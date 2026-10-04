9 điều ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm, từ 15.11

Những ngày qua nhiều trường học đã tổ chức họp phụ huynh, đại hội cha mẹ học sinh đầu năm học 2026 - 2027, ra mắt ban đại diện cha mẹ học sinh.

Những điều ban đại diện cha mẹ học sinh không được làm

Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh có hiệu lực từ ngày 15.11.2026 (gọi tắt là Thông tư số 81). Thông tư này cũng sẽ thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22.11.2011 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Phụ huynh học sinh TP.HCM đón con khi tan trường ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Điều 10 của thông tư này nêu rõ, ban đại diện cha mẹ học sinh và thành viên ban đại diện cha mẹ học sinh không được thực hiện các hành vi sau đây:

Can thiệp vào tổ chức bộ máy, quản trị, quản lý, điều hành và hoạt động chuyên môn của cơ sở giáo dục; can thiệp vào việc thực hiện chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, kiểm tra, đánh giá trẻ mầm non, học sinh; tham gia đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục; Lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thực hiện hành vi trái pháp luật hoặc trái quy định của điều lệ này; cản trở hoạt động của cơ sở giáo dục; xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; Đặt ra khoản đóng góp bắt buộc; ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ, mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu, thời hạn hỗ trợ; ép buộc, gây áp lực đối với cha mẹ học sinh trong việc hỗ trợ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh; Sử dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để vận động tài trợ cho cơ sở giáo dục; thu, tiếp nhận, quản lý hoặc sử dụng tài trợ dành cho cơ sở giáo dục; Thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh; sử dụng hàng hóa, dịch vụ được hỗ trợ không đúng mục đích; lợi dụng hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh để vụ lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân; Phân biệt đối xử hoặc gây bất lợi đối với trẻ mầm non, học sinh, cha mẹ học sinh vì việc tham gia hoặc không tham gia hoạt động, hỗ trợ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh; Thu thập, cung cấp, sử dụng hoặc công khai trái quy định của pháp luật thông tin, dữ liệu cá nhân, thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của trẻ mầm non, học sinh, cha mẹ học sinh và cá nhân có liên quan; Thành lập ban đại diện cha mẹ học sinh không đúng quy định của điều lệ này; thành lập ban đại diện cha mẹ học sinh liên trường, ở cấp hành chính hoặc tổ chức, đầu mối đại diện cha mẹ học sinh khác ngoài quy định của điều lệ này; Thực hiện hành vi khác bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật.

Cha mẹ học sinh muốn hỗ trợ hoạt động cho học sinh, làm gì mới đúng quy đinh?

Thông tư số 81 quy định, trường hợp cần hỗ trợ để thực hiện hoạt động cụ thể thuộc nhiệm vụ, quyền của ban đại diện cha mẹ học sinh và đã được xác định trong kế hoạch hoạt động theo điều 8 của điều lệ này, ban đại diện thông tin công khai với cha mẹ học sinh về mục đích, nội dung hoạt động, nhu cầu hỗ trợ và phương thức thực hiện.

Cha mẹ học sinh tự nguyện quyết định việc hỗ trợ hoạt động quy định tại khoản 2 điều này thông qua một trong các hình thức sau đây:

Cung cấp trực tiếp hàng hóa, dịch vụ cần thiết cho hoạt động;

Thanh toán trực tiếp cho tổ chức, cá nhân cung cấp hàng hóa, dịch vụ.

"Ban đại diện cha mẹ học sinh không thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ. Ban đại diện cha mẹ học sinh không ấn định hoặc phân bổ mức hỗ trợ; không xác định mức hỗ trợ bình quân, mức hỗ trợ tối thiểu, thời hạn hỗ trợ; không lập danh sách cha mẹ học sinh phải hỗ trợ hoặc yêu cầu cha mẹ học sinh cụ thể thực hiện hỗ trợ. Trường hợp mức hỗ trợ thực tế không đáp ứng nhu cầu, ban đại diện cha mẹ học sinh điều chỉnh nội dung, quy mô hoặc phương thức thực hiện hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế", Thông tư số 81 nêu.

"Việc hỗ trợ hoặc không hỗ trợ không được làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ mầm non, học sinh và cha mẹ học sinh; không được sử dụng làm căn cứ để phân biệt đối xử hoặc gây bất lợi đối với trẻ mầm non, học sinh và cha mẹ học sinh", trích Thông tư số 81.

Phụ huynh học sinh TP.HCM mua sách giáo khoa cho con trước năm học 2026 - 2027 ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Những nội dung ban đại diện cha mẹ học sinh không được đề nghị hoặc sử dụng hỗ trợ

Xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm, thuê, lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị, đồ dùng và các điều kiện phục vụ hoạt động của nhóm, lớp hoặc cơ sở giáo dục;

Hoạt động quản trị, quản lý, điều hành, chuyên môn; việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục và nhiệm vụ khác thuộc trách nhiệm của cơ sở giáo dục;

Chi trả thù lao, tiền công, tiền thưởng, quà tặng hoặc khoản hỗ trợ khác cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân sự hỗ trợ giáo dục;

Dịch vụ phục vụ hoạt động thường xuyên của cơ sở giáo dục, bao gồm bảo vệ, vệ sinh, trông giữ phương tiện và các dịch vụ khác thuộc trách nhiệm tổ chức, bảo đảm của cơ sở giáo dục;

Nội dung không trực tiếp phục vụ hoạt động cụ thể thuộc nhiệm vụ, quyền của ban đại diện cha mẹ học sinh hoặc nội dung bị cấm theo quy định của pháp luật và điều lệ này.

Hàng hóa, dịch vụ được hỗ trợ phải phù hợp với mục đích, nội dung hoạt động, bảo đảm chất lượng, an toàn và không kèm theo điều kiện trái quy định của pháp luật.

"Việc vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng và công khai tài trợ dành cho cơ sở giáo dục được thực hiện theo quy định của pháp luật về tài trợ cho cơ sở giáo dục và không thuộc phạm vi điều chỉnh của điều này", theo Thông tư số 81.