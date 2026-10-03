TP.HCM chi hơn 136 tỉ đồng hỗ trợ trẻ, giáo viên, cơ sở mầm non độc lập

TP.HCM chi hơn 136 tỉ đồng hỗ trợ trẻ em, giáo viên năm học 2026 - 2027

Sáng nay (3.10), tại Trường mầm non 19/5, phường Tân Thuận, TP.HCM, Bộ GD-ĐT cùng OneSky tổ chức buổi tọa đàm chia sẻ thực hiện Dự án hỗ trợ nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ mầm non tại một số địa bàn có khu công nghiệp, cụm công nghiệp ở cụm tỉnh, thành phố phía nam (gọi tắt là Dự án).

Bà Hoàng Thị Dinh, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD-ĐT phát biểu tại tọa đàm ẢNH: THÚY HẰNG

Báo cáo kết quả thực hiện Dự án trên địa bàn TP.HCM trong 6 tháng đầu năm 2026, bà Nguyễn Thị Đoan Trang, chuyên viên Phòng giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết theo hệ thống cơ sở dữ liệu ngành tại thời điểm cuối năm học 2025-2026, toàn thành phố có 5.164 cơ sở giáo dục mầm non. Tổng trường mầm non là 1.832, tỷ lệ 35,48%. Tổng cơ sở giáo dục mầm non độc lập là 3.332, tỷ lệ 64,52%.

Tổng số trẻ huy động ra lớp tại các cơ sở giáo dục mầm non là 526.593 trẻ, trong đó có 117.200 trẻ nhà trẻ và 409.393 trẻ mẫu giáo.

Bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, phát biểu ẢNH: THÚY HẰNG

Bà Nguyễn Thị Đoan Trang, chuyên viên Phòng giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM, trình bày báo cáo ẢNH: THÚY HẰNG

Hiện nay, thành phố có 57 khu công nghiệp; 16 cụm công nghiệp; 3 khu chế xuất; 1 khu công nghệ cao.

Căn cứ Nghị định số 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; Nghị định số 145/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, Sở GD-ĐT đã tham mưu UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM ban hành Nghị quyết số 30/2025/NQ-HĐND, quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp, nơi có nhiều lao động trên địa bàn thành phố.

Bà Nguyễn Thị Đoan Trang cho biết kết quả thực hiện chính sách năm học 2025-2026 với nhiều con số đáng chú ý. Tổng cộng, TP.HCM đã chi 136 tỉ 762 triệu đồng, hỗ trợ trẻ, giáo viên, cơ sở mầm non độc lập, ở địa bàn có khu công nghiệp, địa bàn có nhiều lao động.

Trong đó, chính sách cho trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở khu công nghiệp với tổng số tiền 73 tỉ 251 triệu đồng. Cụ thể:

77 cơ sở giáo dục mầm non độc lập được hỗ trợ, với tổng số tiền 4 tỉ 805 triệu đồng;

Số trẻ em được hỗ trợ là 50.665, tổng số tiền là 56 tỉ 679 triệu đồng;

2.578 giáo viên được hỗ trợ, tổng số tiền 11 tỉ 766 triệu đồng.

Chính sách cho trẻ em, giáo viên, cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở nơi có nhiều lao động, với tổng số tiền là 63 tỉ 511 triệu đồng. Cụ thể:

151 cơ sở giáo dục mầm non độc lập được hỗ trợ, với tổng số tiền 9 tỉ 200 triệu đồng;

Số trẻ em được hỗ trợ là 46.543, tổng số tiền là 46 tỉ 811 triệu đồng;

1.610 giáo viên được hỗ trợ, tổng số tiền là 7 tỉ 500 triệu đồng.

Tọa đàm được tổ chức sau 13 tháng triển khai Dự án ẢNH: THÚY HẰNG

Tọa đàm hôm nay có sự tham dự của bà Hoàng Thị Dinh, Phó vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non, Bộ GD-ĐT; ông Bùi Tuấn Hải, Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh; bà Lương Thị Hồng Điệp, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM và nhiều cán bộ quản lý, chuyên viên, giáo viên các Sở GD-ĐT, các cơ sở mầm non... Bà Hoàng Thị Dinh đánh giá ý nghĩa của buổi tọa đàm trong bối cảnh các cơ sở giáo dục mầm non ở các địa phương sau sắp xếp trường lớp. Tọa đàm lắng nghe những ý kiến thực tiễn, những trở ngại, khó khăn trong quá trình triển khai Dự án và những giải pháp khắc phục.

Dự án thực hiện ra sao, sau 13 tháng?

Khi tham gia Dự án, TP.HCM đã lựa chọn được 60 báo cáo viên cấp thành phố, 452 giáo viên, người chăm sóc trẻ đang công tác tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục được tham gia các lớp tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Các hoạt động triển khai đúng phạm vi địa bàn Dự án được phê duyệt, gồm 15 phường, xã (phường Tân Thuận, phường Tân Thới Hiệp, phường Tây Thạnh, phường Tân Tạo, phường Bình Tân, phường Tam Bình, phường Linh Xuân, phường Tăng Nhơn Phú, xã Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc, xã Bình Lợi, xã Tân Nhựt, xã Tân An Hội, xã Củ Chi, xã Hiệp Phước).

Bà Võ Thị Hiền, Giám đốc quốc gia OneSky tại Việt Nam chia sẻ ẢNH: THÚY HẰNG

Bên cạnh những thuận lợi, đại diện Phòng Giáo dục mầm non, Sở GD-ĐT TP.HCM chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc khi thực hiện Dự án. Như đội ngũ giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục thường xuyên biến động, đặc thù của các cơ sở là giữ con công nhân, người lao động tại khu công nghiệp nên việc cử học viên tham gia tập huấn thường xuyên thay đổi, tỷ lệ tham gia tập huấn đạt chưa cao theo yêu cầu của kế hoạch.

Một số cơ sở giáo dục mầm non độc lập có quy mô nhỏ, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và học liệu còn hạn chế...

Hay sau quá trình sắp xếp trường học, nhiều hiệu trưởng, hiệu phó xuống làm giáo viên, họ vốn là báo cáo viên cấp thành phố, nhưng sự thay đổi trong vị trí việc làm ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý, công việc của họ, nên số báo cáo viên cấp thành phố từ 60 người chỉ còn 55 người.

Bên cạnh đó, còn khó khăn từ việc thực hiện hồ sơ quyết toán kinh phí chậm, gặp nhiều khó khăn; học viên tham gia tập huấn vắng nhiều nên kinh phí bị tồn đọng...

Tiến độ Dự án đến tháng 9.2026 ẢNH: THÚY HẰNG

Đoàn đại biểu Dự án trong buổi làm việc tại Trường mầm non 19/5, phường Tân Thuận ẢNH: P.H

Ngày 2.10, phường Tân Thuận, TP.HCM đón đoàn kiểm tra giám sát tình hình triển khai Dự án từ Bộ GD-ĐT và tổ chức OneSky. Bà Nguyễn Thị Kim Trâm, Phó chủ tịch UBND phường Tân Thuận; bà Trần Thị Thái Thu, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân Thuận đón đoàn ẢNH: P.H

Đoàn đi thực tế tại một số nhóm lớp độc lập trên địa bàn phường, trong đó có Lớp mẫu giáo Phương Thảo ẢNH: P.H