Thi 'Giáo viên giỏi thành phố': Không ép buộc, không gây áp lực tham gia

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội thi “Giáo viên giỏi thành phố” năm học 2025 - 2026 hôm 2.3. Các giáo viên sẽ trải qua các phần thi lý thuyết và thực hành.

Giáo viên Trường mầm non Tân Phong, phường Tân Hưng, TP.HCM, kể chuyện sáng tạo cho trẻ em trong thư viện thông minh của trường ẢNH: THÚY HẰNG

Đối với giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập, phần lý thuyết, giáo viên thiết kế 2 hoạt động giáo dục có ứng dụng công nghệ trong dạy học nhằm phát triển các lĩnh vực giáo dục, bài viết được trình bày dưới dạng file có chú thích. Ở phần thực hành, giáo viên tổ chức thực hiện một trong 2 hoạt động giáo dục của bài viết trên phần lý thuyết, với số trẻ theo lứa tuổi phụ trách.

Đối với giáo viên tại các trường mầm non, ở phần lý thuyết, giáo viên xây dựng các hoạt động giáo dục có ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với từng lĩnh vực phát triển theo độ tuổi trong Chương trình giáo dục mầm non (nhà trẻ: xây dựng 4 hoạt động; mẫu giáo: xây dựng 5 hoạt động; nội dung được trình bày thành file). Ở phần thi thực hành, giáo viên tổ chức thực hiện theo nội dung trên, phù hợp với số trẻ theo lứa tuổi phụ trách, đồng thời trả lời câu hỏi tình huống.

Mỗi xã, phường, đặc khu sau sáp nhập được chọn bao nhiêu giáo viên thi 'Giáo viên giỏi thành phố'?

Từ tháng 12.2025 tới trước ngày 15.3.2026 là vòng thi cấp xã, phường, đặc khu. Cơ sở giáo dục mầm non tổ chức cho giáo viên thi dưới hình thức bài viết để tìm ra người đủ điều kiện, năng lực tham gia hội thi cấp thành phố, đồng thời phù hợp chỉ tiêu số lượng mà thành phố đặt ra.

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết theo cơ sở dữ liệu ngành tính đến tháng 10.2025, số lượng giáo viên nhóm lớp độc lập có 3.172 trên tổng số 40.322 giáo viên toàn ngành, tỷ lệ là 7,87%. Nếu mỗi phường, xã, đặc khu có dưới 30 cơ sở giáo dục mầm non độc lập thì chọn 1 giáo viên nhóm lớp độc lập dự thi cấp thành phố; còn nếu xã, phường, đặc khu có từ 30 cơ sở giáo dục mầm non độc lập trở lên, địa phương đó được chọn 2 giáo viên nhóm lớp độc lập dự thi.

Với giáo viên ở các trường mầm non, theo cơ sở dữ liệu ngành tính đến tháng 10.2025, số lượng giáo viên toàn thành phố là 40.322 người. Nếu trong xã, phường, đặc khu có dưới 10 trường: được chọn 1 giáo viên dự thi cấp thành phố. Trong xã, phường, đặc khu có từ 11 - 30 trường, địa phương đó được chọn 2 giáo viên, còn từ 31 trường trở lên, được lựa chọn 3 giáo viên dự thi.

Một hoạt động ngoài trời của cô và trẻ Trường mầm non Họa Mi 2, phường Chợ Lớn, TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Vòng thi cấp thành phố sẽ diễn ra từ tháng 3.2026 đến tháng 4.2026, địa điểm thi tại các cụm chuyên môn.

Tổ chức trên cơ sở tự nguyện tham gia của giáo viên

Sở GD-ĐT TP.HCM nhấn mạnh hội thi "Giáo viên giỏi thành phố" năm học 2025-2026 tổ chức trên cơ sở tự nguyện tham gia của giáo viên, không ép buộc, không gây áp lực cho giáo viên; việc triển khai và xét công nhận kết quả tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, chính sách nhà nước và quy định chuyên môn của ngành giáo dục và đào tạo.

Hội thi nhằm nâng cao việc thực hiện và phát triển Chương trình giáo dục mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động theo hướng chú trọng thực hành, trải nghiệm, học thông qua chơi và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hoạt động giáo dục, tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, rèn luyện, sáng tạo.

Đây cũng là dịp tăng cường sự đồng bộ trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ giữa các cơ sở mầm non công lập, ngoài công lập và nhóm lớp mầm non độc lập; đồng thời tạo môi trường giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non một cách thống nhất, bền vững trên toàn TP.HCM...