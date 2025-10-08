Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo viên lớn tuổi vượt qua áp lực thế nào để học tiếng Anh hiệu quả?
Video Giáo dục

Giáo viên lớn tuổi vượt qua áp lực thế nào để học tiếng Anh hiệu quả?

Yến Thi - Thúy Hằng
08/10/2025 10:00 GMT+7

Với đề án bồi dưỡng 200.000 giáo viên để nâng cao năng lực, đâu là rào cản lớn nhất của các thầy cô hiện nay? Giải pháp là gì?

Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh, quản lý học thuật tại DOL English, cho rằng rào cản lớn nhất của giáo viên không phải là thiếu kiến thức, mà là thiếu một hệ phương pháp luận có tính hệ thống để truyền đạt kiến thức và kỹ năng một cách hiệu quả. Với tiếng Anh, việc chỉ bồi dưỡng thêm từ vựng, ngữ pháp là chưa đủ. Giải pháp then chốt là trang bị cho giáo viên một hệ thống tư duy. Nhiều thầy cô có thói quen liệt kê kiến thức, từ vựng… điều này trở thành áp lực cho nhiều học sinh khi ghi nhớ. Nếu có hệ phương pháp, cách học tư duy thì sẽ thuận lợi hơn.

Giáo viên lớn tuổi vượt qua áp lực thế nào để học tiếng Anh hiệu quả?- Ảnh 1.

Một khó khăn nữa, khi thầy cô cung cấp kiến thức vĩ mô quá, khó quá, trẻ sẽ thấy bị "ngợp" nên thầy cô cần hệ phương pháp cụ thể hóa, đơn giản hóa giúp trẻ dễ tiếp thu hơn.

Nghiên cứu sinh Hà Đặng Như Quỳnh, Giám đốc học thuật DOL English, thông tin thêm: "Nhiều người nghĩ độ tuổi là rào cản lớn. Nhưng tôi nghĩ cái gì cũng có 2 mặt. Các thầy cô lớn tuổi có lợi thế là nhiều kinh nghiệm, sẽ hiểu nhiều yếu tố tâm lý, suy nghĩ của học viên. Ví dụ khi học từ vựng nhiều quá, thầy cô sẽ tìm được cách học dễ nhớ và truyền đạt lại cho học trò. Như vậy là thầy cô vừa học, vừa dạy".

Để chi tiết hơn, kính mời quý phụ huynh và các em học sinh theo dõi video:

Giáo viên lớn tuổi vượt qua áp lực thế nào để học tiếng Anh hiệu quả

Khám phá thêm chủ đề

học tiếng Anh tiếng Anh DOL English giáo viên
