TP.HCM: Chưa học mầm non, xác nhận tuyển sinh vào lớp 1 thế nào?

Từ ngày 3.2.2026 đến ngày 3.3.2026, phụ huynh cần rà soát, xác nhận thông tin trong hồ sơ tuyển sinh trên trang thông tin tuyển sinh thành phố tại đường dẫn https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn, theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM.

Đến thời điểm này, vẫn còn phụ huynh chưa thực hiện rà soát, xác nhận được thông tin tuyển sinh. Có phụ huynh thắc mắc con họ chưa học mầm non, khi đăng nhập mã số định danh của con vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp thì nhận được thông báo tự động từ hệ thống "Tài khoản chưa tồn tại trên hệ thống, xin vui lòng liên hệ nhà trường đã hoàn thành chương trình mầm non/tiểu học để được hỗ trợ".

Thông báo tài khoản chưa tồn tại trên hệ thống ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Vậy trẻ không học mầm non thì làm thế nào để rà soát, xác nhận thông tin tuyển sinh đầu cấp vào lớp 1 tại TP.HCM?

Về vấn đề này, Sở GD-ĐT TP.HCM có hướng dẫn. Theo đó, đối với trẻ đang học lớp lá (5-6 tuổi) và học sinh lớp 5, trường học sẽ cập nhật đầy đủ dữ liệu của học sinh, đồng thời thông báo tài khoản đăng nhập đến phụ huynh để rà soát thông tin trên trang tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Đối với trẻ trong độ tuổi vào lớp 1 chưa học mầm non, phụ huynh cần liên hệ UBND phường, xã nơi mình cư trú. UBND phường, xã sẽ phối hợp lực lượng công an cùng cấp thực hiện rà soát thông tin của trẻ trong độ tuổi vào lớp 1 chưa học mầm non đang ở thực tế trên địa bàn, đặc biệt thông tin "Nơi ở hiện tại" trong VNeID của phụ huynh.

UBND phường, xã sẽ chịu trách nhiệm cập nhật danh sách trẻ 6 tuổi chưa học mầm non lên hệ thống cơ sở dữ liệu tuyển sinh đầu cấp, thông báo phụ huynh kiểm tra, xác nhận thông tin trên trang tuyển sinh đầu cấp của thành phố.

Phụ huynh dự giờ một tiết học mô phỏng lớp 1 trong trường mầm non, giúp trẻ lớp lá làm quen môi trường học tập mới ẢNH: THÚY HẰNG

Cảnh giác với những đối tượng mạo danh cán bộ tuyển sinh, đội ngũ tuyển sinh đầu cấp

Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết có hiện tượng một số đối tượng mạo danh cán bộ tuyển sinh của Sở, cán bộ phụ trách tuyển sinh các trường học và đội ngũ hỗ trợ tuyển sinh, liên hệ với phụ huynh.

Để đảm bảo quyền lợi phụ huynh, học sinh, Sở GD-ĐT TP.HCM khẳng định, về phương thức liên lạc, Sở GD-ĐT, trường học và đội hỗ trợ tuyển sinh không chủ động gọi điện trao đổi về tuyển sinh với phụ huynh. Nguồn thông tin chính thức là trang web https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/ và trang web các trường học, cùng văn bản chính thức qua nhà trường.

Để tránh bị lừa đảo, phụ huynh học sinh không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc đóng phí không chính thức khi có người gọi điện. Mọi thắc mắc, cần liên hệ trực tiếp với nhà trường, giáo viên chủ nhiệm.

Từ nay cho tới hết ngày 3.3.2026, phụ huynh cần rà soát, xác nhận thông tin trong hồ sơ tuyển sinh đầu cấp của con em mình. Trường hợp không thực hiện rà soát dữ liệu hoặc không xác nhận thông tin trong thời hạn quy định, hệ thống tuyển sinh đầu cấp sẽ tự động xem như phụ huynh đã chấp thuận toàn bộ thông tin hiện có trên trang tuyển sinh đầu cấp của thành phố và sử dụng làm căn cứ chính thức trong quá trình tuyển sinh.

Các yêu cầu thay đổi, điều chỉnh dữ liệu liên quan đến nơi ở hiện tại sau thời hạn quy định sẽ không được giải quyết, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt như chuyển đến từ tỉnh, thành phố khác hoặc có lý do chính đáng được ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương xem xét, phê duyệt và báo cáo đầy đủ theo hướng dẫn của Sở.