Danh sách khoản thu được cho phép trong trường tiểu học TP.HCM năm học 2026 - 2027

Sở GD-ĐT TP.HCM đã ban hành công văn số 10004 triển khai, hướng dẫn tổ chức các khoản thu dịch vụ ngoài học phí năm học 2026-2027 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập.

Trước đó, ngày 15.9, UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 70/2026/QĐ-UBND nêu danh mục các khoản thu và mức thu đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động GD-ĐT trong trường công lập năm học 2026-2027 áp dụng cho 2 nhóm học sinh: nhóm 1 học các trường lớp ở phường; nhóm 2 là học các trường lớp ở xã, đặc khu.

Học sinh tiểu học TP.HCM trong giờ ăn cơm bán trú ẢNH: THÚY HẰNG

Báo Thanh Niên giới thiệu với bạn đọc các khoản thu được cho phép trong trường tiểu học TP.HCM năm học 2026 - 2027:

Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo trong trường tiểu học công lập

Suất ăn trưa, xế, tối đa 40.000 đồng/ngày/em, áp dụng trên địa phương ở toàn thành phố; Suất ăn sáng, tối đa 20.000 đồng/ngày/em, áp dụng trên các địa phương, ở toàn thành phố; Nước uống, tối đa 20.000 đồng/học sinh/tháng, áp dụng trên mọi địa phương ở toàn thành phố); Dịch vụ phục vụ ăn sáng với học sinh tiểu học là 60.000 đồng/em/tháng với các em học ở nhóm 1; và 50.000 đồng/em/tháng với học sinh đi học ở nhóm 2; Dịch vụ tổ chức phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú, tối đa là 350.000 đồng/em/tháng, nhóm 2 là 320.000 đồng/em/tháng; Thiết bị, vật dụng phục vụ học sinh bán trú, tối đa là 220.000 đồng/em/tháng, nhóm 2 là 200.000 đồng/em/tháng; Dịch vụ đưa đón người học; Dịch vụ công nghệ, học tập số; Dịch vụ tổ chức hoạt động ngoại khóa; Dịch vụ tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống; Dịch vụ tổ chức học bơi an toàn, phòng chống đuối nước; Dịch vụ sử dụng máy lạnh của lớp học có máy lạnh (tiền điện, chi phí bảo trì máy lạnh, chi phí thuê máy lạnh nếu có); Dịch vụ trông giữ xe học sinh, cha mẹ học sinh.

Hướng dẫn của Sở GD-ĐT TP.HCM nêu rõ, các mức thu quy định tại Quyết định số 70/2026/QĐ-UBND là mức thu tối đa. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng dự toán chi tiết cho từng nội dung thu, bảo đảm nguyên tắc tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, nhu cầu của người học. Mức thu phải bảo đảm tương xứng với chất lượng dịch vụ cung cấp cho người học và không được vượt quá mức trần quy định.

Quy định về các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo của cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND TP.HCM tại Quyết định số 70/2026/QĐ-UBND được áp dụng từ năm học 2026 - 2027.

Học sinh tiểu học TP.HCM làm việc nhóm trong một bài học STEM ẢNH: THÚY HẰNG

Các khoản thu dịch vụ khác đối với giáo dục tiểu học

Các khoản thu khác bao gồm khoản thu dịch vụ giáo dục tổ chức chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa (gọi tắt là chương trình nhà trường) và khoản thu khác theo nhu cầu người học.

Mức thu được xác định theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí, bảo đảm tương xứng với chất lượng dịch vụ cung cấp cho người học.

Danh sách các khoản thu dịch vụ giáo dục tổ chức chương trình nhà trường gồm:

Dịch vụ tổ chức lớp học năng khiếu, nghệ thuật, thể dục tự chọn, thể thao phối hợp, câu lạc bộ; Dịch vụ tổ chức dạy các lớp tin học tự chọn; Dịch vụ tổ chức các lớp học theo Đề án"Nâng cao năng lực, kiến thức, kỹ năng ứng dụng tin học cho học sinh phổ thông TP.HCM theo định hướng chuẩn quốc tế, giai đoạn 2021 - 2030"; Dịch vụ tổ chức dạy tăng cường ngoại ngữ; Dịch vụ tổ chức học ngoại ngữ với người nước ngoài; Dịch vụ tổ chức học ngoại ngữ sử dụng phần mềm bổ trợ; Dịch vụ tổ chức chương trình học ngoại ngữ thông qua môn toán và khoa học; Dịch vụ tổ chức các lớp học theo Đề án "Dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam"; Dịch vụ tổ chức các hoạt động giáo dục ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra các chứng chỉ quốc tế; Dịch vụ tổ chức hoạt động giáo dục công dân số; Dịch vụ tổ chức hoạt động giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), ứng dụng các giải pháp lớp học số với AI; Dịch vụ tổ chức giáo dục STEM; Dịch vụ tổ chức giáo dục STEM song ngữ (Anh - Việt); Dịch vụ tổ chức nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế.

Đồng phục học sinh một trường tiểu học tại phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Danh sách các khoản thu dịch vụ khác theo nhu cầu người học, gồm:

Đồng phục học sinh; Học phẩm; Học cụ - Học liệu.