Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Gương mặt 9.0 IELTS, thủ khoa khối B toàn quốc chia sẻ phương pháp học hiệu quả

Thúy Hằng
Thúy Hằng
04/03/2026 09:38 GMT+7

Đâu là phương pháp học, luyện thi của những cá nhân xuất sắc đạt 9.0 IELTS, tốt nghiệp á khoa đại học danh tiếng; của thủ khoa khối B toàn quốc, thủ khoa Trường ĐH Y dược TP.HCM năm 2025, đặc biệt ở giai đoạn nước rút ôn tập tốt nghiệp?

Học sinh, sinh viên vừa trải qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thì chuẩn bị bước ngay vào các kỳ thi quan trọng như thi vào lớp 10, thi tốt nghiệp THPT 2026 (dự kiến sẽ đến sớm hơn mọi năm).

Song song đó, hiện nay cuộc sống của mỗi người đều bận rộn hơn, trí tuệ nhân tạo (AI) ra đời càng khiến mọi người phải quay cuồng để nâng cao năng lực, tăng lợi thế cạnh tranh khi bước vào thị trường lao động.

Vậy thì phương pháp học tập nào để mọi người vừa học tập hiệu quả, vừa có thêm thời gian hoàn thiện kỹ năng mềm, chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của bản thân lẫn người thân?

Gương mặt 9.0 IELTS, thủ khoa khối B toàn quốc chia sẻ phương pháp học hiệu quả - Ảnh 1.

Nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh (phải) và thạc sĩ Trần Anh Khoa, khách mời của chương trình

ẢNH: VINH SAN

Học đúng phương pháp, cả năm rực rỡ

Vào lúc 14 giờ 30 ngày 5.3, chương trình Tư vấn trực tuyến của Báo Thanh Niên với chủ đề "Học đúng phương pháp để có một năm mới rực rỡ" với sự tham gia của 3 khách mời đặc biệt:

  • Nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh, Giám đốc học thuật tại DOL IELTS Đình Lực, 9.0 IELTS, cựu học sinh chuyên văn Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM;
  • Thạc sĩ Trần Anh Khoa, 9.0 IELTS, từng đoạt giải ba học sinh giỏi quốc gia tiếng Anh;
  • Trần Đức Tài, thí sinh duy nhất đạt 30 điểm khối B (toán 10, hóa học 10, sinh học 10) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thủ khoa khối B toàn quốc, thủ khoa đầu vào Trường ĐH Y dược TP.HCM và nhận học bổng 100% năm học 2025-2026.

Chị Hà Đặng Như Quỳnh, IELTS 9.0, đang là nghiên cứu sinh giáo dục học tại ĐH Reading (Vương quốc Anh), tốt nghiệp á khoa sư phạm tiếng Anh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và tốt nghiệp thạc sĩ hạng ưu, chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh (ĐH Nottingham, Vương quốc Anh).

Thạc sĩ Trần Anh Khoa sở hữu nhiều thành tích đáng nể trong học tập, như tốt nghiệp á khoa ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM; thạc sĩ TESOL loại giỏi ĐH Edith Cowan, Úc; cựu học sinh chuyên Anh, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM; từng đoạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh.

Anh Khoa cũng là người chinh phục điểm IELTS 9.0 vào tháng 12.2024 (điểm các kỹ năng là 9.0 đọc, 9.0 nghe, 8.5 viết, 8.5 nói).

Gương mặt 9.0 IELTS, thủ khoa khối B toàn quốc chia sẻ phương pháp học hiệu quả - Ảnh 2.

Thủ khoa khối B toàn quốc Trần Đức Tài

ẢNH: NVCC

Trần Đức Tài, thí sinh duy nhất cả nước đạt 30 điểm tổ hợp B00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, trong đó toán 10 điểm, hóa học 10 điểm và sinh học 10. Tài trở thành thủ khoa khối B toàn quốc, là thủ khoa đầu vào Trường ĐH Y dược TP.HCM và nhận học bổng 100% năm 2025-2026 của ngôi trường là niềm mơ ước của rất nhiều bạn trẻ này.

Đặc biệt, Tài giành ba điểm 10 tuyệt đối trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 nhưng rất ít khi đi học thêm.

Vậy phương pháp học tập của 3 khách mời trên là gì? Chương trình được phát sóng trực tuyến tại website Báo Thanh Niên thanhnien.vn, qua fanpage Facebook và qua kênh YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên lúc 14 giờ 30 ngày 5.3.2026 mang đến nhiều thông tin hữu ích.

Ngay từ bây giờ và trong suốt thời gian chương trình diễn ra, quý vị khán giả có thể đặt câu hỏi cho các khách mời bằng cách để lại bình luận phía dưới. Chúng tôi xin gửi tới các khách mời để giải đáp ngay cho quý vị khán giả.

Tin liên quan

Phụ huynh và học sinh trước 'cơn bão AI'

Phụ huynh và học sinh trước 'cơn bão AI'

Trước làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) tác động tới các ngành nghề, một số người tin rằng cơ hội việc làm vẫn rộng mở nếu biết phát huy năng lực, trong khi số khác lại băn khoăn về những biến động có thể xảy ra.

Chọn ngành dễ có việc làm ở nước ngoài hay ngành mình thích khi du học?

Mất 20 năm hay 2 tháng để đạt 9.0 IELTS?

Khám phá thêm chủ đề

phương pháp phương pháp học tập 9.0 IELTS phương pháp học tiếng Anh kinh nghiệm ôn thi thủ khoa Linearthinking thủ khoa khối B toàn quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận