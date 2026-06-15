Thí sinh cả nước vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, đề thi tiếng Anh (môn tự chọn) năm nay được đánh giá là hay và khó, cần vận dụng năng lực tư duy logic để làm bài, không thể nào chỉ học thuộc ngữ pháp và luyện đề máy móc. Trước đó, thí sinh của TP.HCM tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10, đề thi tiếng Anh cũng được đánh giá phân hóa, cần tư duy cao và khó để đạt điểm 9-10 tuyệt đối.

Một lớp học tiếng Anh với phương pháp tư duy ẢNH: VINH SAN

Tầm quan trọng của tiếng Anh trong học tập, cuộc sống là điều không cần bàn cãi. Nhưng không phải ai cũng có một lộ trình, phương pháp học hiệu quả. Vậy, học tiếng Anh thế nào để hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất, đặc biệt những cá nhân bị mất gốc tiếng Anh?

14 giờ 30 phút chiều mai (16.6), Báo Thanh Niên tổ chức Chương trình tư vấn trực tuyến chủ đề "Gương mặt 9.0 IELTS chia sẻ phương pháp học tiếng Anh cho người mất gốc", tin tưởng sẽ góp phần mang tới cho quý vị khán giả nhiều thông tin hữu ích cho "bài toán" trên.

Chương trình có sự tham gia của 3 khách mời:

Thạc sĩ TESOL Trần Anh Khoa, 9.0 IELTS, Giám đốc học thuật tại DOL English;

Thầy Trần Thiện Minh, 9.0 IELTS, giáo viên IELTS và SAT tại DOL English;

Bạn Hồ Ánh Kiệt hiện là sinh viên năm cuối ngành marketing tại một ĐH ở TP.HCM.

Thạc sĩ TESOL Trần Anh Khoa ẢNH: VINH SAN

Thạc sĩ TESOL Trần Anh Khoa tốt nghiệp á khoa Ngôn ngữ Anh (Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM). Anh Khoa từng là cựu học sinh chuyên Anh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM, giành giải ba học sinh giỏi quốc gia. Thạc sĩ Anh Khoa tốt nghiệp thạc sĩ TESOL loại ưu ĐH Edith Cowan, Úc. Thầy chinh phục điểm IELTS 9.0 vào tháng 12.2024.

Thầy Trần Thiện Minh tốt nghiệp loại ưu một trường ĐH Úc, từng trúng tuyển chuyên Anh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Thầy hai lần đạt 9.0 IELTS tuyệt đối.

Thầy Trần Thiện Minh ẢNH: VINH SAN

Hồ Ánh Kiệt ẢNH: NVCC

Hồ Ánh Kiệt hiện là sinh viên năm cuối ngành marketing tại một ĐH ở TP.HCM. Bạn cũng đang là chuyên viên tại một phòng thu studio.

Vì sao nhiều người Việt học tiếng Anh lâu năm nhưng vẫn "mất gốc?"

Tại chương trình, các khách mời sẽ luận bàn các vấn đề như: Vì sao nhiều người Việt học tiếng Anh lâu năm nhưng vẫn "mất gốc"? Ở độ tuổi như học sinh lớp 11, 12 hoặc sinh viên, người lớn tuổi, nếu mất gốc liệu còn kịp để học lại không? Phương pháp học tư duy nào có thể giúp người mấy gốc học tiếng Anh nhanh hơn trong thời gian ngắn hơn không? Liệu có phương pháp nào giúp việc đọc tiếng Anh hiệu quả, nhất là các bài dài và từ vựng khó? Lộ trình nào cho người mất gốc lấy lại nền tảng?

Thí sinh áp lực căng thẳng trước các kỳ thi, môn tiếng Anh cũng là một trong những môn học nhiều áp lực của thí sinh ẢNH MINH HỌA: NHẬT THỊNH

Chương trình được tường thuật trực tuyến tại website Báo Thanh Niên thanhnien.vn, qua fanpage Facebook và qua kênh YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên lúc 14 giờ 30 chiều 16.6, mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.

Từ bây giờ quý vị khán giả có thể đặt câu hỏi ngay cho các khách mời bằng cách để lại bình luận cuối bài, hoặc đặt câu hỏi cho các khách mời trong khi chương trình đang diễn ra.