Trẻ ở Phần Lan học tiếng Anh từ nhỏ thế nào?

Thạc sĩ Trần Xuân Diệu, Giám đốc kiêm đồng sáng lập Công ty RAB Consulting, cho hay: Theo nhiều báo cáo, xét về khả năng nói và hiểu tiếng Anh thì người Phần Lan thuộc top 10-15 thế giới. Nghề giáo là một trong những nghề cao cấp tại Phần Lan, để có bằng hay chức vụ là giáo viên tiểu học thông thường họ sẽ có bằng thạc sĩ và có trình độ tiếng Anh rất tuyệt vời. Giáo viên mầm non có bằng cử nhân, và có trình độ tiếng Anh rất tốt.

Tại Phần Lan, tiếng Thuỵ Điển được xem là quốc ngữ chính thức bên cạnh tiếng Phần Lan, và tiếng Anh ngôn ngữ thứ hai bắt buộc trong chương trình chính thức. Thông thường là từ lớp 1 hoặc trễ nhất là năm lớp 3 trẻ phải học tiếng Anh chính thức. Trẻ em Phần Lan bắt đầu tiếp xúc với tiếng Anh từ nhỏ, từ 1 tuổi. Cộng đồng những người châu Âu khác đến Phần Lan sinh sống học tập và sử dụng tiếng Anh cũng tạo ra môi trường nói tiếng Anh cho trẻ từ rất nhỏ.

