Có phải cứ du học Phần Lan sẽ được mang theo con nhỏ, gia đình đi cùng?

2 điều đặc biệt về du học Phần Lan mà người Việt cần biết

Ngày 23.11, tại sự kiện Finland Outlook 2026 - Triển vọng Phần Lan 2026 diễn ra tại TP.HCM, một trong số những câu hỏi nhiều người nêu ra cho ban tổ chức là thời gian vàng để đến Phần Lan là lúc nào? Có phải cứ du học ở Phần Lan đều có thể mang theo con nhỏ, gia đình đi cùng?

Trẻ em tham gia sự kiện ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Bên lề chương trình, thạc sĩ Trần Xuân Diệu, Giám đốc kiêm đồng sáng lập Công ty RAB Consulting cho hay trong hơn 20 năm nay Phần Lan luôn có chiến lược chào đón người Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam cũng xác định Phần Lan là quốc gia hợp tác chiến lược.

"Chúng ta hiện thấy nhiều người Phần Lan, doanh nghiệp Phần Lan tại Việt Nam hơn bao giờ hết. Đối với hợp tác giáo dục, Phần Lan mở ra nhiều lựa chọn hơn và ưu tiên rõ ràng cho người Việt, ví dụ như tổ chức chọn sinh viên tại Việt Nam thay vì các quốc gia khác, cho phép sinh viên ở nhiều lứa tuổi ngay cả người trưởng thành, đến học tập và làm việc, nếu họ thấy sự phù hợp có thể ở lại lâu dài. Là một quốc gia nhỏ, sự hợp tác của Phần Lan luôn có sự tập trung ở một số nước nhất định. Và hiện tại Việt Nam là một trong 4 quốc gia họ vẫn đang xác định ưu tiên. Ngoài ra, Phần Lan đang gặp vấn đề kép về dân số: dân số già - thế hệ bùng nổ trẻ em của quốc gia này sau thế chiến thứ 2, đang bước vào giai đoạn nghỉ hưu ào ạt, trong khi đó tỷ lệ sinh kém. Hai việc này đòi hỏi Chính phủ Phần Lan phải đẩy mạnh nhập cư", bà Diệu nói.

Đồng thời, bà Diệu nhấn mạnh Phần Lan có 2 điều đặc biệt mà người Việt cần biết. Thứ nhất, Phần Lan cho phép và khuyến khích người du học các chương trình học tập chính thức tại Phần Lan đi với gia đình. Gia đình ở đây là vợ/chồng hợp pháp, con dưới 18 tuổi, đa phần trẻ em đi cùng sẽ được hội nhập và học tập miễn phí, cùng tiêu chuẩn với trẻ Phần Lan. Các chương trình học tập chính thức ở cả bậc đại học, học nghề sẽ phân biệt với các chương trình học ngắn hạn - người học đã có kinh nghiệm ở Việt Nam, chỉ qua Phần Lan học một thời gian ngắn, tốt nghiệp.

ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Các phụ huynh, học sinh tìm kiếm thông tin về du học Phần Lan ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Thứ hai, Phần Lan cho phép người học làm lại từ đầu, không kể lịch sử học tập và làm việc. Ví dụ ở Việt Nam có thể bạn làm trong ngành logistics, nhưng ở tuổi 40, 50, bạn muốn sang Phần Lan để học từ đầu về ngành điều dưỡng, chỉ cần bạn đáp ứng các yêu cầu, bài thi, đảm bảo năng lực tiếng Anh, thái độ học tập, xác định rõ ràng mục tiêu học tập gắn bó lâu dài..., thì bạn đều được tạo điều kiện để nhà trường mời nhập học, hoàn thiện các thủ tục cấp giấy phép cư trú, xin visa.

"Sau khi học chương trình chính thức này, người học có thể ở lại Phần Lan với visa tiếp theo: đi làm, tìm việc, khởi nghiệp… Nếu thấy sự phù hợp, người Việt có thể chọn gắn bó và định cư tại Phần Lan. Theo tôi, con đường này rất khả thi. Nó phụ thuộc vào việc người Việt chọn học ngành gì để có thể làm việc sớm, đóng thuế sớm; sống đủ lâu tại Phần Lan ví dụ 5-8 năm...", bà Diệu cho biết.

Đồng thời, bà Diệu lưu ý, các trường đều không yêu cầu người du học biết tiếng Phần Lan trước. Song, trong quá trình học tập và làm việc, người Việt cần học tiếng Phần Lan để không bị giới hạn cơ hội việc làm, sau này đáp ứng nhu cầu nhập tịch.

13.000 người Việt Nam đang sống tại Phần Lan

Bà Trần Xuân Diệu (phải) trao đổi với các phụ huynh về du học, định cư Phần Lan ẢNH: PHƯƠNG HÀ

Bà Trần Xuân Diệu, cử nhân quản trị kinh doanh, Trường ĐH Khoa học ứng dụng Hameenlinna, Phần Lan, cũng là thạc sĩ nghiên cứu kinh tế, Trường ĐH Furtwangen, Baden Wuerttemberg, Đức, cho hay hiện nay cộng đồng người Việt tại Phần Lan có khoảng 13.000 người. Trong đó, tại TP.Tampere, Phần Lan có trên dưới 1.000 người Việt. Nơi đây có 2 trường nghề Tredu và Takk, giải quyết nhu cầu lao động của các công ty công và tư tại Tampere và khu vực xung quanh của Phần Lan.

"Chúng tôi luôn mong muốn người Việt Nam có nhiều cơ hội học tập các ngành khác nhau và sau này công tác trong nhiều lĩnh vực khác nhau, kể cả những ngành mà người Phần Lan cũng chọn học", bà Diệu cho hay.

"Sau Tampere, chúng tôi tiếp tục hợp tác với các trường tại Turku, có ngành thợ hàn và công nghiệp nặng, ngành công nghiệp chủ chốt của khu vực Turku và Phần Lan", bà Diệu nói thêm.