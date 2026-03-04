Gương mặt 9.0 IELTS, thủ khoa khối B toàn quốc chia sẻ phương pháp học hiệu quả

Học sinh, sinh viên vừa trải qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán thì chuẩn bị bước ngay vào các kỳ thi quan trọng như thi vào lớp 10, thi tốt nghiệp THPT 2026 (dự kiến sẽ đến sớm hơn mọi năm).

Song song đó, hiện nay cuộc sống của mỗi người đều bận rộn hơn, trí tuệ nhân tạo (AI) ra đời càng khiến mọi người phải quay cuồng để nâng cao năng lực, tăng lợi thế cạnh tranh khi bước vào thị trường lao động.

Vậy thì phương pháp học tập nào để mọi người vừa học tập hiệu quả, vừa có thêm thời gian hoàn thiện kỹ năng mềm, chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của bản thân lẫn người thân?

Nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh (phải) và thạc sĩ Trần Anh Khoa, khách mời của chương trình ẢNH: VINH SAN

Học đúng phương pháp, cả năm rực rỡ

Vào lúc 14 giờ 30 ngày 5.3, chương trình Tư vấn trực tuyến của Báo Thanh Niên với chủ đề "Học đúng phương pháp để có một năm mới rực rỡ" với sự tham gia của 3 khách mời đặc biệt:

Nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh, Giám đốc học thuật tại DOL IELTS Đình Lực, 9.0 IELTS, cựu học sinh chuyên văn Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM;

Thạc sĩ Trần Anh Khoa, 9.0 IELTS, từng đoạt giải ba học sinh giỏi quốc gia tiếng Anh;

Trần Đức Tài, thí sinh duy nhất đạt 30 điểm khối B (toán 10, hóa học 10, sinh học 10) trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, thủ khoa khối B toàn quốc, thủ khoa đầu vào Trường ĐH Y dược TP.HCM và nhận học bổng 100% năm học 2025-2026.

Chị Hà Đặng Như Quỳnh, IELTS 9.0, đang là nghiên cứu sinh giáo dục học tại ĐH Reading (Vương quốc Anh), tốt nghiệp á khoa sư phạm tiếng Anh, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM và tốt nghiệp thạc sĩ hạng ưu, chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh (ĐH Nottingham, Vương quốc Anh).

Thạc sĩ Trần Anh Khoa sở hữu nhiều thành tích đáng nể trong học tập, như tốt nghiệp á khoa ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM; thạc sĩ TESOL loại giỏi ĐH Edith Cowan, Úc; cựu học sinh chuyên Anh, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM; từng đoạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh.

Anh Khoa cũng là người chinh phục điểm IELTS 9.0 vào tháng 12.2024 (điểm các kỹ năng là 9.0 đọc, 9.0 nghe, 8.5 viết, 8.5 nói).

Thủ khoa khối B toàn quốc Trần Đức Tài ẢNH: NVCC

Trần Đức Tài, thí sinh duy nhất cả nước đạt 30 điểm tổ hợp B00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, trong đó toán 10 điểm, hóa học 10 điểm và sinh học 10. Tài trở thành thủ khoa khối B toàn quốc, là thủ khoa đầu vào Trường ĐH Y dược TP.HCM và nhận học bổng 100% năm 2025-2026 của ngôi trường là niềm mơ ước của rất nhiều bạn trẻ này.

Đặc biệt, Tài giành ba điểm 10 tuyệt đối trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 nhưng rất ít khi đi học thêm.

Vậy phương pháp học tập của 3 khách mời trên là gì? Chương trình được phát sóng trực tuyến tại website Báo Thanh Niên thanhnien.vn, qua fanpage Facebook và qua kênh YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên lúc 14 giờ 30 ngày 5.3.2026 mang đến nhiều thông tin hữu ích.

Ngay từ bây giờ và trong suốt thời gian chương trình diễn ra, quý vị khán giả có thể đặt câu hỏi cho các khách mời bằng cách để lại bình luận phía dưới. Chúng tôi xin gửi tới các khách mời để giải đáp ngay cho quý vị khán giả.