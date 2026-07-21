UBND xã đình chỉ đồ chơi học liệu mầm non bạo lực, vi phạm pháp luật

Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư số 60/2026/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ 1.9.2026) quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non.

Nghiêm cấm đồ chơi học liệu bạo lực trong trường, lớp mầm non

Đồ chơi, học liệu được lựa chọn trên cơ sở thực tiễn việc thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, phát triển chương trình giáo dục nhà trường; kế hoạch nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục của nhà trường; nguồn lực của địa phương, nhà trường và cha mẹ của trẻ em.

Phải bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật, hiệu quả thiết thực nâng cao chất lượng hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Đồ chơi, học liệu cho trẻ mầm non phải đảm bảo an toàn, thẩm mỹ, quy định của pháp luật, không được có nội dung bạo lực... ẢNH: THÚY HẰNG

Theo Thông tư của Bộ GD-ĐT, đồ chơi, học liệu được lựa chọn trong cơ sở giáo dục mầm non phải bảo đảm các quy định hiện hành về chất lượng sản phẩm hàng hóa, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi cho trẻ em và tiêu chuẩn kỹ thuật về đồ chơi cho trẻ em theo quy định của pháp luật. Bảo đảm thông tin về nhãn hàng hóa theo quy định của Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan. Học liệu điện tử cho trẻ em phải bảo đảm theo quy định pháp luật có liên quan.

Đồ chơi, học liệu phải có màu sắc tươi sáng, hài hòa, hấp dẫn, phù hợp với văn hóa vùng miền và nhận thức thẩm mỹ của trẻ em. Đối với học liệu điện tử, đồ chơi có âm thanh và lời thoại rõ ràng.

Các đồ chơi, học liệu phải phù hợp với yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, phát triển chương trình giáo dục của nhà trường, đáp ứng giáo dục phát triển toàn diện cho trẻ em. Phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế; thuần phong mỹ tục và truyền thống của dân tộc; không mang tính bạo lực; không mang tính truyền bá tôn giáo; không phân biệt dân tộc, định kiến tôn giáo và giới.

UBND cấp xã hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc lựa chọn đồ chơi

Thông tư số 60/2026/TT-BGDĐT cũng quy định trách nhiệm của các ban ngành. Trong đó, sở GD-ĐT hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non theo thẩm quyền quy định.

UBND cấp xã hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non theo thẩm quyền quy định. Đình chỉ việc sử dụng những đồ chơi, học liệu có nội dung không phù hợp với các quy định tại thông tư này hoặc vi phạm pháp luật tại cơ sở giáo dục mầm non; báo cáo cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp xử lý kịp thời.

Trẻ em một trường mầm non ở TP.HCM vui chơi ngoài sân trường với các thiết bị, đồ chơi an toàn ẢNH: THÚY HẰNG

UBND cấp xã có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền đối với những cơ sở giáo dục mầm non, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định việc lựa chọn đồ chơi, học liệu được sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non.

Trong khi đó, các cơ sở giáo dục mầm non phải tổ chức lựa chọn đồ chơi, học liệu theo quy định; chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý giáo dục và trước pháp luật về việc lựa chọn, sử dụng đồ chơi, học liệu trong cơ sở giáo dục mầm non.

Cơ sở mầm non cũng phải có trách nhiệm công khai và cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin danh mục đồ chơi, học liệu được lựa chọn đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục, cha mẹ của trẻ em.

Các đơn vị cần thường xuyên rà soát danh mục đồ chơi, học liệu được sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non, kịp thời dừng sử dụng hoặc lựa chọn thay thế đồ chơi, học liệu không bảo đảm theo quy định. Báo cáo cơ quan quản lý có thẩm quyền việc lựa chọn, sử dụng đồ chơi, học liệu theo quy định...