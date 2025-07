Thực hư clip bạo hành trẻ em ở phường Phú Nhuận, TP.HCM

Chiều tối 22.7, mạng xã hội đang xôn xao với hàng loạt video clip bạo hành trẻ em ở một lớp mẫu giáo, được cho là xảy ra ở Lớp mẫu giáo Măng Non, đường Trường Sa, phường 15, quận Phú Nhuận trước đây, nay là phường Phú Nhuận, TP.HCM.

Người phụ nữ bẻ tay cháu bé, mặc cho cháu gào khóc. Clip bạo hành trẻ em đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy có người phụ nữ bẻ tay một bé trai, quát mắng cháu bé này, liên tục nói "ngậm miệng chưa", "im miệng chưa" mặc cho cháu bé gào khóc. Hình ảnh trên clip cũng cho thấy có một bé trai bị chảy máu quanh miệng, gào khóc lớn, một người phụ nữ khác giơ cao cánh tay trước mặt cháu. Một đoạn video clip khác cho thấy có người phụ nữ cầm một vật dài như cây nhựa đánh vào người trẻ. Ở một clip khác, một người phụ nữ giơ tay tát liên tục (hình ảnh trên clip không thấy rõ người trẻ) song có tiếng khóc lớn từ cháu bé.

Các video clip này đều có lượt xem và chia sẻ rất lớn cùng sự bức xúc vì hành vi bạo hành trẻ em.

Vụ việc xảy ra từ tháng 11 năm 2023; Vụ án đang được Công an TP.HCM thụ lý điều tra

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên tối nay, 22.7.2025, đại diện UBND phường Phú Nhuận, TP.HCM cho biết vụ việc xảy ra từ tháng 11 năm 2023. Thời điểm xảy ra vụ việc, Công an TP.HCM phối hợp UBND phường 15 quận Phú Nhuận (cũ), đã lập hồ sơ, xử lý đối với nữ giáo viên có hành vi bạo hành trẻ em. Ngay sau đó, cơ sở giáo dục này cũng bị đình chỉ hoạt động. Vụ án hiện đang được Công an TP.HCM thụ lý điều tra.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng phường Phú Nhuận và Công an TP.HCM ghi nhận trên mạng xã hội xuất hiện clip như trên. Hiện các đơn vị chức năng đang xác minh, làm rõ động cơ của người đăng thông tin.

Tối 22.7, một cán bộ quản lý giáo dục tại TP.HCM cũng xác nhận Lớp mẫu giáo Măng Non (630 đường Trường Sa, phường 15, quận Phú Nhuận trước đây, nay là phường Phú Nhuận, TP.HCM) là lớp mẫu giáo độc lập tư thục, đã bị UBND phường đình chỉ hoạt động từ cách đây 2 năm.

Người phụ nữ giơ tay lên cao trước mặt một em nhỏ miệng đầy máu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Những hình ảnh trong clip bạo hành trẻ em đang được chia sẻ khắp mạng xã hội cùng sự bức xúc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em, không dung túng với hành vi bạo hành trẻ em

Từ trước đến nay, Sở GD-ĐT TP.HCM luôn nhấn mạnh phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non. Quan điểm của những người đứng đầu ngành giáo dục là không bao che, dung túng cho bất cứ hành vi nào bạo hành, bạo lực, xâm hại, ảnh hưởng tới thân thể, tinh thần trẻ em.

Mới đây nhất, ngày 10.7.2025, Sở GD-ĐT TP.HCM ban hành công văn gửi tới UBND các xã, phường, đặc khu của TP.HCM (sau khi sáp nhập TP.HCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ); hiệu trưởng trường mầm non trực thuộc yêu cầu tiếp tục tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục và nâng cao trách nhiệm đảm bảo an toàn cho trẻ đối với các cơ sở giáo dục mầm non.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị UBND các xã, phường và đặc khu chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non tiếp tục duy trì, ổn định chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc, giáo dục trẻ; chủ động kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non, nhất là các cơ sở giáo dục mầm non độc lập, nhóm trẻ; trung tâm giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn, đảm bảo tổ chức hoạt động theo phép được cấp; thực hiện các nội dung báo cáo định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị tất cả các cơ sở giáo dục mầm non của TP.HCM phải đảm bảo mọi chế độ sinh hoạt ngày hè cho trẻ đều nằm trong Chương trình giáo dục mầm non…. Phải chủ động phòng ngừa dịch bệnh; phòng tránh xâm hại, bạo lực học đường; thường xuyên rà soát các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, hệ thống điện, cây xanh... Yêu cầu toàn bộ các cơ sở mầm non trong thời gian tổ chức hoạt động hè, nếu có xây dựng, cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, các đơn vị phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.