Kinh nghiệm sống còn của người tổ chức ngoại khóa cho học sinh

Mới đây đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm với một em học sinh trong quá trình tham gia trải nghiệm, ngoại khóa do trường tổ chức tại thành phố Huế. Trước đó, ở một số địa phương, cũng xảy ra những sự vụ tương tự. Làm sao để phòng tránh những diễn biến, kết cục không ai mong muốn này?

Ngoại khóa cho học sinh: Những điều bắt buộc phải làm trước khi diễn ra

Thạc sĩ giáo dục Lương Dũng Nhân, Giám đốc Đào tạo Hệ thống Giáo dục ATY, đơn vị tổ chức các chương trình ngoại khóa, phát triển kỹ năng cho học sinh ở cả Việt Nam và nước ngoài từ năm 2008 đến nay, cho biết, với 18 năm kinh nghiệm, đến bây giờ, khi tổ chức, ông vẫn luôn kỹ lưỡng ở cả 3 giai đoạn: tiền trạm và chuẩn bị; trong khi diễn ra và đúc kết kinh nghiệm sau hành trình.

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Ông Nhân cho hay, ở giai đoạn tiền trạm và chuẩn bị, các địa điểm làm chương trình ngoại khóa cho học sinh phải được kiểm tra kỹ lưỡng, tốt nhất là ban tổ chức trực tiếp đến và xem kỹ.

"Việc xem kỹ này phải từ chỗ ở (phòng ốc, hành lang có nguy cơ gì không) cho đến chỗ ăn, nhà bếp, nơi sinh hoạt, kể cả đường di chuyển khi làm các hoạt động của chương trình, mức độ an ninh an toàn của toàn bộ khu vực. Nếu có thể thì tránh đưa các con đến những nơi quá xa lạ và khó kiểm soát, hay quá rộng dẫn đến nhân sự bị mỏng. Song song đó thì các phương tiện phục vụ như xe cộ, công cụ dụng cụ làm hoạt động (nhất là các trò chơi trên cao) cần được kiểm tra trực tiếp và chốt đúng thiết bị đã chọn chứ không được thay đổi", ông Nhân nói.

Song song với tiền trạm, giai đoạn 1, người tổ chức còn cần thu thập thông tin kỹ lưỡng về các học sinh sẽ tham gia.

"Phụ huynh cần lưu ý là nếu con mình có những tiền sử, vấn đề gì về sức khỏe, tâm lý hay hành vi thói quen đáng lưu tâm thì phải báo cho ban tổ chức. Ban tổ chức nếu thấy gì lạ cũng cần hỏi lại phụ huynh, ví dụ bạn học sinh nào đó mộng du thì sẽ cần được xếp ngủ chung phòng với thầy, hoặc cô trong ban tổ chức để hỗ trợ bạn", ông Nhân nhấn mạnh.

Cần người trực, quan sát học sinh với sự tập trung 100%

Ở giai đoạn 2 trong khi diễn ra chương trình ngoại khóa, trải nghiệm, ông Lương Dũng Nhân cho biết ban tổ chức cần đủ người, nếu trường không đủ người thì phải thuê thêm đối tác tổ chức và đảm bảo tỷ lệ ít nhất 15 học sinh phải có 1 người lớn quản lý, nếu cần có thể huy động thêm phụ huynh hỗ trợ.

"Ban tổ chức cần có phân công rõ ràng vai trò nhiệm vụ và kể cả trong giờ học sinh ngủ đêm cũng vẫn có nhân sự đi tuần theo ca khoảng 2 tiếng 1 lần xem có vấn đề gì không ở khu ở. Tất cả nhân sự khi làm chương trình cần tập trung 100% chứ không phải vừa làm vừa phân tâm nói chuyện riêng hay dùng điện thoại, lơ đãng... Kể cả những giờ không phải hoạt động chính như khi học sinh di chuyển, giặt đồ... cũng cần có thành viên trong ban tổ chức phân công quan sát và quản lý. Nếu các em học sinh chơi hồ bơi hay ra biển thì luôn phải có lực lượng túc trực. Tuyệt đối cần nhớ là không phải giờ nghỉ của các em học sinh thì thầy cô cũng nghỉ. Nhân sự phải chia ca với nhau để đảm bảo", ông Lương Dũng Nhân, người có kinh nghiệm 18 năm tham gia công tác tổ chức trải nghiệm, ngoại khóa cho học sinh, nói.

Đồng thời, theo ông Nhân, sau mỗi chuyến đi, cần có bước rút kinh nghiệm từ tất cả các phương diện để nâng cấp quy trình quản lý ngày càng tốt hơn. Ban tổ chức cần đánh giá các đối tác, địa điểm hoạt động để sau này phát huy nơi tốt và loại bỏ những nơi chưa ổn. "Nói chung, việc tổ chức giáo dục ngoại khóa cho học sinh rất cực, các trường không nên chạy theo thành tích phong trào. Nên tổ chức số lượng ít nhưng chất lượng và an toàn kỹ lưỡng hơn là tổ chức nhiều nhưng bất cẩn", ông Nhân đúc kết.

Học sinh TP.HCM trong một hoạt động trải nghiệm ẢNH: THANH LÊ

9 điều các trường học ở TP.HCM phải tuân thủ khi tổ chức giáo dục ngoài giờ chính khóa

Hôm 24.9 vừa qua, Sở GD-ĐT TP.HCM đã ban hành văn bản liên quan đến hoạt động ngoại khóa. Sở này đề nghị người đứng đầu các trường học đảm bảo thực hiện nghiêm 9 điều, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và nhân viên khi tham gia hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.