Đừng mãi tiếc nuối nếu không được cộng điểm từ IELTS, sự thật bạn cần nhớ là...

Việc Bộ GD-ĐT dự kiến siết điểm cộng IELTS với tuyển sinh đại học, có thể từ năm 2027 khiến không ít phụ huynh, học sinh hụt hẫng vì mất đi một "tấm vé thông hành" để đảm bảo suất vào ngôi trường mơ ước. Vừa qua, Bộ GD-ĐT cũng nêu dự kiến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chỉ có 2 môn là toán và ngữ văn.

Nữ sinh THPT tại TP.HCM năm học 2026 - 2027 ẢNH: NHẬT THỊNH

Không phải là có nên học IELTS nữa hay không mà là hãy học đúng phương pháp

Thạc sĩ truyền thông Vinh San Phạm, giảng viên chương trình quốc tế một số trường đại học tại TP.HCM, người có cơ hội được đặt chân đến đủ 5 châu lục cũng như có cơ duyên đoạt một số học bổng du học, hội thảo ở Anh, Đức, Nhật… nói với học sinh đừng mãi ôm tiếc nuối nếu như không được cộng điểm từ IELTS trong tuyển sinh đại học trong năm tới.

"Giả sử có bỏ một cơ chế ưu đãi thì không đồng nghĩa phủ nhận giá trị thật năng lực của người học", ông Vinh San Phạm nói.

Ông phân tích: Khi bạn đọc được tài liệu cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh thì rõ ràng việc tiếp cận kho kiến thức nhân loại sẽ rộng hơn người chỉ biết một ngôn ngữ. Bài đọc của IELTS kiểm tra khá tốt kỹ năng tư duy logic, tổng hợp và phân tích thông tin. Bài viết của IELTS giúp người học làm quen trước với cách viết học thuật và giúp thích ứng tốt hơn khi viết các bài luận ở bậc đại học trở lên.

Hay như phần 3 của kỳ thi nói IELTS là cơ hội để thí sinh trình bày quan điểm của mình trước những vấn đề xã hội.

Bên cạnh đó, thạc sĩ này nhấn mạnh, khi việc chinh phục các kỹ năng tiếng Anh chuẩn quốc tế càng sớm, khi lên đại học các sinh viên có nhiều thời gian để "đào sâu" hơn kiến thức chuyên ngành, cơ hội làm thêm và thực tập ở các công ty đa quốc gia rộng mở hơn, việc tìm học bổng du học "nhẹ thở" hơn…

"Thời đại hội nhập và AI đang trỗi dậy mạnh mẽ, "lận lưng" sớm tiếng Anh nói chung hay chứng chỉ quốc tế cũng không thừa. Câu chuyện còn lại không hẳn là nên học IELTS từ lúc nào, và mãi nuối tiếc nếu dự thảo trên thành hiện thực. Chúng ta nên chăng đối diện với nó một cách tích cực nhất. Và một khi đã chọn đúng phương pháp, thì chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết được nhiều "bài toán" cùng lúc. Nếu được như vậy, khi có bất cứ biến động nào xảy ra, chúng ta vẫn có thể tự tin chinh phục hành trình sự nghiệp lâu dài sau này", thạc sĩ Vinh San Phạm bày tỏ.

Học sinh TP.HCM trong ngày khai giảng năm học mới ẢNH: NHẬT THỊNH

Bỏ môn tiếng Anh khỏi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không có nghĩa là xem nhẹ tiếng Anh

Ông Trần Nhân Trung, giáo viên một trường THPT tại TP.HCM cho rằng không ai phủ nhận tiếng Anh rất cần thiết đối với học sinh hôm nay. Tiếng Anh ngày càng được nhìn nhận trước hết như một công cụ để sử dụng, chứ không đơn thuần là một môn kiến thức để lấy điểm. Chính Bộ GD-ĐT đang triển khai Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045" và đã xây dựng các tiêu chuẩn, tiêu chí để triển khai định hướng này.

