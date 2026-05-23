Giáo dục

Hành trang vào lớp 1 đích thực không nằm ở việc học chữ trước!

Thúy Hằng
23/05/2026 13:09 GMT+7

Hành trang vào lớp 1 đích thực của trẻ không nằm ở việc học chữ trước, mà nằm ở năng lực thích ứng, tâm lý vững vàng, thay vì áp lực điểm số, cha mẹ cần là điểm tựa thấu cảm cho hành trình con đi.

Đó là những ý kiến của các chuyên gia tại tọa đàm "Chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ 5 tuổi bước vào lớp 1" do Hệ thống giáo dục mầm non Wisdomland World School (Khu vườn trí tuệ) tổ chức vào sáng nay (23.5), tại Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Nhiều trẻ sắp vào lớp 1 thiếu kỹ năng tự phục vụ

Nghiên cứu sinh, thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Nuôi, giảng viên Khoa Giáo dục mầm non, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết vấn đề thường gặp ở nhiều trẻ sắp vào lớp 1 đó là thiếu kỹ năng tự phục vụ.

Nếu như ở trường mầm non, các trẻ đã quen với việc được các cô giáo hỗ trợ chăm sóc từ bữa ăn, giấc ngủ tới mọi việc học tập, trải nghiệm ở trường thì khi vào lớp 1, các em phải thể hiện năng lực tự lập, tự phục vụ trong nhiều hoạt động ở trường hơn. Để bắt nhịp, cha mẹ cần khuyến khích con cùng làm việc nhà, nhờ con "trợ giúp" một số việc nhẹ nhàng khi dọn dẹp, nấu nướng, để con tăng cường kỹ năng tự phục vụ.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Nuôi, giảng viên Khoa Giáo dục mầm non, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, khách mời tại tọa đàm

Một vấn đề thường gặp khác ở trẻ vào lớp 1, đó là thiếu kỹ năng bày tỏ cảm xúc. Nhiều bé khó bày tỏ mong muốn kết nối với bạn bè để cùng học cùng chơi, khó khăn khi chia sẻ vấn đề, nhờ người lớn hỗ trợ... Những điều này khiến trẻ chưa cảm nhận được niềm vui khi đến trường tiểu học.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Nuôi cũng chỉ ra một hiện tượng, nhiều trẻ vào lớp 1 chưa quen với việc tập trung học tập. Khi ở môi trường mầm non, các trẻ học thông qua chơi, các hoạt động giáo dục thường ngắn, các con được thoải mái chạy nhảy, nô đùa. Nhưng khi vào lớp 1, các trẻ cần tập trung trong mỗi tiết học kéo dài 35 phút, các trẻ cũng cần chú ý giữ gìn trật tự, kỷ luật.

Cô Nuôi cho rằng cùng với nhà trường, cha mẹ, ông bà là những người đồng hành cùng con vào lớp 1 vững vàng. Trên trường mầm non, trẻ lớp lá đã được các thầy cô giáo rèn về sự tự lập, kỹ năng cầm bút đúng cách, sự tập trung. Về nhà, ông bà cha mẹ có thể cùng con đọc sách, kèm thêm cho con cách ngồi đúng tư thế, rèn khả năng ngồi tập trung ở bàn học mỗi ngày trong một khoảng thời gian nhất định, kèm thêm cho con cách diễn đạt ngôn ngữ, cách bày tỏ cảm xúc, kết nối với mọi người xung quanh... Đó là những cơ sở vững vàng để con tự tin vào lớp 1.

3 chữ 'lực', 3 chữ 'không', 5 chữ 'yêu' cần dạy con

Tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy chia sẻ tại tọa đàm, bên phải chị là thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Lâm Thư, bên trái chị là thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Nuôi

Tiến sĩ xã hội học Phạm Thị Thúy, thạc sĩ tâm lý trị liệu, giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở TP.HCM, cho biết không phải đợi đến mùa hè năm trẻ 5 tuổi thì phụ huynh mới chuẩn bị cho con vào lớp 1. Quá trình này là một hành trình dài, ngay từ những năm tháng đầu đời của trẻ.

Bà Thúy nhắc đến từ khóa "nội lực vững vàng", bởi trong thời đại VUCA (thuật ngữ mô tả thế giới hiện đại đầy biến động, khó đoán trước. VUCA là viết tắt của 4 từ tiếng Anh: V - Volatility (biến động), U - Uncertainty (bất định),  C - Complexity (phức tạp), A - Ambiguity (mơ hồ)), nơi mà tương lai của trẻ rộng mở nhưng không ngừng biến động, thì sự học hỏi phải suốt đời. Mỗi trẻ em cần phải được chuẩn bị kỹ 3 chữ "lực", đó thể lực; trí lực; tâm lực.

Bà Thúy cũng nhắc tới 3 từ "không", mà cha mẹ cần dạy cho con, không chỉ trong hành trình con sắp vào lớp 1, mà điều này cần đi theo suốt cuộc đời con. Đó là con có thể làm những gì con thấy phù hợp, nhưng phải là không gây hại cho mình; không gây hại cho người khác và không gây hại cho môi trường, thiên nhiên, xã hội.

Đáng chú ý, bà Thúy nhắc đến 5 từ "yêu", cha mẹ cần dạy cho con. Biết yêu chính mình; biết yêu gia đình; yêu đất nước, sống có lý tưởng, khát vọng; yêu nhân loại, thế giới xung quanh; biết yêu muôn loài, thiên nhiên, môi trường sống quanh con...

Các trẻ lớp lá trong ngày đặc biệt, các con hoàn thành chương trình mầm non, chuẩn bị bước vào lớp 1

AI phát triển đến đâu cũng không thể thay thế một cái ôm của cha, mẹ

Thạc sĩ Nguyễn Huỳnh Lâm Thư, Giám đốc trải nghiệm học tập Hệ thống giáo dục mầm non Wisdomland World School, Tổng hiệu trưởng cơ sở Imperia, phường Bình Trưng, TP.HCM, cho rằng cần thay đổi quan niệm rằng chỉ chuẩn bị kiến thức toán, tiếng Việt cho con để vào lớp 1 là đủ.

Cô Thư đặc biệt nhấn mạnh tới sự kết nối giữa cha mẹ - con cái trong bối cảnh cuộc sống bận bịu ngày nay. Đó có thể là những câu hỏi mở như "điều gì con vui nhất ở trường hôm nay?", hay những cái ôm, cái nhìn đầy khích lệ, động viên của cha, mẹ. Đó là điều mà trí tuệ nhân tạo (AI) không thể thay thế.

"Chuẩn bị vào lớp 1 không phải là mua cho con một cái cặp mới, hộp bút mới, điều quan trọng nhất là sự chuẩn bị tâm thế mới. Trẻ cần được trao sự tự tin, tự lập, biết tự chăm sóc mình, biết tư duy độc lập, có tình yêu thương với bản thân và biết bảo vệ bản thân, có sự kết nối với những người xung quanh bằng trái tim yêu thương", cô Thư nói.

