Ùn tắc kéo dài trên đường Trường Chinh, TP.HCM: Vài trăm mét đi mất hơn 20 phút

Giờ tan tầm ngày 14.10, tình trạng ùn tắc giao thông tiếp tục diễn ra trên đường Trường Chinh ở TP.HCM khiến hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau, chật vật di chuyển trong giờ tan tầm. Dù lực lượng chức năng túc trực điều tiết, dòng xe vẫn ùn ứ kéo dài tại nhiều vị trí.

Đông nghẹt người trên đường Trường Chinh giờ tan tầm chiều 14.10 ẢNH: TRẦN KHA

Ghi nhận của Thanh Niên từ khoảng 16 giờ, lượng phương tiện đổ về khu vực này bắt đầu tăng. Càng gần 18 giờ, giao thông trên đường Trường Chinh và đường Cộng Hòa càng căng thẳng, nhiều đoạn xe máy, ô tô chen chúc, nhích từng mét.

Vài trăm mét đường, mất hàng chục phút di chuyển

Tình trạng ùn tắc tập trung tại khu vực có công trình đang thi công và đoạn từ mũi tàu đến cổng khu công nghiệp Tân Bình. Dòng xe nối dài, các phương tiện phải liên tục dừng, chờ rồi mới có thể nhích lên một đoạn ngắn.

Có thời điểm, người đi đường mất hơn 20 phút để vượt qua đoạn đường ngắn. Tuy nhiên, vừa thoát khỏi khu vực ùn ứ, một số ô tô, xe máy tiếp tục chuyển hướng, quay đầu về phía mũi tàu hoặc di chuyển theo hướng đường Tân Kỳ Tân Quý.

Từ 16 giờ, đường Trường Chinh đã chen kín người và xe ẢNH: TRẦN KHA

CSGT túc trực điều tiết tại giao lộ Trường Chinh - Tân Kỳ Tân Quý ẢNH: TRẦN KHA

Các phương tiện này giao cắt với dòng xe đi thẳng từ hướng cổng khu công nghiệp Tân Bình về mũi tàu, khiến giao thông tiếp tục ùn ứ. Nhiều người phải mất thêm thời gian để vượt qua quãng đường chỉ vài trăm mét.

Giữa dòng xe ken đặc, không ít người đi xe máy tìm cách leo lên vỉa hè để thoát khỏi cảnh chôn chân dưới lòng đường.

Tại các nút giao trọng điểm, lực lượng CSGT, thanh niên xung phong, an ninh trật tự cơ sở và dân quân tự vệ có mặt từ sớm để phân luồng, hướng dẫn phương tiện. Tuy nhiên, lượng xe đổ về các tuyến đường huyết mạch kết nối khu vực cửa ngõ với trung tâm TP.HCM quá đông, khiến tình trạng ùn tắc vẫn kéo dài.

Từ khi rào chắn để thi công metro số 2, con đường vốn ken đặc xe nay càng thêm áp lực ẢNH: TRẦN KHA

Đến hơn 19 giờ cùng ngày, ghi nhận trên đường này, đoạn qua khu vực có công trình thi công, cả hai chiều đường vẫn ken đặc phương tiện.



Ông Mai Văn Lộc (77 tuổi), người dân thường xuyên theo dõi tình hình giao thông tại khu vực, cho biết đường Trường Chinh đông xe nhất vào khoảng 6 - 8 giờ sáng và 16 - 19 giờ chiều.

Theo ông Lộc, đây là những thời điểm trùng với giờ đi làm, tan ca của công nhân và giờ đến trường, tan học của học sinh. Tình trạng kẹt xe thường xuyên không chỉ khiến người dân mất nhiều thời gian đi lại mà còn ảnh hưởng đến giờ làm việc và sinh hoạt hằng ngày.

Đường Trường Chinh thu hẹp vì thi công metro số 2, điều chỉnh làn xe để giảm ùn tắc

Liên quan tình trạng ùn tắc trên đường Trường Chinh, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cho biết việc mở rộng rào chắn thi công metro số 2 theo phương án được duyệt đã làm thu hẹp mặt đường, ảnh hưởng đến khả năng lưu thông của phương tiện.

Cụ thể, trên đường Trường Chinh, đoạn từ đường Tây Thạnh đến đường Cộng Hòa, phần đường theo hướng vào trung tâm thành phố bị thu hẹp từ 5 làn xuống còn 3,5 làn. Điều này khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm buổi sáng.

Người dân mệt mỏi vì có vài trăm mét đi mãi không xong ẢNH: TRẦN KHA

Dòng xe nhích từng chút một ẢNH: TRẦN KHA

Để giải quyết tình trạng trên, Sở Xây dựng TP.HCM đã phối hợp với Phòng CSGT Công an TP.HCM và Ban Quản lý đường sắt đô thị triển khai phương án bố trí một làn đường linh hoạt, điều chỉnh theo lưu lượng phương tiện ở từng thời điểm.

Theo phương án này, vào giờ cao điểm buổi sáng, hướng vào trung tâm thành phố được ưu tiên 4,5 làn đường, hướng ngược lại bố trí 3 làn đường.

Đến giờ cao điểm buổi chiều, hướng về An Sương được ưu tiên 4 làn đường, trong khi hướng ngược lại bố trí 3,5 làn đường. Ngoài giờ cao điểm, lực lượng CSGT sẽ căn cứ tình hình giao thông thực tế để quyết định hướng lưu thông của làn đường linh hoạt.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng TP.HCM tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan triển khai phương án đóng giao lộ đường Tây Thạnh và đường Phan Huy Ích nhằm giúp dòng phương tiện trên đường Trường Chinh lưu thông liên tục hơn.