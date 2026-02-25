Vào lớp 1: Nên học trước hay là 'tờ giấy trắng'?

L ÀM QUEN KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ "BƯNG NGUYÊN CHƯƠNG TRÌNH HỌC TRƯỚC"

Cô Cao Thị Cẩm Tú, giáo viên (GV) chủ nhiệm lớp 1/1, Trường tiểu học Lê Văn Tám, P.Tân Mỹ, TP.HCM, cho biết nhiều phụ huynh có con 4 tuổi, 4 tuổi rưỡi hỏi cô có nên cho con học trước từ bây giờ để chuẩn bị vào lớp 1 hay không. Câu trả lời của cô luôn là "không, hãy để cho con được chơi, được học những kiến thức ở bậc mầm non trước". Đến khoảng học kỳ 2 của lớp lá (5-6 tuổi), ba mẹ có thể mua những cuốn sách lớp 1 để cùng con xem. Đây cũng là một cách để các con làm quen, khi vào lớp 1 đỡ bỡ ngỡ, đồng thời gợi sự tò mò, hứng thú.

Trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong hoạt động “lớp học mô phỏng” lớp 1 do trường mầm non tổ chức ẢNH: THÚY HẰNG

"Có những bạn rất thông minh, hoàn toàn là "trang giấy mới tinh" khi vào lớp 1 nhưng học rất nhanh. Nhưng cũng có bạn vào lớp 1 mà không biết nhận diện chữ cái, GV rất cực", cô Tú nói. Do đó, GV này khuyên: "Phụ huynh nên cho con làm quen để con tự tin hơn, nhưng đừng áp lực con phải đọc thông viết thạo trước khi vào lớp 1 vì dễ dẫn tới tình trạng khi đi học các con ỷ lại, không thích học".

Theo cô Tú, việc làm quen là cho trẻ học nhận diện được mặt chữ, không cần phải biết viết. Nhiều phụ huynh cho con học viết chữ trước nhưng người dạy lại hướng dẫn cách cầm bút sai, viết ngược, thậm chí đánh vần sai. Sửa sai thành đúng sẽ mất thời gian hơn là dạy đúng ngay từ đầu. Với việc học toán, phụ huynh cho con làm quen với mặt số, khuyến khích cha mẹ đố con các phép cộng, trừ trong phạm vi 10.

Cô Tú cho biết hiện nay các trường, lớp mầm non thực hiện đúng chương trình giáo dục mầm non của Bộ GD-ĐT đều có các hoạt động cho trẻ mẫu giáo làm quen chữ viết, làm quen toán, nhận biết mặt chữ, tập đồ chữ, đếm trong phạm vi 10. Khi về nhà, phụ huynh cùng con đọc sách, đố vui, khuyến khích sự tò mò, khám phá ở con, như vậy trẻ sẽ yêu thích đi học, tự tin vào lớp 1.

Cô Trần Thị Hoài Nghi, GV Trường tiểu học Kim Đồng, P.Gò Vấp, TP.HCM, khẳng định phụ huynh "không nên cho trẻ học trước chương trình vì các em biết trước sẽ ỷ lại, không tập trung trong giờ học. Song, chuẩn bị cho con các kỹ năng và một số kiến thức cơ bản là điều cần thiết". "Đó là những kỹ năng tự phục vụ như ăn cơm, soạn quần áo; biết tham gia các hoạt động nhóm; biết yêu thương, chia sẻ, đoàn kết; biết bảo quản đồ dùng cá nhân. Về kiến thức, trẻ cần nhận biết được 29 chữ cái, biết tên mình, biết chữ số từ 1 đến 10. Trẻ nên học thuộc số điện thoại ba mẹ, địa chỉ nhà...", cô Nghi đề nghị.

