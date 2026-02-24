Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Chọn ngành dễ có việc làm ở nước ngoài hay ngành mình thích khi du học?

Thúy Hằng
Thúy Hằng
24/02/2026 12:39 GMT+7

'Mẹ em nói chọn ngành điều dưỡng thì mới dễ có việc làm rồi ở lại định cư, nhưng em lại chỉ thích học ngành kinh tế, học ngành kia em sợ chán quá thì dễ bỏ cuộc', đó là tâm tư của một học sinh đặt ra với phóng viên trong ngày Tư vấn mùa thi 2026 vừa qua của Báo Thanh Niên.

Chúng tôi cũng từng gặp nhiều bạn trẻ rối bời khi chọn ngành nghề trong nước và du học. Giữa ngành đang được dự đoán dễ có việc làm ở nước ngoài và ngành là sở thích, nên nghiêng về bên nào hơn?

Lựa chọn cẩn trọng và thông minh

Tiến sĩ Lê Bảo Thắng, Giám đốc Công ty tư vấn giáo dục quốc tế OSI Việt Nam, cho rằng nếu học sinh chọn ngành chỉ chăm chăm vào việc "chọn đại một ngành học để được ở lại nước đó", thì chính sách mỗi quốc gia sẽ có những thay đổi. Thời điểm này có thể đúng, nhưng nếu sau 4-5 năm sau, khi bạn học xong, có thể chính sách này đã thay đổi, bạn phải xoay vòng, học lại một ngành mới, cứ như vậy sẽ rất lãng phí tiền bạc, thời gian, cơ hội.

Chọn ngành dễ có việc làm ở nước ngoài hay ngành mình thích khi du học? - Ảnh 1.

Hàng ngàn học sinh 'trẩy hội' chọn ngành chọn nghề tại chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên hôm 24.1.2026 tại Trường ĐH Đồng Nai

ẢNH: NGỌC LONG

Ông Thắng khuyên học sinh: "Nên chọn học ngành gì phù hợp nhất với bản thân, là sở trường của mình, phù hợp với con đường tương lai mình chọn chứ không phải chỉ mang tính thời điểm. Không nhất thiết chỉ vì lý do muốn ở lại mà chọn đại một ngành bất kỳ. Bởi khi chọn ngành gì là thế mạnh, mình có thể phát huy được nó, dù chính sách có thay đổi, thế giới có đổi thay thì bạn vẫn có thể sống tốt với ngành nghề đó, ở bất cứ hoàn cảnh nào, và bất cứ nơi đâu".

Ông Thắng cho hay khi chọn trường, chọn ngành hãy bình tĩnh lắng nghe chính bản thân mình, nên tham khảo, hội ý với những chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm và có tâm. Đồng thời, học sinh khi xác định đi du học phải tự lực 100% để trưởng thành, phát triển bền vững.

Hai điều quan trọng với mọi lao động thời AI

Ở một góc nhìn khác, thạc sĩ Trần Xuân Diệu, Giám đốc kiêm đồng sáng lập công ty tư vấn RAB Consulting, cho rằng đầu tiên cần xác định rằng sở thích không chắc đồng nghĩa với đam mê lâu dài. Sở thích học một cái gì đó có thể thay đổi nhanh chóng nếu thứ đó thử thách hơn nhiều so với suy nghĩ của mình (điều rất phổ biến với người trẻ do thế giới quan, trải nghiệm còn non nớt); sở thích thường không có mức độ gắn bó lâu dài hay không khơi gợi cảm xúc mạnh mẽ. Trong khi đam mê học hay làm một điều gì đó sẽ khiến bạn chấp nhận đầu tư nhiều thời gian, công sức và thậm chí chấp nhận đối mặt nhiều thử thách để bền bỉ theo đuổi, động lực nội tại rất mạnh mẽ.

Kế đến, trong thời đại AI (trí tuệ nhân tạo), có 2 điều rất quan trọng với bất kỳ lao động nào là khả năng không ngừng học hỏi và kiến thức liên ngành. Sẽ rất khó nếu một lao động chỉ có đúng kiến thức chuyên môn tự nhiên nhưng thiếu kỹ năng mềm hay các kiến thức xã hội bổ trợ.

"Chẳng hạn bạn học y nhưng sau này đi làm bán hàng thì bạn chắc chắn sẽ là người bán hàng giỏi nhất các sản phẩm y khoa. Nên sẽ khó có câu trả lời chính xác là bạn học kinh tế hay điều dưỡng sẽ tốt hơn cho tương lai, vì điều này phụ thuộc vào sự tìm hiểu kỹ về ngành học và về chính bản thân, khả năng cũng như thái độ học tập", bà Diệu phân tích.

Chọn ngành dễ có việc làm ở nước ngoài hay ngành mình thích khi du học? - Ảnh 2.

Một lớp học tại Phần Lan

ẢNH: X.D

Thông tin thêm, thạc sĩ Trần Xuân Diệu cho biết đối với lĩnh vực điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe, nhu cầu nhân lực tại Phần Lan và nhiều quốc gia châu Âu đang gia tăng do tình trạng già hóa dân số áp lực ngày càng lớn lên hệ thống y tế. Việc đào tạo và thu hút nguồn nhân lực quốc tế được xem là giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo sự vận hành bền vững của hệ thống chăm sóc sức khỏe trong dài hạn.

Các kỹ năng cần có để thành công dù ở bất cứ đâu

Ông Hồ Ngọc Thế Anh, Giám đốc chi nhánh Việt Nam của Trường Van Houston Academy (trường có trụ sở tại Houston, Texas, Mỹ), cho biết để có lộ trình du học, học sinh cần chuẩn bị tốt nhất về tiếng Anh, điểm học thuật GPA đồng thời hồ sơ học tập với các hoạt động ngoại khóa đa đạng. Ngoài ra, mỗi học sinh cần có sự chuẩn bị về kỹ năng tự lập, kỹ năng sống độc lập ở nước ngoài.

Theo ông Thế Anh, khi được học tập ở những nền giáo dục hiện đại, phát triển, mỗi người trẻ cần giữ tâm thế học tập chủ động, cầu tiến, học hỏi được nhiều kiến thức chuyên môn, nhiều kỹ năng mềm, kỹ năng tiếng Anh tốt. Có những điều này thì sống ở đất nước nào sau khi học tập bạn cũng sẽ phát huy được hết khả năng của mình và gặt hái được thành công.

