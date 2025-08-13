EQ, ngoại ngữ giúp tăng lợi thế cạnh tranh thời AI ra sao?

Theo những nhà giáo dục, trong thời đại công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bùng nổ, AI có thể lấy mất nhiều vị trí việc làm của con người thì điểm số cao trong quá trình đi học là chưa đủ mà còn thêm các kỹ năng khác cũng như trí tuệ cảm xúc (EQ).

Vậy EQ là gì, có tầm quan trọng ra sao trong cuộc sống? Việc học ngoại ngữ giúp ích gì cho việc cải thiện EQ và ngược lại? Học sinh có thể "rèn" EQ bằng sách vở được không hay bằng những hoạt động giáo dục nào khác?...

Làm sao tăng cao lợi thế cạnh tranh thời AI là câu hỏi nhiều học sinh, sinh viên quan tâm ẢNH: S.N

Lời khuyên tăng lợi thế cạnh tranh thời AI

Vào 14 giờ 30 phút ngày 14.8.2025, Báo Thanh Niên tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến chủ đề "Tăng cạnh tranh thời AI bằng EQ, ngoại ngữ" nhằm giải đáp cho quý khán giả những câu hỏi trên. Đồng thời, chương trình sẽ mang đến cho quý khán giả, các bậc phụ huynh, các em học sinh những lời khuyên hữu ích, gia tăng năng lực cạnh tranh thời trí tuệ nhân tạo, kiến tạo giá trị trong cuộc sống.

3 khách mời tham gia chương trình trực tuyến gồm:

Thạc sĩ Lâm Nguyên Bảo, Giám đốc Công ty Giáo dục Song Nguyên;



Thạc sĩ Trần Anh Khoa, Giám đốc học thuật DOL English;



Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh, Quản lý học thuật tại DOL English.



Thạc sĩ Lâm Nguyên Bảo, khách mời của chương trình tư vấn trực tuyến chiều 14.8 ẢNH: S.N

Thạc sĩ Lâm Nguyên Bảo là cựu học sinh lớp chuyên Pháp, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM. Khi là học sinh lớp 9, anh Bảo là thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi cấp TP.HCM môn tiếng Pháp. Lớp 10 và lớp 11, anh là thủ khoa kỳ thi Olympic 30.4 môn tiếng Pháp.

Thời gian đó, Lâm Nguyên Bảo cũng giành giải ba học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Pháp. Bảng thành tích của anh còn trải dài như học bổng toàn phần cử nhân thương mại, ĐH RMIT Việt Nam; thạc sĩ quản lý và đổi mới giáo dục; thạc sĩ giảng dạy tiếng Anh TESOL; nghiên cứu sinh tiến sĩ quản trị kinh doanh, ĐH Golden Gate, Mỹ...

Thạc sĩ Trần Anh Khoa, Giám đốc học thuật tại DOL English ẢNH: NVCC

Anh Trần Anh Khoa là thạc sĩ TESOL. Trước đó, anh tốt nghiệp á khoa ngôn ngữ Anh, Trường ĐH Khoa học xã hội & nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM).

Anh Khoa là cựu học sinh chuyên Anh, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM, giành giải ba học sinh giỏi quốc gia. Anh Khoa chinh phục 9.0 IELTS vào tháng 12 năm 2024. Điểm các kỹ năng là 9.0 đọc, 9.0 nghe, 8.5 viết, 8.5 nói.

Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh, người giành nhiều thành tích trong học tập ẢNH: NVCC

Thạc sĩ Đỗ Thị Ngọc Anh, Quản lý học thuật tại DOL English, đạt 8.5 IELTS Overall. Chị giành học bổng 100% hệ đại học của Chính phủ Nga; học bổng thạc sĩ ĐH West of England, Vương quốc Anh; có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TESOL.

Chương trình tư vấn trực tuyến chủ đề "Tăng cạnh tranh thời AI bằng EQ, ngoại ngữ" được phát sóng trực tuyến tại website Báo Thanh Niên thanhnien.vn, qua fanpage Facebook và qua kênh YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên.

Ngay từ bây giờ và trong lúc chương trình diễn ra, quý vị khán giả có thể đặt câu hỏi cho các khách mời bằng cách để lại bình luận phía dưới.