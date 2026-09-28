Đó là một số vấn đề sẽ được các chuyên gia giáo dục bàn luận tại Tư vấn trực tuyến chủ đề "Học IELTS có phải chỉ để tuyển sinh đại học?"do Báo Thanh Niên tổ chức vào 14 giờ 30 chiều mai (29.9).

Chứng chỉ ngoại ngữ IELTS vẫn có những giá trị gì trong xét tuyển đại học?

Dự thảo của Bộ GD-ĐT đề xuất bỏ chính sách cộng điểm với thí sinh có chứng chỉ IELTS trong xét tuyển đại học, có thể áp dụng từ năm 2027 hiện thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo phụ huynh, sĩ tử trước kỳ thi tuyển sinh ĐH sắp tới.

https://www.youtube.com/watch?v=vwPbmCx_VT8

Vừa qua, Bộ GD-ĐT cũng nêu dự kiến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chỉ có 2 môn là toán và ngữ văn. Nhiều phụ huynh lo ngại, những dự kiến thay đổi này từ phía Bộ GD-ĐT liệu có ảnh hưởng tới chất lượng thí sinh, cũng như giảm động lực học tiếng Anh của thí sinh hay không? Liệu có nên tập trung đầu tư học toán, văn hay các môn thuộc tổ hợp rồi để lên đại học tính tiếp môn tiếng Anh?

Chương trình tư vấn trực tuyến của Báo Thanh Niên với chủ đề"Học IELTS có phải chỉ để tuyển sinh đại học?" hy vọng sẽ mang tới cho quý vị và các bạn góc nhìn đa chiều và những thông tin hữu ích.

3 khách mời tham gia buổi tư vấn trực tuyến là:

Nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh, Giám đốc học thuật tại DOL English;

Thạc sĩ TESOL Trần Anh Khoa;

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh ẢNH: VINH SAN

Các khách mời sẽ nêu quan điểm xung quanh dự thảo đang lấy ý kiến của Bộ GD-ĐT về việc tuyển sinh đại học trong đó dự kiến bỏ điểm cộng với chứng chỉ ngoại ngữ và các giải học sinh giỏi trong xét tuyển đại học. Đồng thời lý giải vì sao đây là thay đổi lớn nhất đối với lứa thí sinh sinh năm 2009.

Bên cạnh đó, là những thông tin tuyển sinh đáng chú ý của Trường ĐH Kinh tế Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM). Các thầy cô cũng sẽ chia sẻ về việc khi sở hữu năng lực tiếng Anh tốt sẽ mở ra những cơ hội gì với thí sinh, cũng như những người tốt nghiệp, đi làm...

Bạn đang quan tâm điểm IELTS hay mục tiêu sử dụng được tiếng Anh?

Các khách mời trong buổi tư vấn là những người có thành tích nổi bật, vững chuyên môn về lĩnh vực phụ trách.

Cô Hà Đặng Như Quỳnh, nghiên cứu sinh giáo dục học tại ĐH Reading (Vương quốc Anh), sở hữu 9.0 IELTS Overall, tốt nghiệp á khoa Sư phạm Anh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và tốt nghiệp thạc sĩ hạng ưu, chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh (ĐH Nottingham, Vương quốc Anh).

Thạc sĩ TESOL Trần Anh Khoa

ẢNH: VINH SAN

Thạc sĩ Trần Anh Khoa, người chinh phục IELTS 9.0, tốt nghiệp á khoa ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM. Thầy cũng là cựu học sinh chuyên Anh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM; đoạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh.

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, đang là Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM.

Thạc sĩ Cù Xuân Tiến ẢNH: NVCC

Các chuyên gia cùng bàn luận một vấn đề đang được quan tâm: Có phải hiện nay nhiều phụ huynh, học sinh đang quá chú trọng vào việc đạt điểm IELTS cao mà quên mất mục tiêu cuối cùng là học được cách thật sự sử dụng được tiếng Anh? Và có phương pháp nào vừa giúp học hiệu quả tiếng Anh lẫn các môn khoa học tự nhiên hay không?

Chương trình tư vấn trực tuyến chủ đề "Học IELTS có phải chỉ để tuyển sinh đại học?" được phát sóng trực tuyến tại website Báo Thanh Niênthanhnien.vn, qua fanpage Facebook và kênh YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên lúc 14 giờ 30, ngày 29.9.2026.

Trong khi chương trình diễn ra, quý vị khán giả có thể đặt câu hỏi cho các khách mời bằng cách để lại bình luận phía dưới.