Phụ huynh cùng tham dự buổi tập cho trẻ mầm non làm quen với con số, mặt chữ ảnh: Thúy Hằng

K HÔNG ÉP HỌC TOÁN, VIẾT CHỮ QUÁ SỚM

Một GV có hơn 10 năm kinh nghiệm dạy lớp 1 tại TP.HCM cho biết nhu cầu của phụ huynh không giống nhau. Khi chương trình chỉ cần con đạt được những tiêu chí theo quy định thì có nhiều cha mẹ lại đòi hỏi con phải phát triển cao hơn. Hoặc thấy con người khác học trước, đọc thông viết thạo, thậm chí làm được cả phép tính nhân trước khi vào lớp 1 nên sốt ruột. Điều này dẫn tới việc cha mẹ gây áp lực, thúc ép con học tập quá sức, ảnh hưởng tâm lý trẻ.

Tiến sĩ tâm lý Bùi Hồng Quân, Trưởng khoa Giáo dục mầm non, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, khuyến nghị phụ huynh không nên nhìn trẻ mầm non là người lớn thu nhỏ, vì các con có cách suy nghĩ, cảm nhận và phản ứng riêng. Tâm lý theo lứa tuổi của trẻ cũng có nhiều thay đổi.

Từ 1-3 tuổi, trẻ thích các hoạt động với đồ vật, khám phá công năng của những thứ xung quanh, ví dụ như tháo đồ chơi để tìm hiểu. Còn từ 3-6 tuổi, trẻ thích hoạt động vui chơi, đóng vai theo chủ đề, muốn vào vai ba, mẹ, bác sĩ, GV, kỹ sư... Trẻ không còn thỏa mãn với việc chỉ cầm nắm đồ vật, mà muốn được làm các công việc như người lớn. Do đó, theo tiến sĩ Quân, nếu trong giai đoạn này phụ huynh ép trẻ học toán, viết chữ, học các môn ở bậc tiểu học, trẻ sẽ dễ bị áp lực, thiếu hụt kỹ năng xã hội, đi ngược lại sự phát triển tâm lý.

Trong các hoạt động tập huấn chuyên môn dành cho cán bộ quản lý, GV mầm non tại TP.HCM, đại diện Bộ GD-ĐT nhiều lần khẳng định không có chương trình nào tên là "tiền tiểu học". Trong Chương trình giáo dục mầm non theo văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 13.4.2021 của Bộ GD-ĐT về ban hành Chương trình giáo dục mầm non ở lĩnh vực giáo dục phát triển ngôn ngữ có nội dung làm quen chữ viết cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi; đồng thời có nội dung làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán. Nếu GV dạy đúng, dạy đủ, các con sẽ có nền tảng cơ bản để học tốt ở lớp 1.

Về toán, trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi được học đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng; các chữ số, số lượng, số thứ tự trong phạm vi 10; gộp/tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau và đếm; nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày (biển số xe, số nhà); so sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc; biết đo độ dài một vật; nhận biết, gọi tên khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật, khối trụ và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế…

Về làm quen chữ viết, trẻ 5-6 tuổi được học nhận dạng các chữ cái; tập tô, tập đồ các nét chữ; sao chép một số ký hiệu, chữ cái, tên của mình; làm quen với cách cầm sách, mở sách; biết hướng đọc sách từ trên xuống dưới, trái qua phải; biết hướng viết của các nét chữ; đọc ngắt nghỉ sau các dấu…

Thời gian qua, nhiều trường mầm non tại TP.HCM tổ chức các chuyên đề về hoạt động giáo dục chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp 1, theo hướng học thông qua chơi. Như có trường tổ chức cuộc thi "Rung chuông vàng", có nơi tổ chức lớp học mô phỏng lớp 1, mời cha mẹ tới dự để có thêm kinh nghiệm.

Theo các cán bộ quản lý, chuyên viên Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, những hoạt động trải nghiệm trên giúp trẻ phát triển tốt về thể chất, ngôn ngữ, nhận thức, có tâm lý sẵn sàng khi vào lớp 1. Quan trọng hơn, qua đó trẻ rèn luyện được các kỹ năng sống cần thiết để học cấp tiểu học như tự phục vụ, xin phép, chờ đến lượt, kỷ luật trong giờ học, giơ tay phát biểu, cách lật trang sách, ngồi học đúng tư thế…