Trẻ mầm non TP.HCM làm gì ở trường trong hè?

Trẻ mầm non chăm củ cải

Đang trong hè 2026, Trường mầm non Sóc Nâu, phường An Hội Tây, TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động hè bổ ích cho trẻ mầm non, tất cả đều xoay quanh mục tiêu "Hè vui khỏe - An toàn - Trải nghiệm".

Cô Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay các hoạt động của trẻ mầm non được tập trung vào vui chơi, vận động, trải nghiệm thực tế và giáo dục kỹ năng sống phù hợp với lứa tuổi mầm non.

Các bé được tập và thực hành các kỹ năng tự phục vụ, phòng tránh tai nạn thương tích, kỹ năng giao tiếp, hợp tác với bạn bè, bảo vệ môi trường và tham gia các trò chơi dân gian, hoạt động sáng tạo...

ẢNH: LAN ANH

Trẻ chăm củ cải trong vườn trường ẢNH: LAN ANH

Các bé thích thú khi được quan sát những chú ngỗng trong vườn ẢNH: LAN ANH

ẢNH: LAN ANH

Những ngày hè bổ ích khi được vận động, vui chơi ngoài trời ẢNH: LAN ANH

Tái hiện không gian chợ Bến Thành, sông Sài Gòn và nhiều góc trải nghiệm ở sân trường

Những ngày đầu tháng 7.2026, Trường mầm non Bến Thành, phường Bến Thành, tổ chức ngày hội "Tuổi thơ mầm non Bến Thành - Tự hào thành phố mang tên Bác", với nhiều hoạt động trải nghiệm.

Trong khuôn viên nhà trường ngập tràn sắc đỏ của cờ Tổ quốc, những mô hình trang trí sinh động mang hình ảnh thân thương của TP.HCM như chợ Bến Thành, chuyến tàu đổi mới, dòng sông Sài Gòn, cùng những góc trải nghiệm cho trẻ mầm non được giáo viên chuẩn bị sáng tạo.

Mô hình "sông Sài Gòn" được tái hiện ở sân trường ẢNH: PHƯƠNG THẢO

Các bé được vui chơi ở các trạm trải nghiệm ẢNH: PHƯƠNG THẢO

ẢNH: PHƯƠNG THẢO

Trong hè, trẻ được chăm vườn cây xanh, học về cây cối ẢNH: PHƯƠNG THẢO

Những hoạt động sáng tạo tại ngày hội ẢNH: PHƯƠNG THẢO

ẢNH: PHƯƠNG THẢO

Những hoạt động bổ ích, đầy tiếng cười tại ngày hội ẢNH: PHƯƠNG THẢO

Các trạm trải nghiệm không chỉ mang đến niềm vui mà còn khơi gợi ở trẻ tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường và niềm tự hào về thành phố các em đang sống.

Cô Nguyễn Thị Mỹ Phương, Hiệu trưởng Trường mầm non Bến Thành, phường Bến Thành, cho hay thông qua các hoạt động vui chơi - trải nghiệm, trẻ được vận động, phát triển thể lực, rèn sự nhanh nhẹn, khéo léo, mạnh dạn và tinh thần hợp tác cùng bạn bè.

"Ngày hội không chỉ là một sân chơi mùa hè bổ ích mà còn là dịp để cô và trò cùng cảm nhận sâu sắc niềm tự hào về TP.HCM - thành phố năng động, nghĩa tình, không ngừng đổi mới và phát triển", cô Mỹ Phương chia sẻ.

'Mang biển' về giữa sân trường

Sáng 3.7 vừa qua, sân Trường mầm non 19/5, phường Hòa Hưng, TP.HCM trở thành một "bãi biển", còn các trẻ mầm non thật đáng yêu trong bộ áo bơi, đầy sắc màu. Sân trường rộn ràng với các vũ điệu Hawaii tạo nên nguồn năng lượng tươi mới, sôi động cho mùa hè rực rỡ.

Các trẻ mầm non cùng được trải nghiệm, thỏa sức vui chơi các hoạt động như tắm mưa, bơi trong hồ, "săn" cá mập, đường đua đại dương, dập bóng... đầy tiếng cười.

Các trẻ em nhóm 6 đến 12 tháng tuổi của trường cũng được làm quen với nước và vui chơi ngoài trời trong dịp hè này, dưới sự hỗ trợ, giám sát an toàn từ các giáo viên, nhân viên. Các giáo viên cho biết để trẻ phát triển chiều cao và khỏe mạnh, trẻ cần được vui chơi ngoài trời, tắm nắng và phát triển vận động.

Cô Lý Minh Hà, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay thêm lễ hội nước đã mang đến cho bé những trò chơi giải trí, giúp bé phát triển các kỹ năng vận động rèn luyện thể chất. Đặc biệt, trong hè, hình ảnh "bãi biển giữa sân trường" sẽ trở thành ký ức đáng nhớ của mỗi em nhỏ trong thời thơ ấu.

ẢNH: DIỄM KIỀU

Biển xanh được tái hiện ở sân Trường mầm non 19/5, phường Hòa Hưng ẢNH: DIỄM KIỀU

Niềm vui của trẻ ở trường trong hè ẢNH: DIỄM KIỀU

Trẻ nhỏ được vận động, vui chơi cùng nước, dưới sự giám sát, hướng dẫn an toàn của các thầy cô giáo ẢNH: DIỄM KIỀU

ẢNH: DIỄM KIỀU

Các hoạt động hè của trẻ được tổ chức phù hợp lứa tuổi ẢNH: DIỄM KIỀU

Theo công văn hướng dẫn tổ chức giữ trẻ trong hè năm 2026 của Sở GD-ĐT TP.HCM, các trường mầm non công lập TP.HCM được giữ trẻ trong hè 2026 từ ngày 15.6 và kết thúc trước ngày 15.8, tùy thực tế địa phương và nhu cầu gửi trẻ của cha mẹ.

Các cơ sở giáo dục mầm non cần xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động giữ trẻ trong hè năm 2026 phù hợp với độ tuổi, điều kiện thực tế tại đơn vị; tổ chức giữ trẻ trong hè theo hướng trải nghiệm tiếp cận công nghệ chuyển đổi số; các hoạt động giáo dục STEAM, các hoạt động ngoại khóa...

Mỗi cơ sở mầm non kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khi sử dụng cho trẻ; thực hiện nghiêm các quy định về trường học an toàn; phòng, chống tai nạn thương tích, dịch bệnh... trong nhà trường.