'Con hỏi AI 20 câu, máy đều trả lời, hỏi mẹ câu thứ 3 mẹ đã la'

Hôm nay (12.10), tại TP.HCM, bên lề buổi lễ phát động sân chơi đấu trường VioEdu năm học 2025-2026, các giáo viên, cán bộ quản lý trường học chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên cách nuôi dưỡng cho con niềm đam mê với toán học, tiếng Việt cũng như các lĩnh vực đa dạng trong đời sống trong thời đại AI.

Học sinh TP.HCM tham gia gameshow đấu trường hôm 12.10 ẢNH: THÚY HẰNG

Để học sinh chủ động hỏi thầy cô, cha mẹ chứ không chỉ hỏi máy, AI

Cô Bùi Thị Thủy, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học Lý Tự Trọng, phường Tam Thắng, TP.HCM, thừa nhận một thực tế có thể dễ dàng thấy hiện nay: Trẻ con dễ dàng coi AI, coi ChatGPT là bạn, cái gì không biết trẻ đều có thể hỏi AI và có hỏi đến 20 câu thì AI, ChatGPT đều thoải mái, tận tình giải đáp cho các trẻ. Nhưng ngược lại, khi trẻ hỏi cha mẹ, có khi chỉ hỏi đến câu thứ 3, cha mẹ đã la, cáu gắt, có khi nói "đang bận mà hỏi gì lắm thế", "hỏi gì toàn câu lăng nhăng"...

"Thực tế này cần thay đổi. Cha mẹ, người lớn cần kiên nhẫn hơn, học cách trao đổi, giao tiếp với con sao cho không đánh mất đi sự tò mò, ham học hỏi nơi con. Cần giáo dục tích cực, không để cảm xúc cá nhân chi phối trong lúc giao tiếp với con. Cha mẹ cần khuyến khích con đặt câu hỏi, trẻ càng biết hỏi cha mẹ nhiều, mình càng phải thấy vui với điều đó", cô Thủy nói.

Về góc độ nhà trường, cô Thủy cho biết đội ngũ thầy cô giáo cũng phải thay đổi trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI. Thứ nhất, nhà trường hướng dẫn cha mẹ trẻ cách hướng dẫn con tự học đúng cách, không lệ thuộc, lạm dụng vào AI khi gặp các bài toán khó hay các đề bài khó. Thứ hai, thầy cô giáo cũng phải khuyến khích trẻ đặt câu hỏi với thầy cô, chia sẻ góc nhìn, nêu quan điểm riêng, có tư duy phản biện. Điều này mới khuyến thích sự tự tin, yêu thích học hỏi trong mỗi học sinh.

Học sinh tiểu học TP.HCM trổ tài am hiểu trên các lĩnh vực toán học, tiếng Việt, tài chính... ẢNH: THÚY HẰNG

Cha mẹ, thầy cô cùng nuôi dưỡng cho trí tò mò của trẻ, khuyến khích các con nêu các câu hỏi ẢNH: THÚY HẰNG

Cô Nguyễn Thị Kim Trang, Phó hiệu trưởng Trường tiểu học An Bình, phường An Khánh, TP.HCM, cho biết bên cạnh việc giảng dạy, nhà trường luôn tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, hoạt động ngoại khóa, các hội thi... để học sinh được tham gia, trải nghiệm, từ đó phát triển đa dạng phẩm chất, năng lực, năng khiếu. Các sân chơi trực tuyến, sẽ được nhà trường đánh giá, chọn lọc khuyến khích học sinh tham gia trên tinh thần tự nguyện, đảm bảo không gây áp lực cho học sinh.

Theo cô Trang, gia đình đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích tinh thần ham học hỏi của các trẻ. Không chỉ là người giúp các con chọn lọc sân chơi phù hợp, lời khen ngợi, động viên từ cha mẹ giúp trẻ thêm tự tin khám phá.

Lễ phát động sân chơi đấu trường VioEdu TP. HCM năm học 2025-2026 hôm nay diễn ra tại Trường tiểu học -THCS-THPT Quốc tế Việt Úc (phường Diên Hồng, TP.HCM).

Chương trình có sự tham của học sinh 5 trường tiểu học tiêu biểu trên địa bàn thành phố: Trường tiểu học -THCS-THPT Quốc tế Việt Úc; tiểu học Lạc Long Quân (phường Bình Thới); tiểu học An Bình (phường An Khánh); tiểu học Lý Tự Trọng (phường Tam Thắng); tiểu học Phan Chu Trinh (phường Phú Thạnh).





Học sinh các trường tiểu học tham gia phần trò chơi, câu hỏi ở các lĩnh vực ẢNH: THÚY HẰNG

Trong phần gameshow đấu trường của đội thi 5 trường, với bộ câu hỏi đa dạng từ các lĩnh vực toán học, tiếng Việt, đời sống xã hội, đội Trường tiểu học Phan Chu Trinh giành giải nhất; Trường tiểu học An Bình giành giải nhì; 3 đội còn lại đồng giải ba.

Ban tổ chức cho biết giữa dòng chảy của công nghệ, mục tiêu học tập và phương thức học tập của học sinh thời đại này đã thay đổi. Việc ứng dụng công nghệ, đồ họa và các lý thuyết trò chơi nhằm khơi gợi sự hứng thú học tập cho học sinh, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh và hiệu quả để các em hình thành thói quen tự chủ học tập, nâng cao năng lực số cho các em học sinh.

Sau 5 năm triển khai, sân chơi đấu trường VioEdu thu hút 3,5 triệu học sinh từ 34/34 tỉnh thành tham gia mỗi năm.