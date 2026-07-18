Thấy con hỏi 'vì sao', nhiều cha mẹ vô tình 'Hỏi gì nhiều thế'

Cách phụ huynh phản ứng trước những câu hỏi "vì sao?" của con cái có thể khơi gợi thêm sự tò mò, đam mê học hỏi khám phá của trẻ hoặc vô tình khiến trẻ hụt hẫng, tự ti, lâu dài ảnh hưởng tới tư duy độc lập, sáng tạo của trẻ.

Những thông điệp đáng chú ý trên được các thầy cô giáo chia sẻ tại diễn giáo dục chủ đề Khám phá thế giới từ những 'Vì sao?' do Hệ thống giáo dục mầm non Wisdomland World School tổ chức diễn ra hôm nay (18.7) tại Trường mầm non Khu Vườn Trí Tuệ, đảo Kim Cương, phường Bình Trưng, TP.HCM.

Trẻ em vui chơi ở khuôn viên Trường mầm non Khu Vườn Trí Tuệ, đảo Kim Cương, phường Bình Trưng, TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Những cách người lớn vô tình làm giảm đi sự tò mò của trẻ

Ông Christopher Vũ, Giám đốc sáng tạo Việt Nam Tinh Hoa, Giám đốc học thuật FutureSparQ Academy, chia sẻ với các thầy cô giáo, các phụ huynh chuyên đề "Sáng tạo, năng lực khai mở tương lai của những công dân toàn cầu".

Ông Vũ cho hay theo một nghiên cứu, trẻ em đặt khoảng 40.000 câu hỏi trong độ tuổi từ 2 đến 5, và đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất cho sự phát triển của óc sáng tạo. Những điều trẻ em nhìn thấy, học được từ những câu hỏi "vì sao?", "tại sao lại thế này, mà không phải thế kia"... đều khơi dậy sự tò mò và khiến các con muốn khám phá nhiều hơn nữa. Và đó chính là bản chất của sự sáng tạo.

Ông Vũ cũng cho biết có những cách người lớn vô tình làm giảm đi sự tò mò, hứng thú học hỏi của trẻ. Những cách phổ biến, đó là thấy trẻ hỏi "vì sao" nhiều, người lớn nói cho xong "Vì đó là cách mọi thứ vận hành"; có người nói với câu trả lời của trẻ "đó không phải là câu trả lời đúng". Hay thấy trẻ hỏi nhiều quá, thì thốt lên "hỏi gì nhiều thế", "đừng hỏi nhiều nữa", "chúng ta không có nhiều thời gian đâu"...

Ông Christopher Vũ chia sẻ tại diễn đàn ẢNH: BẢO QUÂN

Vậy thì đâu là những cách người lớn nên thay đổi? Ông Christopher Vũ cho rằng người lớn nên khen ngợi quá trình trẻ cố gắng, khen ngợi những câu hỏi hay của trẻ, chứ đừng chỉ khen trẻ thông minh hay khen câu trả lời đúng. Người lớn nên trả lời những câu trẻ hỏi, bằng một câu hỏi khác.

Tiếp theo, người lớn hãy cho con trẻ thêm thời gian vui chơi tự do, để khám phá, để trẻ tự làm, đừng làm thay trẻ mọi thứ, để trẻ cũng có thể học sâu hơn từ những thất bại. Và nhớ rằng, người lớn hãy làm gương về sự học hỏi khi cũng nói "Ba mẹ chưa biết, chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé".

Ông Vũ gửi thông điệp tới các bậc phụ huynh: "Con của bạn, con của tôi có thể được học ở những ngôi trường tốt nhất trên thế giới. Nhưng trên thực tế, giáo dục bắt đầu từ chính gia đình, bởi vì các con dành phần lớn thời gian của mình ở bên chúng ta. Vì vậy, quá trình nuôi dưỡng khả năng đặt câu hỏi và phát triển sự sáng tạo của con trẻ phải bắt đầu từ ngôi nhà. Điều mà chúng ta cần làm là chuyển từ những người luôn đưa ra câu trả lời thành những người khơi gợi câu hỏi và làm thế nào để chúng ta không quá vội trả lời các câu hỏi của con".

Khi cha mẹ dừng sáng tạo, dừng đặt câu hỏi 'vì sao' thì chúng ta không thể trao truyền cho con điều đó

Tại chương trình, tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, thạc sĩ tâm lý trị liệu, hiện là giảng viên tại Học viện Chính trị khu vực II, nhấn mạnh nếu cha mẹ dừng giữ tâm rèn trí, dừng sáng tạo, dừng tò mò, dừng ngạc nhiên thì chúng ta sẽ không thể trao đổi và truyền cho con tất cả những điều đó.

Tiến sĩ Phạm Thị Thúy chia sẻ cùng các bậc cha mẹ ẢNH: THÚY HẰNG

Tiến sĩ Thúy nhắc tới 3 điều rất quan trọng về sự kết nối mang tới những hạnh phúc cho mỗi người. Một là kết nối với chính mình, hai là kết nối với người khác, ba là kết nối với thiên nhiên. Nếu chúng ta không kết nối được cảm xúc, trái tim yêu thương bằng sự tử tế, thì chúng ta không thể nào hạnh phúc được.

Bà Thúy cho hay trong thời đại mà AI (trí tuệ nhân tạo) có thể tạo ra mọi thứ, trẻ em và ngay cả người lớn cũng dễ lệ thuộc vào AI. Như vậy, để vững vàng và thích ứng trong thế giới với nhiều đổi thay, càng cần đến nội lực bên trong của mỗi đứa trẻ. Nội lực bao gồm thể lực, trí lực và tâm lực.

Người lớn cần khuyến khích trẻ nêu câu hỏi, cùng con nuôi dưỡng sự tò mò, sáng tạo ẢNH: THÚY HẰNG

Cô giáo chia sẻ với phụ huynh những sản phẩm sáng tạo của các trẻ mầm non ẢNH: BẢO QUÂN

Tiến sĩ Phạm Thị Thúy nhấn mạnh, nội lực này đến được từ sự trao quyền, tin tưởng, tình yêu thương của cha mẹ. "Một đứa trẻ có nội lực vững vàng sẽ đứng vững trước phong ba, thế giới thay đổi như nào cũng sẽ có cách thích ứng kịp thời", bà nói.

"Thông điệp khác tôi muốn nói với các bậc làm cha, mẹ đó là hãy tạo cho con một tổ ấm. Tổ ấm có thể đầy đủ cả cha và mẹ, hoặc chỉ có cha, chỉ có mẹ, không sao cả nhưng nơi mà con đang sống thì hãy nên là một ngôi nhà hạnh phúc. Khi đó sẽ tạo cho con một sự an toàn trong tâm hồn, một tâm vững và một nội lực mạnh mẽ, từ đó con sẽ trưởng thành", bà Thúy nhắn gửi.