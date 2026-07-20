Bạo hành trẻ em là gì, TP.HCM quy định gì về quy trình hỗ trợ nạn nhân?

Hôm nay (20.7), vụ việc phụ huynh tố 2 cô giáo mầm non ở phường Tam Bình, TP.HCM đang được UBND, Công an phường tiếp tục khẩn trương xác minh để có kết luận cuối cùng về vụ việc. Trước đó địa phương đã có nhận định ban đầu về vụ việc là chưa thấy dấu hiệu bé K. bị bạo hành tại lớp.

Phụ huynh phản ánh con của chị bị cô giáo bắt nằm trước toilet, trên tấm thảm chùi chân, cạnh thùng rác ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bạo hành trẻ em là gì?

Điều 4, luật Trẻ em 2016, giải thích rõ các từ ngữ như "xâm hại trẻ em", "bạo lực trẻ em"; "bóc lột trẻ em", "Bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em"...

Theo luật Trẻ em 2016, "Xâm hại trẻ em là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác".

"Bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em".

Còn "Bóc lột trẻ em" là hành vi bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật về lao động; trình diễn hoặc sản xuất sản phẩm khiêu dâm; tổ chức, hỗ trợ hoạt động du lịch nhằm mục đích xâm hại tình dục trẻ em; cho, nhận hoặc cung cấp trẻ em để hoạt động mại dâm và các hành vi khác sử dụng trẻ em để trục lợi.

"Bỏ rơi, bỏ mặc trẻ em" là hành vi của cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em.

TP.HCM ban hành quy trình hỗ trợ, can thiệp, xử lý với trẻ em bị bạo lực, xâm hại

Ngày 4.7.2026, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định, quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn thành phố.

Theo đó, nguyên tắc của việc thực hiện các bước trong quy trình hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại phải đảm bảo tính kịp thời, nhanh chóng, phù hợp, tuân thủ quy định của pháp luật và vì quyền và lợi ích tốt nhất của trẻ em.

Phải bảo mật về thông tin liên quan đến trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Kết quả trưng cầu giám định, hồ sơ khám giám định chỉ được cung cấp đối với cơ quan công an, cơ quan cảnh sát điều tra để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm theo quy định của pháp luật. Đảm bảo tính liên tục, thân thiện trong quá trình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em. Phát huy vai trò, trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

Theo quy trình đã được UBND TP.HCM ban hành, khi có thông tin về trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại; các cơ quan, tổ chức, cá nhân phải lưu giữ thông tin liên lạc của người tiếp nhận để tiếp tục liên hệ hoặc có cơ sở hướng dẫn, đề nghị hỗ trợ, can thiệp, xử lý nếu các trường hợp liên quan đến trẻ em không được giải quyết kịp thời, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em.

UBND cấp xã phải chủ trì, chỉ đạo công chức phụ trách công tác trẻ em hoặc thành viên Ủy ban Trẻ em cấp xã phối hợp với cơ quan công an và tổ chức, cá nhân liên quan kiểm tra tính xác thực của thông tin về trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại; đánh giá sơ bộ thực trạng vụ việc, nguy cơ mất an toàn và mức độ gây tổn hại đối với trẻ em để có các biện pháp can thiệp kịp thời.

Trong vòng 2 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận thông tin vụ việc, công chức phụ trách công tác trẻ em phải báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý tính xác thực của thông tin cho chủ tịch UBND cấp xã và chủ tịch Ủy ban Trẻ em cấp xã (phó chủ tịch UBND phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội kiêm nhiệm); để chỉ đạo và phối hợp, triển khai các biện pháp hỗ trợ, can thiệp theo quy định.

Chế độ báo cáo liên quan các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em được quy định ra sao?

Theo quy trình được UBND TP.HCM ban hành, các chế độ báo cáo khẩn, đột xuất, báo cáo định kỳ... được quy định rõ.

Báo cáo nhanh (khẩn) hoặc đột xuất: Trong thời hạn 1 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xác thực vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại trẻ em, UBND cấp xã gửi báo cáo nhanh (khẩn) về sở Y tế (Cơ quan thường trực Ủy ban Trẻ em thành phố) hoặc gửi báo cáo đột xuất khi được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. Báo cáo này được sử dụng để cung cấp cho các ngành liên quan.

Định kỳ trước ngày 15.12 hàng năm, trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các sở, ngành, đoàn thể thành phố, các đơn vị liên quan và UBND cấp xã; sở Y tế báo cáo kết quả thực hiện quy trình phối hợp này, gửi Bộ Y tế và UBND thành phố theo đúng quy định..

Đáng chú ý, quy trình nêu rõ "Tất cả các thông tin báo cáo phải đảm bảo bí mật đời sống riêng tư của trẻ em và nguyên tắc bảo mật thông tin của trẻ em"; "Thông tin liên quan đến trẻ em và gia đình phải được bảo mật theo quy định".