Sắp 'xóa sổ' nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 7 trẻ

Bãi bỏ toàn bộ mục 1 của Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT về 'nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 7 trẻ'

Bộ GD-ĐT đã ban hành Thông tư 51/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT; quy chế tổ chức, hoạt động nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình dân lập và tư thục ban hành kèm theo Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT; quy định tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa Chương trình giáo dục mầm non, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 49/2020/TT-BGDĐT.

Ở chương II của thông tư nêu rõ bãi bỏ mục 1, gồm các điều 5,6,7, 8 của Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT.

Sắp xóa sổ nhóm trẻ độc lập tối đa 7 trẻ. Trong thực tế, nhiều nhóm trẻ không đảm bảo an toàn, giữ vượt số trẻ cho phép, một người chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục vượt quá số trẻ quy định trong Thông tư của Bộ GD-ĐT ẢNH: T.N TẠO BẰNG AI

Tức là bãi bỏ toàn bộ mục 1 quy định về "nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 7 trẻ", đi kèm các quy định về điều kiện thủ tục đăng ký hoạt động, sáp nhập, chia, tách, đình chỉ hoạt động giáo dục, cho phép hoạt động giáo dục trở lại, giải thể nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 7 trẻ; cũng như quy định về chủ nhóm tối đa 7 trẻ; người chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ; tổ chức nhóm trẻ quy mô tối đa 7 trẻ.

Đồng thời, cũng theo Thông tư 51/2026/TT-BGDĐT, bãi bỏ khoản 2 điều 18 của Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT (quy định về tài chính tài sản tối thiểu của nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 7 trẻ).

Bao giờ xóa sổ nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 7 trẻ?

Thông tư 51/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 15.8.2026. Điều khoản chuyển tiếp được nêu rõ tại điều 15 của thông tư trên "Trong thời hạn tối đa 6 tháng kể từ ngày thông tư này có hiệu lực, các cơ sở giáo dục mầm non độc lập có quy mô tối đa 7 trẻ chấm dứt hoạt động, theo quy định".

Trong thời hạn tối đa 6 tháng, kể từ ngày 15.8.2026, tức là chậm nhất là ngày 15.2.2027, các cơ sở nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 7 trẻ phải chấm dứt hoạt động, theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ mầm non

Việc các nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 7 trẻ phải "xóa sổ" trước ngày 15.2.2027 thực tế là điều cần thiết. Những bất cập trong quản lý chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho trẻ em tại những nhóm lớp độc lập tối đa 7 trẻ (còn gọi là nhóm trẻ gia đình) là điều đã được nhiều cán bộ quản lý giáo dục mầm non ở TP.HCM cũng như nhiều địa phương phản ánh tại nhiều hội nghị.

Thực tế trong quá trình đi kiểm tra thực tế tại đơn vị, đoàn kiểm tra phát hiện ra nhiều cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục có hồ sơ pháp lý vẫn chậm cập nhật, dữ liệu ngành chưa đồng bộ; tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn từ các khu vận động xuống cấp; tỷ lệ người chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục với số trẻ không đảm bảo.

Điều 8 của Thông tư số 49/2021/TT-BGDĐT quy định rõ: Trẻ em trong nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 7 trẻ có độ tuổi từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi; Một người nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em được trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục tối đa 2 trẻ em từ 3 - 12 tháng tuổi hoặc tối đa 3 trẻ em từ 12 - 36 tháng tuổi; Mỗi nhóm trẻ có không quá 1 trẻ em khuyết tật. Thế nhưng, nhiều nhóm trẻ độc lập quy mô tối đa 7 trẻ giữ số lượng trẻ nhiều hơn; giữ cả trẻ trên 36 tháng tuổi; một cô trông rất nhiều trẻ, vượt quá quy định.