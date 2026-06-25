Chàng trai Tây Ninh đạt 3 điểm 10 tuyệt đối toán chuyên, toán thường, tiếng Anh

Niềm yêu thích toán của thí sinh 10 điểm toán chuyên

Hôm nay (25.6), Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu, tỉnh Tây Ninh công bố điểm thi lớp 10 chuyên năm học 2026-2027. Trong đó, thí sinh Nguyễn Thiện Nhân, học sinh lớp 9 Trường THCS & THPT Hưng Điền B, xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh (trước đây thuộc huyện Tân Hưng, tỉnh Long An), gây ấn tượng với điểm số rất cao. Nam sinh giành 10 điểm toán chuyên, 10 điểm toán thường, 10 điểm tiếng Anh, 9,25 điểm ngữ văn.

Nếu cách tính tổ hợp điểm xét tuyển môn chuyên = điểm môn chuyên tính hệ số 2 + điểm các môn thường tính hệ số 1, thì tổng điểm của Nhân là 49,25.

Nguyễn Thiện Nhân (trái) cùng thầy hiệu trưởng Trường THCS & THPT Hưng Điền B ẢNH: N.T.N

Ở năm học lớp 9, cậu học trò không học trường chuyên lớp chọn nào cũng xuất sắc giành 2 giải nhất toàn tỉnh Tây Ninh với môn toán: giải nhất giải toán trên máy tính cầm tay và giải nhất học sinh giỏi toán.

Trả lời phóng viên Báo Thanh Niên chiều 25.6 qua điện thoại, Nguyễn Thiện Nhân không giấu được niềm vui lâng lâng. Nam sinh cho biết: "Từ năm lớp 6, em được học toán với thầy giáo của em ở Trường THCS & THPT Hưng Điền B, đó là thầy Phạm Hoàng Thái, là người giúp em có được tình yêu với toán học. Dần dần, em ngày càng yêu thích môn toán hơn. Từ năm lớp 8, em quyết tâm mình sẽ phải thi đậu lớp chuyên toán trường cấp 3 nên càng có động lực học tập hơn".

Tốp 10 thí sinh có điểm trúng tuyển lớp 10 chuyên toán cao nhất, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM)

Không chỉ giành thành tích xuất sắc ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên ở tỉnh nhà, vừa qua, ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10 chuyên Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM), Nguyễn Thiện Nhân cũng đã đạt điểm số ấn tượng: 9,5 điểm toán chuyên; 10 điểm toán thường; tiếng Anh 6,6 điểm; ngữ văn 6 điểm. Tổng điểm xét tuyển lớp chuyên toán của bạn là 41,6 (điểm toán chuyên tính hệ số 2).

Với kết quả này, Nguyễn Thiện Nhân nằm trong tốp 10 thí sinh có điểm trúng tuyển lớp 10 chuyên toán cao nhất của Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm học 2026-2027.

Nguyễn Thiện Nhân (thứ 2 từ phải qua) cùng thầy giáo dạy toán Phạm Hoàng Thái, người truyền cho em tình yêu môn toán ẢNH: N.T.N

Nhân cho hay trong năm học lớp 9 em phân bổ thời gian học các lớp toán với các thầy cô ở 3 nơi khác nhau: học với thầy của mình tại trường cấp 2; học với thầy cô tại một trung tâm ở Tây Ninh và học trực tuyến với một thầy giáo dạy toán tại TP.HCM. Cách ôn tập này giúp Nhân được làm quen với nhiều dạng bài toán khác nhau, nhiều phong cách sư phạm, bổ sung nhiều kiến thức.

"Bên cạnh đó, một ngày em dành từ 2-3 tiếng tự học toán ở nhà; với môn tiếng Anh, em chủ yếu học trực tuyến", nam sinh quê Tây Ninh có cha là giáo viên dạy âm nhạc, mẹ là một dược sĩ, cho biết.

"Em tìm hiểu và thấy Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM là ngôi trường nhiều bạn học rất giỏi, môi trường năng động, các thầy cô tạo điều kiện để học sinh được phát triển năng khiếu của mình", Nhân chia sẻ thêm về lý do em thi lớp 10 chuyên toán vào ngôi trường này.

Nhân (thứ 2 từ phải qua), người có tình yêu với toán học ẢNH: N.T.N

Thầy Lương Xuân Vinh, giáo viên dạy toán tại TP.HCM (nguyên giáo viên toán tại Trường Phổ thông Năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM), đánh giá cậu học trò Nguyễn Thiện Nhân có năng lực môn chuyên tốt, có triển vọng, chăm chỉ; khi có vấn đề gì còn chưa rõ, Nhân mạnh dạn hỏi lại thầy giáo ngay mà không ngần ngại. Nếu tiếp tục giữ được đam mê, tình yêu với toán và sự chăm chỉ học hỏi, Nhân sẽ còn tiến xa.

Nhân đã quyết định học chuyên toán Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) và dự định nhập học vào tháng 8 năm nay. Nam sinh cho hay chưa xác định cụ thể sẽ học ngành gì khi vào đại học, song đang nghĩ tới 2 hướng mà mình yêu thích, hoặc là toán chuyên sâu, hoặc đi theo hướng công nghệ thông tin.