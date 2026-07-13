Giáo viên Việt luyện nói tiếng Anh có chuẩn? Chia sẻ từ 9.0 IELTS Speaking

Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đang trong tiến trình, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Câu chuyện học tiếng Anh hiệu quả luôn được quan tâm, không chỉ để thi, mà còn để áp dụng lâu dài trong công việc, cuộc sống. Tuy nhiên có những hiểu nhầm, ngộ nhận khá phổ biến khiến cho hành trình trên thêm áp lực không đáng có.

Giáo viên Việt Nam trong một lớp tiếng Anh ẢNH: VINH SAN

Đơn cử nhiều người vẫn tin rằng con trẻ phải được học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài từ đầu để có "môi trường chuẩn", phải nói giọng giống y hệt người Anh hay người Mỹ thì mới coi là nói chuẩn và đạt điểm IELTS cao, mới được coi là học giỏi tiếng Anh. Thực tế có như vậy hay là một định kiến cần thay đổi?

14 giờ 30 ngày 14.7.2026, Báo Thanh Niên tổ chức Chương trình tư vấn trực tuyến chủ đề "Giáo viên Việt luyện nói tiếng Anh có chuẩn? Chia sẻ từ các gương mặt 9.0 IELTS Speaking" hy vọng sẽ mang tới cho quý vị khán giả những góc nhìn đa chiều, thông tin hữu ích.

3 khách mời tham gia chương trình trực tuyến gồm:

Nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh, Giám đốc học thuật DOL English, chị đạt 9.0 IELTS overall và 9.0 tuyệt đối Speaking;

Thầy Võ Đình Phúc, giáo viên IELTS, 9.0 Speaking IELTS;

Bạn Lâm Tử Quỳnh, học sinh lớp 8 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM; 8.5 IELTS overall, trong đó đạt 8.5 Speaking.

Chị Hà Đặng Như Quỳnh, 9.0 IELTS Overall, tốt nghiệp á khoa sư phạm Anh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM; thạc sĩ hạng ưu, chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh (ĐH Nottingham); nghiên cứu sinh Giáo dục học tại ĐH Reading, Vương quốc Anh.

Chị Hà Đặng Như Quỳnh, 9.0 IELTS Overall, tốt nghiệp thạc sĩ hạng ưu, chuyên ngành Giảng dạy tiếng Anh (ĐH Nottingham), nghiên cứu sinh Giáo dục học tại ĐH Reading, Vương quốc Anh ẢNH: VINH SAN

Thầy Võ Đình Phúc, 8.5 IELTS overall. Hiện là quản lý học thuật tại hệ thống tiếng Anh tư duy DOL English. Thầy tốt nghiệp Ngôn ngữ Nhật, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, 9.0 Speaking IELTS.

Em Lâm Tử Quỳnh, 8.5 IELTS overall, trong đó đạt 8.5 Speaking. Bên cạnh đam mê việc học nói chung và học tiếng Anh nói riêng, Tử Quỳnh cũng rất yêu thích và dành nhiều thời gian cho âm nhạc và thể thao, từng tham gia thi đấu bơi lội các cấp và hiện học kickboxing để tự bảo vệ bản thân cũng như nâng cao thể lực. Bạn hiện chơi violin và là thành viên CLB văn nghệ của trường.

Thầy Võ Đình Phúc, giáo viên IELTS, 9.0 Speaking IELTS (thứ hai từ trái qua), trong một buổi giao lưu tại trường phổ thông ẢNH: VINH SAN

Em Lâm Tử Quỳnh (trái) học sinh lớp 8 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM; 8.5 IELTS overall, trong đó đạt 8.5 Speaking ẢNH: VINH SAN

Giáo viên Việt sẽ đem lại những lợi thế đáng kể nào trong quá trình luyện nói tiếng Anh cho trẻ?

Chương trình tư vấn trực tuyến chủ đề "Giáo viên Việt luyện nói tiếng Anh có chuẩn? Chia sẻ từ các gương mặt 9.0 IELTS Speaking" bàn luận các vấn đề: Những định kiến của phụ huynh Việt về cách chọn giáo viên dạy nói tiếng Anh cho trẻ nhỏ; vì sao nhiều người học tiếng Anh kể cả với giáo viên nước ngoài/người bản ngữ rất lâu nhưng vẫn không nghe – nói tốt?; Khái niệm "chuẩn" trong nghe – nói tiếng Anh nên được hiểu là như thế nào, có nhất thiết phải là giọng "chuẩn Anh", "chuẩn Mỹ" mới được coi là chuẩn và đạt điểm cao Speaking trong IELTS? Giáo viên Việt sẽ đem lại những lợi thế đáng kể nào trong quá trình luyện nói tiếng Anh cho trẻ?

Các em học sinh trong giờ học tiếng Anh ẢNH: VINH SAN

Đồng thời, chương trình chia sẻ những phương pháp, lộ trình học tập gợi ý từ những cao thủ người Việt đạt 9.0 IELTS kỹ năng nói, gương mặt học sinh lớp 8 nhưng đã đạt 8.5 IELTS (trong đó 8.5 Speaking). Tất cả đều trưởng thành trong môi trường giáo dục Việt.

Chương trình được phát sóng trực tuyến thanhnien.vn, qua fanpage Facebook và qua kênh YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên lúc 14 giờ 30 ngày 14.7.2026. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Ngay từ bây giờ và trong khi chương trình diễn ra, quý vị khán giả có thể đặt câu hỏi cho các khách mời bằng cách để lại bình luận phía dưới.