Phường Tam Bình, TP.HCM xác minh phản ánh cô giáo mầm non bắt trẻ ngủ trước toilet

Phụ huynh phản ánh trẻ bị bạo hành, bắt trẻ ngủ trước toilet

Những ngày qua, trên mạng xã hội Facebook, một tài khoản tên B.B. đăng bài viết, hình ảnh con trai mình, cũng như các video quay cảnh đang đối chất với các cô giáo của cơ sở mầm non mà con trai mình đang học. Trong các video được tài khoản này đăng tải, phụ huynh được các cô giáo gọi là "mẹ A.N", cho biết là mẹ của bé K. Chị này đã đến tận lớp, đối chất với cô chủ nhóm lớp và 2 cô giáo, làm rõ việc có phải các cô nhiều lần đánh trẻ, bạo hành thể xác và tinh thần bé K., đồng thời bắt trẻ nằm ngủ trước toilet, nằm ngủ trên các tấm thảm chùi chân, cạnh các thùng rác hay không...

Chị này cũng cho biết con trai chị vốn đã nhiều thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa.

Phụ huynh phản ánh con của chị bị cô giáo bắt nằm trước toilet, trên tấm thảm chùi chân, cạnh thùng rác ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phụ huynh phản ánh con của chị bị cô giáo bắt nằm trước toilet, trên tấm thảm chùi chân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong bài viết trên trang cá nhân tài khoản B.B, đăng tải hôm 16.7, nội dung có đoạn: "Ngồi viết ra những dòng này mà lòng em đau như dao cắt. Em làm mẹ mà em tệ quá, con em nó bị bạo hành cả thể xác lẫn tinh thần bao lâu nay mà em không biết, mấy chị làm mẹ mấy chị thử tưởng tượng 1 ngày mấy chị phát hiện ra con mấy chị đi học mà bị đánh đập, bị bỏ lang thang, bị cho ra ngủ ngay tollet thì cảm giác của mấy chị ra sao. Em không còn muốn làm gì hết, trái tim em nó đau vô cùng, con em nó chịu đựng mấy tháng qua...".

Tới trưa nay (18.7), các video đăng các đoạn đối chất giữa phụ huynh và các cô giáo mầm non đã được phụ huynh gỡ xuống. Tuy nhiên vẫn còn bài viết trên trang cá nhân.

Theo tìm hiểu của PV, cơ sở mầm non có giáo viên bị tố trong bài viết và video là Lớp mầm non Ngôi Nhà Xanh (địa chỉ ở 47A đường Ngô Chí Quốc, phường Tam Bình, TP.HCM).

Theo thông tin công khai trên cơ sở dữ liệu ngành giáo dục đào tạo TP.HCM, Lớp mầm non Ngôi Nhà Xanh là cơ sở mầm non tư thục, có quyết định cấp phép thành lập.

Tới trưa nay (18.7), bài viết trên trang cá nhân tài khoản B.B phản ánh trẻ bị bạo hành, cô bắt trẻ ngủ trước toilet vẫn còn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phường Tam Bình kiểm tra lớp mầm non bị tố bạo hành trẻ

Trưa nay (18.7), chúng tôi liên hệ với phụ huynh, theo số điện thoại trên trang cá nhân B.B, chị cho biết "đang làm việc với cơ quan công an".

Trao đổi với PV Báo Thanh Niên, bà Trần Thị Thu Hoài, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Tam Bình, cho biết ngay sau khi nắm được thông tin ban đầu về vụ việc xảy ra trên địa bàn phường, Chủ tịch UBND phường Tam Bình đã đề nghị Công an phường Tam Bình, Phòng Văn hóa - Xã hội phường tới cơ sở giáo dục mầm non Ngôi Nhà Xanh làm việc, chỉ đạo Phó chủ tịch UBND phường Tam Bình trực tiếp tới cơ sở mầm non này trong buổi sáng nay.

Lớp mầm non Ngôi Nhà Xanh ở phường Tam Bình, TP.HCM, ảnh chụp sáng 18.7 ẢNH: NGUYỄN DŨNG

Thông tin ban đầu, bà Trần Thị Thu Hoài cho biết đoàn làm việc yêu cầu chủ cơ sở mầm non viết báo cáo giải trình. Chủ lớp mầm non này cũng được Công an phường Tam Bình mời lên làm việc. Trong buổi sáng nay, 2 giáo viên mầm non liên quan trực tiếp tới phản ánh của phụ huynh vẫn ở dưới nhà, do đó UBND phường Tam Bình yêu cầu 2 cô giáo mầm non, chủ cơ sở mầm non phải có mặt ở UBND phường làm việc vào lúc 14 giờ chiều nay (18.7).

Bà Trần Thị Thu Hoài cho biết thêm, Lớp mầm non Ngôi Nhà Xanh là nhóm lớp độc lập tư thục, có giấy phép hoạt động, giấy tờ pháp lý. Hiện ở đây đang có 2 lớp, 1 lớp có 18 trẻ đang học và 1 lớp có 14 trẻ. Phòng Văn hóa - Xã hội mới kiểm tra cơ sở mầm non này hồi đầu năm.

Về thông tin phản ánh của phụ huynh về việc 2 cô giáo bạo hành trẻ, bắt trẻ ngủ trước toilet có đúng hay không, cũng như tình hình sức khỏe hiện nay của em bé K. hiện nay ra sao, bà Trần Thị Thu Hoài cho biết đang chờ kết quả xác minh, làm việc cụ thể của công an phường, UBND phường với các cá nhân liên quan. Cơ quan chức năng sẽ thông tin tiếp theo với báo chí.