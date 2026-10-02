TP.HCM yêu cầu không phát sinh các loại vở không cần thiết

Sở GD-ĐT TP.HCM mới có hướng dẫn gửi tới các UBND phường, xã, đặc khu, cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giáo dục phổ thông năm học 2026 - 2027, trong đó có một số điểm đáng chú ý về công tác quản lý, hỗ trợ chuyên môn, tổ chức hoạt động dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh cấp tiểu học.

Học sinh tiểu học TP.HCM trong hoạt động đầu năm học 2026 - 2027 ẢNH: NHẬT THỊNH

Hoạt động kiểm tra, dự giờ phải trên tinh thần góp ý, tránh tạo áp lực đánh giá

Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn, cần tăng cường tổ chức các chuyên đề chuyên môn theo Chương trình giáo dục phổ thông, triển khai lại các chuyên đề cấp thành phố nhằm giúp giáo viên nắm được những điểm mới, hiểu sâu sắc chương trình, nâng cao hiệu quả dạy và học.

Cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục cần xây dựng kế hoạch chi tiết về việc quản lý chuyên môn, chuyên đề; rà soát việc thực hiện. Hoạt động kiểm tra, dự giờ phải thực hiện trên tinh thần góp ý, hỗ trợ; tránh tạo áp lực đánh giá, nhằm nắm bắt thực trạng và tư vấn chuyên môn kịp thời, hiệu quả.

Không phát sinh vở không cần thiết; Không dùng bài kiểm tra định kỳ để thay thế, quy đổi thành kết quả đánh giá thường xuyên

Ở cấp tiểu học, Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn các cơ sở giáo dục cần chịu trách nhiệm hướng dẫn, quản lý việc sử dụng vở ghi của học sinh; bảo đảm tính thống nhất trong nhà trường, đồng thời phát huy tính chủ động, linh hoạt của giáo viên.

"Việc trang bị và sử dụng vở ghi của học sinh phải bảo đảm gọn nhẹ, khoa học, thiết thực, phù hợp với đặc điểm môn học và đối tượng học sinh; tuyệt đối không phát sinh các loại vở không cần thiết, góp phần tinh giản hồ sơ, sổ sách; giảm áp lực cho học sinh, duy trì nền nếp và nâng cao hiệu quả học tập. Lưu ý: Nếu học sinh sử dụng vở bài tập các môn học in sẵn thì không yêu cầu sử dụng thêm vở ô ly", văn bản của Sở GD-ĐT TP.HCM nêu rõ.

Về đánh giá học sinh, Sở GD-ĐT TP.HCM yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá học sinh tiểu học theo quy định tại Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT.

Về đánh giá thường xuyên, giáo viên cần linh hoạt vận dụng các phương pháp đánh giá quy định tại điều 5 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT; chủ yếu nhận xét bằng lời nói để điều chỉnh, hỗ trợ học sinh; ghi nhận xét vào vở khi cần thiết.

Đối với việc đánh giá phẩm chất, năng lực, căn cứ vào các biểu hiện cụ thể và yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông để nhận xét, động viên, hỗ trợ học sinh kịp thời.

Giáo viên cần hướng dẫn học sinh tự nhận xét, tham gia nhận xét, góp ý cho bạn; tạo điều kiện để cha mẹ học sinh phối hợp với giáo viên trong việc hỗ trợ học sinh học tập, rèn luyện.

Về đánh giá định kỳ và đề kiểm tra, cần kết hợp kết quả bài kiểm tra với quá trình đánh giá thường xuyên và yêu cầu cần đạt để đánh giá định kỳ. Không sử dụng kết quả bài kiểm tra định kỳ để thay thế hoặc quy đổi thành kết quả đánh giá thường xuyên.

Giáo viên cần hướng dẫn học sinh tự nhận xét, tham gia nhận xét, góp ý cho bạn... ẢNH: NHẬT THỊNH

"Xây dựng ma trận, thiết kế đề kiểm tra định kỳ phù hợp với yêu cầu cần đạt và các biểu hiện cụ thể về các thành phần năng lực của môn học theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 7; bám sát yêu cầu cần đạt, chú trọng câu hỏi, bài tập yêu cầu học sinh vận dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết vấn đề trong học tập và thực tiễn. Trường hợp kết quả bài kiểm tra cuối học kỳ 1 hoặc cuối năm học bất thường so với kết quả đánh giá thường xuyên, thực hiện theo điểm d khoản 1 Điều 7 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT", Sở GD-ĐT TP.HCM hướng dẫn.

Đồng thời, Sở này cũng hướng dẫn, ở cấp tiểu học, giáo viên dạy môn học và giáo viên chủ nhiệm tổng hợp kết quả đánh giá theo quy định (giữa học kỳ 1, cuối học kỳ 1, giữa học kỳ 2, cuối năm) vào bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp theo điều 9 Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT.

Cuối năm học, đánh giá kết quả giáo dục học sinh theo 4 mức: Hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt, hoàn thành, chưa hoàn thành. Cần cập nhật nhận xét, kết quả đánh giá vào học bạ số và lưu trữ hồ sơ trên môi trường số theo quy định. Lưu trữ minh chứng đánh giá thường xuyên linh hoạt, phù hợp, tinh gọn, tránh gây áp lực hồ sơ cho giáo viên...