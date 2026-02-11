Sơn La: Một học sinh lớp 1 nghi bị nhốt trong lớp đến tối

Từ tối qua đến sáng nay, trên mạng xã hội lan truyền video dài 26 phút thu hút hàng triệu lượt xem liên quan đến nghi vấn học sinh ở Sơn La bị nhốt trong lớp học. Video được quay từ cửa sổ lớp ghi lại hình ảnh một học sinh bị nhốt trong lớp học tối om, tắt hết điện, cửa khóa trái.

Cậu bé học sinh ngồi ôm cặp sách trong lớp học tối om ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Người mẹ vừa gào khóc vừa nói: "Mọi người nhìn xem, con đi học cô giáo nhốt con của mình như thế này đây. Mình đi làm về không thấy con mới đi tìm. Cửa lớp thì khóa, trong khi con của tôi đang ở trong này".

Ban đầu cháu bé khá bình tĩnh nhưng khi thấy mẹ khóc cùng khóc theo. Sau khoảng 15 phút, người dân xung quanh đã phá khóa cửa lớp để đưa cháu bé ra ngoài.

Sau đó, phụ huynh này tiếp tục livestream về buổi làm việc của công an và chính quyền địa phương với người dân và cô giáo. Đa số người xem bày tỏ phẫn nộ trước sự tắc trách của nhà trường, kêu gọi chính quyền địa phương phải làm rõ sự việc.

Theo thông tin từ xã Nậm Lầu, sự việc xảy ra tối 10.2, tại điểm trường Lầu Tòng - điểm trường lẻ thuộc Trường tiểu học Nậm Lầu, xã Nậm Lầu (Sơn La). Học sinh liên quan là em L.D.P, học lớp 1. Lớp có tổng cộng 19 học sinh.

Trao đổi với Thanh Niên sáng 11.2, bà Lường Thị Ngọ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nậm Lầu, cho biết ngay sau nắm bắt được sự việc xảy ra, trong tối qua, chính quyền địa phương đã cử đoàn công tác xuống động viên, thăm hỏi gia đình.

"Cháu bé có hoảng loạn một chút, nhưng giờ sức khỏe đã ổn định. Chúng tôi đang giao cho công an xã xác minh vụ việc", bà Ngọ thông tin.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo địa phương, dựa trên thông tin báo cáo ban đầu, nhà cháu bé cách điểm trường lẻ khoảng 100 m. Cháu bé vẫn thường xuyên sang lớp chơi. "Có thể đây chỉ là sơ suất cháu bé đã quay lại lớp mà cô giáo không hay biết", bà Ngọ cho hay.

Cậu bé học sinh đứng ở cửa sổ nói chuyện với mẹ trong lúc chờ người đến phá khóa giải cứu ẢNH: CẮP TỪ CLIP

Về phía nhà trường, ông Đào Trọng Tam, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nậm Lầu, khẳng định đây không phải việc giáo viên cố tình bỏ quên hay nhốt học sinh. Theo ông Tam, sau giờ tan học lúc 16 giờ 15, có khả năng em học sinh nghịch ngợm chui vào lớp qua lỗ thoáng hoặc chơi trốn tìm dưới gầm bàn đúng lúc giáo viên tắt điện, khóa cửa ra về, do phòng học tối nên giáo viên không phát hiện.

"Hiện sức khỏe của cháu bình thường. Gia đình đã gặp gỡ, trao đổi với giáo viên trên tinh thần chia sẻ, vì sự việc chưa đến mức nghiêm trọng", ông Tam nói, đồng thời mong dư luận tiếp cận thông tin khách quan, tránh ảnh hưởng đến uy tín nhà trường.

Trong sáng nay, công an xã đang làm việc với giáo viên, gia đình và xác minh tại hiện trường. Chậm nhất đến trưa nay sẽ có kết quả vụ việc. Chính quyền địa phương khẳng định nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm, đồng thời rà soát quy trình quản lý, tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh tại các điểm trường lẻ trên địa bàn.