Và khi đã định hướng tiếng Anh trở thành công cụ sử dụng thường xuyên, có thể đánh giá năng lực tiếng Anh bằng nhiều cách khác: kết quả học tập quá trình, các bài đánh giá năng lực chuẩn hóa, chứng chỉ phù hợp hoặc những hình thức đánh giá nghe - nói - đọc - viết được thiết kế đúng mục tiêu. Do đó, việc bỏ môn tiếng Anh khỏi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cũng là điều hợp lý. Điều này không có nghĩa là xem nhẹ tiếng Anh. Ngược lại, có thể là một cách giải phóng môn học này khỏi áp lực luyện thi, để giáo viên có thêm không gian dạy học sinh sử dụng ngôn ngữ.

Ông Trần Nhân Trung nhìn nhận cần đặt kỳ thi lớp 10 vào một chiến lược giáo dục dài hạn. Chiến lược ấy trước hết phải là giảm tải, giảm áp lực cho người học. Cần nhìn thẳng vào một vấn đề: nguồn gốc của áp lực thi lớp 10 không chỉ nằm ở số môn thi. Khi số học sinh tốt nghiệp THCS lớn hơn khả năng tiếp nhận của các trường THPT công lập, thi tuyển trở thành một công cụ để phân loại. Vì thế, muốn giảm áp lực thực chất thì về lâu dài phải giải quyết bài toán trường lớp, phân luồng, giáo dục nghề nghiệp và sự đa dạng của các lựa chọn sau THCS.

Khi hệ thống trường lớp đủ đáp ứng nhu cầu học tập, khi học sinh có nhiều con đường học tập có chất lượng và được xã hội tôn trọng, thì thi tuyển lớp 10 sẽ không còn phải là một "cánh cửa sinh tử".

Kỳ thi phải phục vụ mục tiêu giáo dục, chứ giáo dục không thể xoay quanh kỳ thi. Nếu thi 3 môn vào lớp 10 giúp đánh giá tốt hơn mà không tạo ra áp lực quá lớn, có thể cân nhắc 3 môn. Nếu 2 môn đủ cho mục tiêu tuyển sinh và giúp giảm đáng kể sự căng thẳng, đây là một lựa chọn đáng xem xét. "Nhưng trong cả 2 trường hợp, cần bảo đảm rằng những môn không thi không bị bỏ rơi trong quá trình dạy học", giáo viên này chia sẻ.

Có lo ngại thí sinh quay về con đường chỉ học và học các môn lý thuyết không? Gửi ý kiến về Báo Thanh Niên, tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân, cố vấn cao cấp Trường tiểu học - THCS - THPT Tài Năng Trẻ Châu Á (ATY) đưa ra một góc nhìn khác, nếu tuyển sinh đại học giảm hoặc bỏ việc ghi nhận những năng lực khác như IELTS, thành tích học sinh giỏi, các dự án, hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của học sinh, thì khi muốn vào những trường đại học điểm chuẩn cao, có phải học sinh chỉ học và cố gắng học, để điểm thi các môn thật cao? "Học sinh muốn vào đại học đương nhiên phải có năng lực học tập tốt. Nhưng nếu phần lớn cơ hội được quyết định bằng những con điểm này, chúng ta rất dễ quay lại con đường cũ: học thêm nhiều hơn, luyện đề nhiều hơn, dành phần lớn thời gian để cố gắng từ 8 lên 9, từ 9 lên 9,5…Trong khi đó, muốn một học sinh phát triển toàn diện, các em còn cần ngoại ngữ, thể thao, tư duy, kỹ năng, khả năng sáng tạo và những trải nghiệm thực tế", ông nói. "Nếu những nỗ lực của học sinh cho quá trình học ngoại ngữ và các môn ngoại khóa này được ghi nhận hợp lý trong tuyển sinh, học sinh sẽ có thêm động lực để phát triển nhiều năng lực khác nhau, thay vì tất cả cùng lao vào một cuộc đua duy nhất là điểm số. Song, giải pháp là cần xây dựng cách đánh giá hợp lý hơn, xây dựng hệ thống quy đổi công bằng hơn, có giới hạn, tránh tạo ra lợi thế quá lớn cho một nhóm học sinh", tiến sĩ Nguyễn Thành Nhân trao đổi.



