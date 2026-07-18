Phường Tam Bình, TP.HCM kiểm tra toàn bộ cơ sở giữ trẻ, nhóm lớp, trường mầm non

Liên quan đến vụ việc phụ huynh phản ánh 2 giáo viên mầm non có hành vi bạo hành trẻ, bắt trẻ ngủ trước toilet, vào chiều nay (18.7), phường lập đoàn kiểm tra xác minh. Đoàn làm việc đại diện UBND phường Tam Bình, TP.HCM đã xuống thăm hỏi, động viên bé K. và gia đình. Gia đình cho biết sức khỏe bé K. ổn định, không ghi nhận tình trạng thương tích trên cơ thể.

UBND phường Tam Bình, TP.HCM chỉ đạo Công an phường tiếp tục khẩn trương xác minh để có kết luận cuối cùng về vụ việc.

Phụ huynh phản ánh con của chị bị cô giáo bắt nằm trước toilet, trên tấm thảm chùi chân ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phường Tam Bình giám sát việc thực hiện trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức của giáo viên

Phường Tam Bình chỉ đạo các phòng, ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường, nhóm trẻ, lớp học... Đồng thời, lãnh đạo phường yêu cầu hiệu trưởng các trường thực hiện nghiêm việc phòng, chống bạo lực học đường, lớp học... Phường sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên.

Đáng chú ý, trong thời gian tới, UBND phường Tam Bình tiếp tục triển khai kiểm tra toàn bộ các cơ sở giữ trẻ, nhóm, lớp và trường mầm non trên địa bàn phường theo Quyết định 1391/QĐ-UBND ngày 24.4.2026 của UBND phường về việc thành lập đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục trên địa bàn phường để hướng dẫn và chấn chỉnh các sai phạm nếu có. Vừa qua, phường này đã kiểm tra 36 trên tổng số 57 cơ sở giáo dục mầm non.

Trước đó, lúc 9 giờ sáng nay (18.7), sau khi tiếp nhận thông tin ban đầu phản ánh của phụ huynh về hành vi của giáo viên mầm non trên địa bàn, đoàn kiểm tra của UBND phường Tam Bình do Phó chủ tịch UBND phường làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra khẩn tại Lớp mầm non độc lập Ngôi Nhà Xanh. Đoàn kiểm tra sơ bộ ghi nhận lớp mầm non độc lập này hoạt động đúng phép, thực hiện đầy đủ các chuyên môn của lớp mầm non, cơ sở vật chất tương đối đảm bảo; chưa thấy có dấu hiệu bé K. bị bạo hành tại lớp.

Công an phường Tam Bình, TP.HCM đã tiến hành mời chủ Lớp mầm non độc lập Ngôi Nhà Xanh và các nhân sự có liên quan vụ việc về trụ sở để xác minh thông tin, điều tra làm rõ. UBND phường sẽ có báo cáo cụ thể khi cơ quan Công an có kết luận chính thức.

Phường Tam Bình, TP.HCM xác minh phản ánh cô giáo mầm non bắt trẻ ngủ trước toilet

Những ngày qua, tài khoản tên B.B trên mạng xã hội đăng bài viết, hình ảnh con trai mình, cũng như các video quay cảnh đang đối chất với các cô giáo của cơ sở mầm non mà con trai mình đang học. Trong các video này, phụ huynh cho biết là mẹ của bé K. Chị này đến tận lớp, đối chất với cô chủ nhóm lớp và 2 cô giáo, làm rõ việc có phải các cô nhiều lần đánh trẻ, bạo hành thể xác và tinh thần bé K., đồng thời bắt trẻ nằm ngủ trước toilet, trên các tấm thảm chùi chân, cạnh các thùng rác hay không...

Tới trưa nay (18.7), video đăng các đoạn đối chất giữa phụ huynh và các cô giáo mầm non đã được phụ huynh gỡ xuống. Song bài viết vẫn còn trên trang cá nhân của phụ huynh.

Theo thông tin từ UBND phường, bé K. là trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt (rối loạn phổ tự kỷ nhẹ, đã được khám và chẩn đoán tại cơ sở y tế). Bé năm nay 5 tuổi, đi học tại Lớp mầm non độc lập tư thục Ngôi Nhà Xanh từ năm 2023 cho tới nay.

Cô giáo tên D. (người bị phản ánh trong video của phụ huynh) và cô H. chủ trường tường trình bé K. hay làm ồn, thường không ngủ trưa. Vào ngày 7.7.2026, bé K. làm ồn, không ngủ trưa nên cô phạt K. ôm chăn gối ra khỏi phòng để các bạn khác ngủ. K. ôm chăn ra khỏi phòng sau đó nằm trước cửa phòng học (cửa phòng học sát cửa phòng nhà vệ sinh), sự việc được cô giáo tên M. chụp hình lại bằng điện thoại. Cô H. chủ trường đã biết vụ việc trên, chấn chỉnh cô D., yêu cầu cô D. chấm dứt không để tình trạng trên xảy ra. Tuy nhiên, ngày 14.7.2026, sau khi ăn trưa xong, K. bốc vỏ chuối ném xuống sàn làm sàn nhà dơ. Cô D. dắt K. vào nhà vệ sinh rửa tay, bé K. nghịch nước, cô D. có đánh vào bàn tay của K...