Mẫu thực phẩm vụ 'nghi ngăn học sinh ngộ độc đi cấp cứu' dương tính với vi khuẩn
Video Giáo dục

Mẫu thực phẩm vụ 'nghi ngăn học sinh ngộ độc đi cấp cứu' dương tính với vi khuẩn

Thanh Lộc
Thanh Lộc
07/10/2025 11:19 GMT+7

Liên quan đến vụ "nghi ngăn học sinh ngộ độc đi cấp cứu" ở Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, Quảng Trị), kết quả 1 mẫu thức ăn được xét nghiệm dương tính với vi khuẩn bacillus cereus.

Đoạn video này lan truyền trên mạng xã hội được cho là đã ghi lại lời nói của một phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (tại tỉnh Quảng Trị), được cho là đã ngăn học sinh ngộ độc đi cấp cứu, đang gây bức xúc trong dư luận.

Liên quan đến vụ việc này, sáng 7.10.2025, thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Quảng Trị), cho biết vừa nhận kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang, liên quan đến vụ 40 học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân), bị ngộ độc thực phẩm.

Kết quả cho thấy, trong mẫu thức ăn được xét nghiệm kết quả dương tính với vi khuẩn bacillus cereus. Đây là loại vi khuẩn phổ biến trong đất, bụi, nước và thực phẩm, thường gây ngộ độc nếu thực phẩm nấu xong để lâu. Người nhiễm vi khuẩn bacillus cereus có thể bị nôn, buồn nôn, đau bụng.

Mẫu thực phẩm vụ 'nghi ngăn học sinh ngộ độc đi cấp cứu' dương tính với vi khuẩn

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Trị đã thông báo kết quả cho UBND xã Kim Ngân để làm cơ sở xử lý.

Trước đó, sáng 26.9, vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy sau bữa sáng.

Ông Ngô Đức Vận, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Lệ Thủy, xác nhận 40 học sinh nhập viện với các triệu chứng nôn ói, tiêu chảy và đau bụng. Các em đã được truyền dịch, dùng kháng sinh và xuất viện sau điều trị.

Vụ việc trở nên ồn ào hơn khi xuất hiện thông tin Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế ngăn cản việc đưa các em đi viện. Một clip tại phòng y tế nhà trường lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận thêm bức xúc.

Mẫu thực phẩm vụ 'nghi ngăn học sinh ngộ độc đi cấp cứu' dương tính với vi khuẩn - Ảnh 2.

Các em học sinh bị ngộ độc nhập viện cấp cứu nay đã về nhà

ẢNH: THANH LỘC

Khám phá thêm chủ đề

