    Bộ GD-ĐT: Thí điểm không được làm phát sinh hồ sơ, sổ sách, áp lực đội ngũ - Ảnh 2.

    Cô và trẻ Trường mầm non 19/5 Thành Phố, TP.HCM, 1 trong 2 trường tham gia thí điểm

    ẢNH: NHẬT THỊNH

    Năm học 2026 - 2027, tại TP.HCM, 2 trường học được lựa chọn thí điểm mô hình đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, là Trường mầm non 19/5 Thành Phố, phường Tân Định và Trường mầm non Măng Non 1, phường Hòa Hưng.

    Tại Hà Nội, 2 trường được chọn thí điểm là Trường mầm non Đô thị Sài Đồng, phường Phúc Lợi; Trường mầm non Cổ Loa, xã Đông Anh.

    Không phát sinh hồ sơ sổ sách, không gia tăng thêm áp lực cho đội ngũ giáo viên khi thí điểm

    Tại buổi tập huấn, bà Hoàng Thị Dinh, Phó vụ trưởng Vụ giáo dục mầm non, Bộ GD-ĐT, nhấn mạnh bộ tiêu chí được sử dụng làm công cụ hỗ trợ cơ sở giáo dục mầm non tự đánh giá, xác định nội dung ưu tiên, xây dựng lộ trình và cải tiến chất lượng; không sử dụng để xếp hạng, so sánh giữa các cơ sở giáo dục mầm non.

    "Việc xây dựng và triển khai mô hình được tích hợp với kế hoạch phát triển, kế hoạch năm học và hoạt động quản trị, chuyên môn thường xuyên của cơ sở; không làm phát sinh hồ sơ, kế hoạch, sổ sách riêng, báo cáo hoặc thủ tục hành chính", bà Hoàng Thị Dinh nói.

    Bộ GD-ĐT: Thí điểm không được làm phát sinh hồ sơ, sổ sách, áp lực đội ngũ - Ảnh 3.

    Tập huấn sẽ diễn ra tại TP.HCM trong hôm nay và ngày mai (7.10), các thầy cô giáo sẽ có những trải nghiệm, học hỏi thực tế tại 2 trường mầm non tham gia thí điểm tại TP.HCM

    ẢNH: THÚY HẰNG

    Đồng thời, theo Bộ GD-ĐT, việc thí điểm mô hình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non phải đảo đảm sự kế thừa những kết quả, mô hình, cách làm hiệu quả đã có; tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn. Cần tạo chuyển biến về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và có khả năng duy trì, phát triển bền vững.

    Bộ GD-ĐT đề nghị các cơ sở giáo dục mầm non định kỳ sử dụng bộ tiêu chí để tự đánh giá, rà soát kết quả thực hiện; trên cơ sở đó điều chỉnh mục tiêu, nội dung, giải pháp và lộ trình, bảo đảm cải tiến liên tục và phù hợp với điều kiện thực tế.

    Mỗi cơ sở cần chủ động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn với cơ quan quản lý giáo dục theo phân cấp...

    Bộ GD-ĐT: Thí điểm không được làm phát sinh hồ sơ, sổ sách, áp lực đội ngũ - Ảnh 4.

    Cô và trẻ Trường mầm non Măng Non 1, phường Hòa Hưng, TP.HCM, đơn vị sẽ tham gia thí điểm năm học 2026 - 2027

    ẢNH: THÚY HẰNG

    "Bộ tiêu chí mô hình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2026 - 2030" của Bộ GD-ĐT tập trung vào 5 nhóm nội dung

    1. Đổi mới, phát triển chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục đáp ứng mục tiêu giáo dục mầm non;
    2. Đổi mới quản trị cơ sở giáo dục mầm non theo hướng hiệu quả, tăng cường tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình bảo đảm chất lượng;
    3. Phát triển các điều kiện bảo đảm chất lượng, tạo môi trường giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non;
    4. Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo;
    5. Hợp tác và hội nhập quốc tế.

    Bộ tiêu chí trên không thay thế hệ thống tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, công nhận đạt chuẩn quốc gia và các quy định về điều kiện bảo đảm chất lượng hiện hành.

    Bộ tiêu chí được xây dựng theo hướng mở, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhu cầu phát triển và năng lực của từng cơ sở giáo dục mầm non. Cơ sở chủ động lựa chọn nội dung ưu tiên, xây dựng mô hình và lộ trình thực hiện, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và cải tiến liên tục.

    Việc triển khai thực hiện theo chu trình cải tiến chất lượng: tự đánh giá; xây dựng và thực hiện kế hoạch đổi mới; theo dõi, đánh giá và điều chỉnh; được lồng ghép với hoạt động quản lý, chuyên môn thường xuyên, tăng cường ứng dụng công nghệ số và khai thác dữ liệu trong quản trị, tổ chức hoạt động giáo dục.

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